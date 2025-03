Crawford asegura que es posible noquear a Canelo Álvarez, pero no va a intentarlo: “Solo tengo que vencerlo”

Terence Crawford afirma que no es imposible noquear a Canelo Álvarez (Crédito: Reuters / AP)

Canelo Álvarez se se subirá nuevamente al ring el próximo 3 de mayo para enfrentar a William Scull en Riad, Arabia Saudita. El tapatío tratará de unificar por segunda ocasión todos cinturones de las 168 libras y expondrá sus campeonatos del CMB, AMB y OMB, mientras que el cubano el de la FIB.

Cabe recordar que la pelea contra Scull será primera de cuatro que firmó Álvarez con el jeque árabe, Turki Al-Sheikh (tres en Arabia Saudita y una en Estados Unidos). Todo indica que la segunda será contra el invicto Terence Crawford.

Canelo Álvarez vs Terence Crawford; un combate inminente

Al respecto, Bud Crawford ya habló, y aseguró que no le interesa noquear al pugilista mexicano, sin embargo, no lo ve imposible. En entrevista con el canal de YouTube de Manouk Akopyan, el estadounidense también manifestó que Canelo se ha estado conteniendo en sus últimos dos combates.

“No tengo que detenerlo. Solo tengo que vencerlo. No voy a intentar noquear a Canelo. ¿Es posible? Sí, por supuesto. Vengo de una categoría de peso más pequeña y más rápida. Así que si le dan un golpe que no ve, definitivamente puede salir lastimado. Estoy intentando pelear mi pelea. Si hay un nocaut, por supuesto, lo aceptaré. Creo que Canelo se ha estado conteniendo en sus últimas dos peleas", declaró Bud Crawford.

Además, señaló que de salir victorioso lo convertirá en uno de los mejores peleadores de la historia, a pesar de que mucha gente esté enojada por la oportunidad.

“Mucha gente está enojada porque me dieron la oportunidad. No quieren que me la den por motivos personales. Cuando le gane a Canelo Álvarez, seré uno de los tres mejores peleadores libra por libra de la historia”, finalizó el peleador de 37 años.

Terence Crawford subirá dos divisiones (154 a 168 libras) para el posible combate ya que se realizará en el peso supermediano, categoría que ha dominado Saúl desde el 2022 cuando unificó los campeonatos, sin embargo, esto no será algo nuevo para Bud, ya que durante su carrera ha ido subiendo de peso y ganando campeonatos.

La rivalidad entre ambos pugilistas ha ido escalando con el paso de los años, por lo que se espera una pelea espectacular. (Jovani Pérez / Infobae)

La posible función ha generado mucho de que hablar en los aficionados, ya que la diferencia de peso entre ambos pugilistas es algo que resalta. Sin embargo, también se espera mucho, ya que los dos se han mantenido en lo más alto del boxeo en los últimos años.

El posible 2026 de Canelo Álvarez

Las peleas de Canelo Álvarez para el 2025 ya están definidas (Crawford no oficial), aunque ya comienza a sonar una lista de posibles rivales para él el siguiente año. Y es que hace algunas semanas, el presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita confirmó que el ganador de Chris Eubank Jr y Conor Benn tienen la posibilidad de enfrentar al mexicano, además, no descartó una revancha contra Dmitry Bivol.

“Quienquiera que sea el ganador, estamos trabajando en el futuro para que pelee contra Canelo. Si Eubank gana, tendrá la oportunidad de pelear con Canelo a principios de 2026″, declaró Turki.

La última vez que el jalisciense se subió al ring fue el 14 de septiembre de 2024 cuando se midió ante Edgar Berlanga en la T-Mobile Arena, de las Vegas, Nevada. En aquella velada, Canelo logró retener sus títulos luego de vencer por decisión unánime al boricua.