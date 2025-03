David Faitelson recibió amenazas del crimen organizado, pero una gran figura del deporte lo protegió (Captura N+)

En todos estos años como periodista deportivo, David Faitelson se ha visto envuelto en diferentes polémicas. Su estilo controversial y su personalidad lo ha llevado a tener diferentes encontronazos con personajes del deporte mexicano. Sin embargo, en una ocasión recibió amenazas de un personaje ligado al crimen organizado.

Faitelson se animó a confesar este episodio difícil en su carrera como periodista, además, relató que una figura deportiva se encargó de ayudarlo y lo protegió, pues le advirtió de los riesgos de lo que estaba haciendo. Esta situación la vivió antes de llegar a Imevisión, fue cuando redactaba noticias para Excélsior, por lo que hacía investigaciones y reportajes.

Pero, en una ocasión, dio con el nombre de una persona con influencias a la delincuencia organizada, por lo que su vida estuvo en riesgo. En una columna para La Afición, Faitelson aseguró que José Sulaimán, entonces presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) fue quien le salvó la vida.

Faitelson fue amenazado por el crimen organizado (X/ @DavidFaitelson_)

¿Cómo fue la amenaza del crimen organizado a Faitelson y quién lo salvó?

En reiteradas ocasiones, Faitelson reveló cómo fue la amenaza que recibió de un ex promotor de boxeo mexicano. Se trató de Ángel Gutiérrez, ex promotor de Julio César Chávez, el incidente pasó en la década de los ochenta, cuando el César del boxeo vivía un gran momento deportivo.

“Había un personaje, Ángel Gutiérrez, que terminó muerto en Cancún por 80 balazos [...] fui a la entonces Procuraduría General de la República a pedir información y entré con un comandante y me dijo: ‘Nosotros no tenemos nada contra él, ni lo estamos siguiendo’. Era yo muy tonto para entender cómo se manejaban las cosas en este país, pero luego me llamó Chávez al hotel Aristos ... me metió a su habitación y me dijo: ‘Deja de hablar de mi promotor porque es un ca***n bien violento’”, compartió para mediotiempo.

Julio César Chávez salvó a Faitelson (Foto: Especial)

Posteriormente, don José también le advirtió que dejara esa investigación. “Se acerca don José Sulaimán y me dice: ‘Señor Faitelson, yo a usted lo respeto y lo quiero mucho, ya no se meta en este tipo de situaciones porque es muy peligroso”.

Pero, quien lo salvó fue Julio César Chávez, ya que evitó que su mánager lo siguiera amenazando.

“Me dijo (Julio):‘Ya llegará el momento en que no te pueda proteger’. Al final del día se platicó con la dirección de Excélsior y no íbamos a continuar con ese tipo de notas".