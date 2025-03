Gignac comparte su postura sobre tener a Tigres en el Mundial de Clubes 2025: “Me hubiera gustado ganarlo en la cancha”

El atacante de Tigres recordó el subcampeonato mundial que obtuvieron en 2020. (Jovani Pérez)

La salida del León para el próximo Mundial de Clubes sigue dando de que hablar entre la propios y extraños, dejando la interrogante sobre qué equipo tomará su lugar en caso de que la FIFA se mantenga firme con su decisión, siendo los Tigres UNAL uno de los nombres que se ha manejado en la baraja de opciones. A raíz de ello, André Pierre Gignac externó su opinión sobre la posibilidad de participar en el certamen internacional.

A expensas de una resolución oficial por parte de la FIFA, son varios los clubes que se mantienen con la “ilusión” de ocupar la vacante de los ‘Panzas Verdes’. Si bien, los Tigres son una de las instituciones que podrían acudir al torneo, para su delantero y referente, André Pierre Gignac, no sería la manera idónea de ganarse un lugar en la competición.

Jesús Martínez habla sobre posible préstamo de James Rodríguez hacia Pachuca. (X/Club León)

En entrevista con Récord, el ‘Bomboro’ prefirió no entrar en detalles respecto a la expulsión de los Esmeraldas; sin embargo, al momento de ser cuestionando sobre la opción de asistir al Mundial de Clubes con el cuadro regiomontano, apuntó que es algo que le hubiera gustado conseguir en la cancha y no por las actuales circunstancias.

“Lo hubiéramos ganado en la cancha, pero es así, yo no sé que es lo que va a pasar y no quiero entrar en polémica; simplemente ellos (León) se lo ganaron y veremos lo que va a pasar. Me hubiera encantado ganarlo en la cancha e ir de esa manera, pero pues ya veremos”, afirmó el goleador histórico de Tigres.

Soccer Football - LigaMX - Quarter Finals - Second Leg - Tigres UANL v Atletico San Luis - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - December 1, 2024 Tigres UANL's Andre-Pierre Gignac looks dejected after the match REUTERS/Daniel Becerril

No le quita el sueño

A su vez, el ariete francés se sinceró al mencionar que hasta el momento, no es un tema que lo tenga con pendiente. Si bien, recordó la ocasión en que disputaron el Mundial de Clubes en 2020 e incluso fueron subcampeones tras caer con Bayern Múnich en la final, señaló lo novedosa que será esta nueva edición y formato.

“No sé lo que se está diciendo últimamente, pero no me hace ‘ojito’. No es algo que le falte a mi carrera; fuimos a un Mundial de Clubes (2020) y fuimos segundo lugar, pero este torneo es nuevo, es la nueva competición y es como un mundialito. Nosotros representamos muy bien a México, pero si nos hubiera encantado ir a esta nueva edición, pero hay que ganárselo”, sentenció el delantero nacionalizado mexicano.

Soccer Football - Club World Cup - Final - Bayern Munich v Tigres UANL - Education City Stadium, Al Rayyan, Qatar - February 11, 2021 Tigres UANL players walk up to Fifa President Gianni Infantino to collect their runners up medals REUTERS/Ibraheem Al Omari