Gansito Padilla se retracta y ofrece disculpa pública a Arturo Elías Ayub: “Cometí un error”

Tras causar revuelo con sus declaraciones, Aarón 'El Gansito' Padilla se retractó y se disculpó con Arturo Elías Ayub, asegurando que su intención nunca fue afectar a quien consideró un apoyo para su familia. (Ilustración: Jesús Aviles)

Las redes sociales estallaron luego de que Aarón ‘El Gansito’ Padilla se disculpara públicamente con Arturo Elías Ayub por la declaración en la que aseguró que el empresario le prohibió a su padre, Aarón Padilla Mota, bajar a la cancha del Estadio Azteca en la final del Torneo Clausura 2005, cuando el América vencía a Tecos y se consagraba campeón.

“Cometí un error, y lo más importante es reconocerlo. En la entrevista que me hiciste mencioné que Arturo Elías Ayub no había permitido que mi padre Aarón Padilla bajara a la cancha del Estadio Azteca a celebrar cuando fuimos campeones. Mi error fue ese, el mencionar a Arturo”, expresó Padilla en el podcast de Ricardo Peláez.

Las palabras del exjugador generaron fuertes reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios lo tildaron de “cobarde” por retractarse. Frases como “Ya te regañó tu papá”, “Te leyó la cartilla el Arturo” y “Che gansito cobarde ya te reclamó el Elías Ayub” fueron algunos de los comentarios que aparecieron tras su disculpa.

El Gansito salió campeón con América en 2005.

En su nueva versión, Padilla argumentó que su padre pudo haber decidido no bajar al campo por respeto a los colores de Pumas, club al que representaba como directivo en ese momento: “A lo mejor en ese momento mi padre no bajó por los colores que él sentía, por Pumas, por la Universidad, y dejó a un lado el tema familiar”.

La controversia inició cuando, en una primera entrevista con Ricardo Peláez, ‘El Gansito’ Padilla afirmó que su padre estaba celebrando en un palco, pero cuando intentó bajar a la cancha a festejar con él, una orden de Arturo Elías Ayub lo impidió. “Mi papá llorando, ya después me dijo: ‘Perdóname, me prohibieron bajar, fue Arturo Elías Ayub el que lo prohibió’. Le dijo: ‘No me importa que tu hijo juegue en América o sea campeón. Tú, por los colores de Pumas y por la Universidad, tienes prohibido bajar a celebrar con él’”, contó en aquella ocasión.

El exfutbolista Aarón 'El Gansito' Padilla reconoció su equivocación al mencionar que Arturo Elías Ayub impidió que su padre bajara a la cancha en la final de 2005 y afirmó que su padre pudo haber decidido no hacerlo por lealtad a Pumas. (Especial)

Con su reciente retractación, Padilla aseguró que no tuvo intención de perjudicar a Elías Ayub y reconoció que el empresario siempre fue un apoyo para su familia: “Si alguien apoyó a mi familia, fue él. No pensé la gravedad de las cosas”.

Las declaraciones del exjugador continúan generando opiniones divididas en el mundo del fútbol. Mientras algunos consideran que se retractó por presión externa, otros creen que hizo lo correcto al reconocer su error y aclarar la situación.