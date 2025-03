Canelo Álvarez revela por qué no se ha dado la pelea contra David Benavidez

Canelo Álvarez reveló por qué no se ha dado la pelea contra David Benavidez ( (Captura YouTube TV Azteca Deportes))

La pelea entre Canelo Álvarez y David Benavidez no se ha dado a pesar de que es una de las más esperadas por los aficionados del boxeo. En muchas ocasiones ambos pugilistas han sido cuestionados al respecto, sin embargo, la versión de cada uno es diferente.

En entrevista con FightHype, Canelo reveló la razón por la cual no se ha enfrentado al “Bandera Roja”. Y es que de acuerdo con el tapatío, Benavidez es muy irrespetuoso y no ha logrado nada, ya que ni siquiera tiene un título mundial.

“No sé bien como responder esto, pero creo que la forma en que habla. Él cree que es Superman. Es muy irrespetuoso, no solo conmigo, con todos. No ha logrado nada, ni siquiera es campeón y ya no está en mi categoría. Hay muchas cosas que no tienen sentido”, declaró Álvarez.

Además, aseguró que él ya ha peleado contra los mejores del mundo y que se siente contento con su carrera profesional.

“En este punto de mi carrera, puedo hacer lo que quiera, nadie puede quitarle nada a mi legado. Si ven mi historial he peleado contra todos los mejores, todos los élite. Estoy muy satisfecho con mi trayectoria” finalizó el campeón de las 168 libras.

Benavidez aprovechó para presumir sus dos títulos interinos y mandarle un contundente mensaje al campeón mexicano, “Canelo” Álvarez (Instagram | David Benavidez | Canelo Álvarez)

¿Canelo Álvarez y David Benavidez pelearán en algún momento?

Muchos expertos del deporte han mencionado que la pelea podría darse en algún momento, sin embargo, por ahora ambos pugilistas se encuentran en categorías diferentes. Canelo peleará el próximo 3 de mayo contra William Scull en Riad, Arabia Saudita para tratar de unificar por segunda ocasión los campeonatos del peso supermediano.

Por su parte, el “Monstruo Mexicano" aún no anuncia su siguiente combate, aunque actualmente ostenta cinturón interino de las 175 libras del CMB y hace algunos días sumó el absoluto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al derrotar al cubano David Morell.

A esto se suma que Benavidez aseveró después de su última pelea que buscará enfrentarse ante Dmitry Bivol por todos los títulos del peso semipesado.

David Benavidez quiere demostrar que es mejor boxeador que el Canelo Álvarez.(Ilustración: Jovani Pérez)

Canelo Álvarez vs Terence Crawford

Por otra parte, se espera que la segunda pelea de 2025 para Álvarez sea en septiembre contra Terence Crawford en Estados Unidos. Y aunque aún no es oficial, cada vez se revelan más detalles de la posible función que se realizará en el peso supermediano, división que ha dominado el jalisciense desde hace varios años.

Bud subirá dos divisiones para el reto, sin embargo, no es algo nuevo para él ya que a lo largo de su carrera ha ido escalando de categorías aumentando de peso. Además, el combate promete mucho ya que los dos se han mantenido en élite del boxeo hace ya varios años.

Álvarez se subió al ring el pasado 14 de septiembre de 2024 en la T-Mobile Arena cuando se midió ante Edgar Berlanga. Esta pelea la ganó el oriundo de Guadalajara luego de derrotar al boricua de manera contundente por decisión unánime.