Andrés Guardado confesó que Rayados intentó ficharlo: ¿Por qué prefirió a León?

Andrés Guardado estuvo cerca de irse a Monterrey y firmar con Rayados (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Desde que Andrés Guardado llegó al club León se ha mostrado comprometido con el proyecto de Eduardo Berizzo, a pesar de que anunció su retiro al término del Apertura 2024, decidió volver un torneo más para seguir en las canchas. La afición le ha respondido a ese esfuerzo.

Todo este panorama pudo haber sido diferente, pues los Rayados de Monterrey intentaron ficharlo, en la Pandilla pensaron en llevarse al Principito y convertirlo en el fichaje bomba del torneo, pues significaba su regreso a México.

Pero, no se concretó. Y ahora Guardado está viviendo un gran momento con la Fiera. En una entrevista para Azteca Deportes, el mediocampista relató lo que pasó con la directiva regiomontana tras no concretarse la oportunidad de firmar con ellos.

¿Por qué Andrés Guardado no firmó con Monterrey?

Guardado salió del retiro para jugar con James Rodríguez en León (REUTERS/Henry Romero)

El ex jugador del Betis confesó que siempre pensó en planificar su retiro, y con ello su regreso a México para despedirse de la cancha. “Yo siempre tenía en la cabeza que me quería retirar bien del futbol, yo me quería retirar arriba no arrastrando”, compartió.

Luego de unas situaciones que se dieron en el Real Betis, lo orillaron a buscar opciones para irse. Y en esa posibilidad que surgió de volver a México, la directiva de Monterrey fue la primera en acercarse a Guardado. “Y justo pasó una situación dentro del club que no me gustó mucho y me llega la oferta de acá de México... primero fue de Monterrey”, reveló.

Andrés Guardado no buscó a nadie, pues aún no tenía definido lo que iba a hacer, pero aceptó a escuchar las ofertas de Rayados. “Yo tuve primero contacto con Monterrey, cuando yo le digo ‘sí vamos negociar’, me dicen ‘dame unas semanas para ver presupuestos, no se qué’ y dije ‘ok’”.

Andrés Guardado pudo ser refuerzo de Rayados (@MartinoliCuri/X)

León insistió para tener a Guardado en su equipo

Pero, en ese periodo la directiva de León también contactó al ex jugador de la selección mexicana y tuvieron una charla; sin embargo, el canterano de Pachuca le dio prioridad a La Pandilla.

“Jesús Martínez no sé si se entera de esto, alguien lo iluminó y me habla a los tres días y me dice ‘vente para León’. Fui muy sincero con Jesús, le dije: ‘La verdad ya empecé a hablar con Monterrey, me dijeron que le diera esta semana, les voy a respetar que me hayan hablado primero... si no pasa nada para el fin de semana, hablamos’”, confesó.

Luego de no tener noticias de Monterrey FC y la situación en el Betis, Guardado se abrió a escuchar lo que León le proponía; debido a que su contraoferta fue aceptada, no dudó ni un instante y se fue para Guanajuato.

“Pasó el fin de semana y no me habló Monterrey, juego contra Granada ese fin de semana, jugué titular todo el partido, lo hice muy bien y cuando salí tenía mil mensajes de Jesús. Como no me habla Monterrey, voy a negociar con León”, finalizó.