“Nunca lo había vivido”: Checo Pérez revela lo difícil que ha sido abandonar la F1

Pese a que el mexicano tiene varios detractores, para él lo importante ha llegado después de casi 30 años de carrera. (REUTERS/Benoit Tessier)

En los últimos años el despido de Sergio ‘Checo’ Pérez de la escudería de Red Bull fue uno de los episodios más tristes para los amantes del automovilismo en México. Tras una carrera de más de 20 años en los circuitos, el piloto ha logrado tener un descanso por lo que atraviesa sus primeros meses fuera de la F1 y, desde su perspectiva, es una experiencia totalmente diferente a lo que pensaba.

En entrevista con la periodista Inés Sáenz para el portal ProDynamics, el jalisciense destacó que ésta es la primera vez que puede estar cerca de su familia por más de dos semanas, tiempo que más o menos tenía en los descansos de la temporada, aunque siempre se encontraba concentrado para su siguiente carrera.

El mexicano externó su sentir ahora que no se encuentra ligado a una competencia y reconoce que, si bien está agradecido con todo lo que el automovilismo le ha dejado durante toda su carrera, ahora se encuentra viviendo nuevas experiencias al lado de sus seres queridos.

“Desde que tengo 6 años toda mi vida ha sido así. Entonces, ahorita ha sido increíble porque no sabía que existía esta vida, el poder estar en un lugar más de 2 semanas sin tener que estarte moviendo por todos lados. La verdad es que estoy muy contento, muy agradecido también porque soy consciente de las oportunidades que he tenido toda mi carrera que he podido conseguir. -Estoy- acostumbrándome a esta nueva vida, pero muy contento porque nunca lo había vivido.

El expiloto de Red Bull reconoció que es muy diferente estar en casa que en las pistas.

¿Qué sigue para Checo?

Aunque existen fuertes rumores de que podría ser la primera opción para posicionarse como el piloto principal de Cadillac tras su incursión al máximo circuito de este deporte, hasta el momento, no se han dado mayores detalles sobre cuál será su futuro dentro de la F1, si es que desea continuar su carrera.

Asimismo, fanáticos de Latinoamérica han externado sus deseos de ver tanto a Checo como al argentino Franco Colapinto hacer una dupla histórica en la marca estadounidense, sin embargo, la decisión está en los altos mandos de la futura nueva escudería.

Por su parte, Antonio Pérez Garibay, papá del atleta, dejó en claro que el éxito de su hijo no se quedó en Red Bull pues, pese a ya no pertenecer a su parrilla, continúa recibiendo contratos por lo que se encuentra muy sorprendido del apoyo que le han dado tras su salida.

“Están haciendo cosas muy grandes, que nunca me hubiera imaginado que iba a suceder después de dejar la Formula 1, todos estos contratos que están firmando con estas empresas, como el caso de Kit Kat, que lo firmó por varios años, sin correr, sin ser piloto de F1 ser su embajador”, destacó a inicios de marzo durante su visita al Estadio Olímpico Universitario en la CDMX.

Pese a ya no formar parte de la parrilla de pilotos de la F1, el tapatío continúa siendo un referente del automovilismo internacional.

¿Prensa internacional se arrepiente del mal trato hacia Pérez?

A tres meses de que los altos mandos de RB pusieran fin a la relación con el mexicano, medios en distintas partes del mundo que, en su momento, mostraron molestia porque continuara en el equipo, ahora se encuentran arrepentidos de haber despotricado en contra de Sergio.

Uno de ellos es el portal británico Grandprix 247, quien en palabras de su editor, Jad Mallak, reconoció que la decisión de despedirlo fue precipitada y que ahora, viendo los resultados de Liam Lawson, incluso se le debería pedir una disculpa por los malos tratos que recibió en su última etapa como compañero de Max Verstappen.

“Quizás Red Bull finalmente se dé cuenta de que los pilotos no fueron el problema desde el principio… Pero, en cualquier caso, Pérez, quien sin duda se está riendo mientras ve la Fórmula 1 por televisión, merece una disculpa”, escribió.