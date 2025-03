Usuarios en redes tunden a Marc Crosas tras llamar ‘payaso’ a Tuca Ferretti “debe lavarse la boca con cloro”

La afición mexicana salió en defensa del mítico estratega brasileño. (IG Marc Crosas / Especial)

En las últimas fechas del torneo Clausura 2025, el equipo de Rayados de Monterrey ha quedado evidenciado por su falta de fútbol pese a tener una de las plantillas más caras, por lo que se sugirió a Ricardo ‘Tuca’ Ferretti como un sustituto para Martín Demichelis. Pese a la experiencia del brasileño, para Marc Crosas, comentarista de TUDN, no sería tan buena idea.

Durante su participación en una mesa de diálogo, se cuestionó qué necesitan los regios para que puedan funcionar si ya cuentan con leyendas como Sergio Ramos, Tecatito Corona, Berterame y Sergio Canales, además de una plantilla que, en nombre, debería funcionar. Ante ello, los participantes coincidieron en que el problema podría recaer en la dirección técnica pues, aunque el actual timonel cuenta con alguna experiencia, sus resultados no han sido los mejores.

Ante la crisis que vive Rayados se sugirió la posibilidad de la llegada de Ferretti al banquillo blanquiazul, quien en una ocasión aseguró que, pese a haber sido un técnico consolidado con los Tigres, sí consideraría dirigir a la pandilla: “es una institución que me gustaría dirigir por lo que representa, por lo que es, por su afición”, afirmó.

Contrario a lo que muchos pensarían, el entrenador externó su respeto a la institución regia. (REUTERS/Daniel Becerril)

¿Qué dijo Marc Crosas para enfurecer a los fanáticos?

Si existe un técnico querido, admirado y temido en el fútbol mexicano ése debe ser Ricardo Ferretti, exitoso durante su época como jugador y aún más cuando decidió sentarse -o enojarse- en el banquillo gracias a los diversos títulos conseguidos.

Pese a lo anterior, para Crosas no fue impedimento el respeto que le tiene la afición mexicana al brasileño y cuando le plantearon la opción de que Tuca fuera el elegido por la directiva de Rayados se le fue directo a la yugular al ahora analista de ESPN:

“Distaría mucho del proyecto… A mi no me encaja en lo absoluto. Las decisiones desde la construcción del estadio, de Barrial, innovación, inteligencia deportiva van más hacia un proyecto de construir que acabe significando el éxito en el primer equipo que no irte a buscar al entrenador que hizo exitoso al rival y por eso simplemente ver si me hace exitoso a mí”.

Afirmó que su inactividad podría jugarle en contra al equipo y que sería contraproducente ponerlo al frente de un proyecto tan importante como Monterrey: “sobre todo cuando lleva tres años sin dirigir y siendo un payaso, con todo respeto un bufón de una mesa de debate donde no aporta futbolísticamente nada. Si es un entrenador que ha representado a México, que futbolísticamente es de los mejores entrenadores que me ha tocado, apórtanos algo más al debate, lo otro nos sobre”.

El exfutbolista nuevamente se encuentra dentro de una polémica por sus fuertes palabras. REUTERS/Marco Bello

Internautas arremeten contra Crosas

Si bien el español fue un jugador muy querido para los seguidores de Cruz Azul en su llegada, ha logrado establecerse en México y hasta pudo olvidarse del acento de su país natal ganándose el cariño de los mexicanos, en esta ocasión usuarios no dejaron pasar la oportunidad de hacerle ver su error.

Aunque para muchos Marc solo emitió su opinión sobre la situación actual de un club y del propio Ferretti, para muchos fue una total falta de respeto para la trayectoria de Tuca y le recordaron que él jamás pudo conseguir ni un título en nuestro país:

“No puedes venir a decirle al ‘Tuca’ que es un payaso y un bufón que no aporta nada, cuando lo más sobresaliente de tu carrera fue una lesión de rodilla con el peor Cruz Azul de la historia”.

“Marc Crosas debe lavarse la boca con cloro antes de hablar de Ricardo Ferretti. El ‘Tuca’ fue jugador y entrenador exitoso, Crosas ni jugador, ni entrenador, ni panelista”.

“El Tuca está por encima, pero por encima años luz de Marc Crosas”.

“¿Cuántos campeonatos tiene Crosas como jugador o entrenador? Nada. Por lo tanto es un cero a la izquierda, un don nadie que por estar en TUDN cree que es experto, ni siquiera es valida su opinión, solo es un técnico como habemos millones”.

“Imagínate si el Tuca con todo lo que ganó es un PAYASO, ¿qué es Marc Crosas? UN FRACASADO DEL FUTBOL, das pena”.

“¿Y quién es Marc Crosas? Un jugador español mediocre que no hizo nada durante su paso por el futbol mexicano. En cambio, Tuca un jugador y entrenador multicampeón. No hay punto de comparación”.