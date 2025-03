Carlos Hermosillo advierte a sus fans de no comprar camisetas de Cruz Azul falsas con su firma

Carlos Hermosillo aseguró que están vendiendo supuestas camisetas con su firma, pidió no comprarlas por ser falsas (X/ @CHermosillo27)

Se ha vuelto más común que los aficionados de la Liga MX coleccionen camisetas y jerseys de sus equipos, aquellas ediciones exclusivas, o de campeonatos suelen aumentar su valor. Cuando llevan la firma de algún también hace que la playera de colección aumente su precio, en consecuencia los fanáticos suelen pagar grandes cantidades por adquirirlas.

Ante este panorama, Carlos Hermosillo, figura de Cruz Azul en la década de los noventa, lanzó una advertencia a todos sus seguidores, ya que se encontró con algunas camisetas con su nombre y supuesta firma, prendas que alcanzan un alto precio en páginas en línea.

A través de redes sociales, le pidió a los aficionados a no caer en estafas que abundan en internet, pues consideró que están lucrando con su nombre y la figura que fue en La Máquina Cementera.

Carlos Hermosillo pide a fans no comprar camisetas a alto costo con su supuesta firma

El ex futbolista y comentarista deportivo pidió a los fans no comprar camisetas a un alto costo por ser supuestamente originales y con su firma Crédito: X/ @CHermosillo27

Por medio de un video, el exdelantero comentó que encontró algunas páginas en internet que están vendiendo la supuesta camiseta que usó en la final de 1997 con Cruz Azul. Lo primero que compartió fue que su playera original la tiene su hijo y no está a la venta en ningún lado.

"He estado viendo que están vendiendo una camiseta con mi número y apellido a un precio exagerado. Para que no los engañen. La camiseta original del campeonato, la que tiene sangre, la tiene mi hijo. Para que no los engañen…“, compartió.

Por otra parte, consideró que las camisetas que venden de su número, las están ofertando a un precio muy alto, razón por la cual lo consideró como algo exagerado.

La camiseta original de Hermosillo de la final 97 de Cruz Azul no está a l a venta, la tiene su hijo (Foto: Captura de pantalla TV Azteca)

“He estado viendo en algunas plataformas donde venden productos, camisas... hay una de Cruz Azul con el número 27 y con mi apellido. No compren esas camisas, seis mil 500 pesos, 11 mil y pico de pesos... por favor que no les vean la cara, no vale la pena”, agregó.

Por otra parte, sugirió a los fans la manera más segura y práctica de adquirir las camisetas sin correr el riesgo de ser estafados. “Es más fácil que busquen la marca o al proveedor y la manden a hacer. Les va a salir muchísimo más barato... Y si trae una firma, quiero decirles que no es mía, quiero decirles que no es mía, no compren, no gasten en esas cosas”.

Finalizó su mensaje insistiendo en que no se dejen engañar por la venta y distribución de estas playeras. “Vuelvo a repetir, mejor márquenle a la marca, el patrocinador o al proveedor y cómprenla ahí. Créanme que les va a salir muchísimo más barato mandarlo a hacer, le mando un fuerte abrazo con todo mi cariño, soy su amigo Carlos Hermosillo”, compartió.