Mexicanos reaccionan con memes a la suspensión de León del Mundial de Clubes 2025; James Rodríguez no se salvó

El colombiano había llegado a México con la esperanza de asistir al torneo más importante de clubes a nivel internacional. (Jovani Pérez / Infobae México)

Este viernes los fanáticos del fútbol mexicano quedaron sorprendidos luego de que se diera a conocer que el Club León fue el elegido para ser descalificado del Mundial de Clubes 2025 tras problemas con sus propietarios. Aunque para muchos representa una injusticia, internautas no dejaron pasar la oportunidad de reaccionar con divertidos memes teniendo como principal objetivo al colombiano James Rodríguez.

El equipo originario de Guanajuato es quien pagará los platos rotos de la multipropiedad que tiene Grupo Pachuca y Jesús Martínez en conjunto con los Tuzos pese a que, tanto en la Liga MX como a nivel internacional, está prohibido que una sola persona sea dueña de dos o más clubes.

Usuarios en redes sociales no perdonaron la decisión de la FIFA al suspender al club mexicano de la competencia. Crédito: RS

Si bien a lo largo de los años el tema se ha postergado en las juntas de los altos mandos que conforman el torneo local, fue hasta hoy que se sancionó de forma directa a un equipo azteca, lo que generó diversas reacciones entre aficionados de la liga local.

“Tras evaluar todas las pruebas del expediente, el presidente de la Comisión de Apelación de la FIFA ha decidido que tanto el CF Pachuca como el Club León incumplen los criterios sobre la propiedad de varios clubes que establece el art. 10, apdo. 1 del Reglamento del Mundial de Clubes FIFA 2025. En virtud del art. 10, apdo. 4 del Reglamento del Mundial de Clubes FIFA 2025™, la FIFA ha decidido no admitir al Club León en la competición y anunciar al club que lo reemplazará a su debido tiempo”, indicó la FIFA.

¿Qué dijo el Club León?

Desde sus redes sociales, los panzas verdes no dudaron en responder ante la decisión del máximo organismo a nivel de clubes, dejando en claro su inconformidad sobre lo sucedido y asegurando que tomarán las medidas necesarias y pelearán el lugar que les corresponde al haber obtenido su pase en la cancha.

“El Secretario General del organismo decidió que nuestro equipo, debe dejar su lugar en la competición a pesar de haberlo ganado con justicia y profesionalismo en la cancha obteniendo el título de la Liga de Campeones CONCACAF 2023; una medida que resulta cruel, injusta, la cual no compartimos y no sabemos a quién beneficia, pero sí a quién perjudica: a nuestra afición”.

“Somos un equipo independiente, autónomo y soberano. Que no quepa duda. Reiteramos nuestra molestia e indignación ante esta decisión que atenta contra el espíritu de una competencia leal y afecta a muchas personas: aficionados, trabajadores, jugadores y entrenadores. Club León acudirá a todas las instancias para apelar esta decisión y llegaremos hasta las últimas consecuencias para defender el lugar obtenido en la Copa Mundial de clubes FIFA 2025”, puntualizaron en un comunicado de prensa.

¿Qué detonó su suspensión?

Aunque para el conjunto mexicano aún no es una decisión oficial y buscarán apelar su lugar en la justa, el tema sobre la multipropiedad llegó a los oídos de la FIFA gracias a un equipo fuera de la Liga MX: el Alajuelense de Costa Rica.

Esta institución hizo hincapié en que, pese a que León fue campeón de la famosa Concachampions, el tener un ‘dueño compartido’ le impedía competir y alegaron que ellos deberían ser merecedores de ese lugar pese a ocupar el lugar 42 del ranking de la FIFA en la Concacaf.

De acuerdo con sus argumentos, aunque no se encuentran en el top 10 de la zona, sí representan al mejor equipo de Centroamérica y así habría variedad de clubes más allá de la Liga MX o de la MLS quienes lideran el conteo. Hasta el momento, no se ha dado a conocer quién podría ser el invitado o si León podrá conservar su lugar, no obstante, los nombres de América, Cruz Azul y Columbus Crew resuenan entre los elegidos.