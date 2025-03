Liga MX jornada 10: horarios y transmisiones de todos los partidos del 1 y 2 de marzo

Estos son todos los horarios y transmisiones de los partidos de la jornada 10 del futbol mexicano(REUTERS/Daniel Becerril)

Las actividades dentro de la Liga MX continúan este fin de semana con la Jornada 10. La mitad de la temporada regular quedó en el pasado después de los últimos enfrentamientos en los recientes días en donde cayeron Monterrey y Tigres frente Mazatlán y Juárez, Chivas sumó una nueva derrota en su visita a San Luis y Pumas se quedó sin director técnico tras la caída de los universitarios contra Xolos de Tijuana.

La pelea en la zona alta de la tabla se mantiene cerrada con el invicto León de James Rodríguez, el América tricampeón de André Jardine y los Diablos del Toluca que apuntan a conseguir el campeonato después de la gran inversión que han realizado en los últimos años.

No te pierdas ni un minuto de alta intensidad a continuación te compartimos la agenda del futbol nacional.

Mazatlán 1-1 Cruz Azul

Fecha: 28 de febrero

Horario: 21:00 horas

Canal de transmisión: Canal 7, Azteca Deportes, Fox Sports, Fox Sports Premium

Estadio: El Encanto

América vs Toluca

Fecha: 1 de marzo

Horario: 17:00 horas

Canal de transmisión: Canal 5, TUDN y Vix

Estadio: Ciudad de los Deportes

Juárez vs Pachuca

Fecha: 1 de marzo

Horario: 17:00 horas

Canal de transmisión: Azteca Deportes y Pluto TV

Estadio: Olímpico Benito Juárez

León vs Xolos

Fecha: 1 de marzo

Horario: 19:00 horas

Canal de transmisión: Tubi

Estadio: Camp Nou

Necaxa vs Tigres

Fecha: 1 de marzo

Horario: 19:00 horas

Canal de transmisión: Azteca 7, Claro Sports, Pluto TV, Vix

Estadio: Victoria

Pumas vs Chivas

Fecha: 1 de marzo

Horario: 21:10 horas

Canal de transmisión: Canal 5, TUDN, Vix

Estadio: Ciudad Universitario

Querétaro vs Puebla

Fecha: 2 de marzo

Horario: 16:00 horas

Canal de transmisión: Caliente TV

Estadio: La Corregidora

Atlas vs Atlético de San Luis

Fecha: 2 de marzo

Horario: 18:00 horas

Canal de transmisión: Vix

Estadio: Jalisco

Monterrey vs Santos

Fecha: 2 de marzo

Horario: 20:05 horas

Canal de transmisión: Canal 5, TUDN, Vix

Estadio: BBVA

Cambios de horario para la Jornada 10

El Toluca se mantiene en la tercera posición de la tabla general después de nueve jornadas disputadas en el futbol mexicano (X/ @Chivas)

La Liga MX dio a conocer en la noche del 27 de febrero los cambios de horario de dos encuentros programados para este sábado: América-Toluca y Necaxa-Tigres.

Esta medida se tomó a consideración después de la petición de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) para velar por la seguridad de los aficionados que vayan acudir a los encuentros entre águilas y diablos, así como los que asistan al Pumas-Chivas, ya que los encuentros estaban programados para las 19:00 y 21:00 horas respectivamente.

La visita de Antonio Mohammed y sus dirigidos a la Ciudad de los Deportes quedó reprogramada para el mismo sábado 1 de marzos a las 17:00 horas y en el horario original (19:00 horas) quedó pactado el encuentro entre Necaxa y Tigres.

“En la CDMX se realizarán diversos eventos públicos, incluidos dos partidos de la Liga MX y se busca garantizar el estado de fuerza y operativo de seguridad necesario para salvaguarda la integridad de los aficionados”, especificó la administración de la Liga MX en un comunicado publicado en sus canales oficiales.

Desde que inició el torneo Clausura 2025, los aficionados a la Liga MX han mostrado su descontento en redes sociales por la cantidad de partidos empalmados que hay en cada jornada, pues se han llegado a disputar hasta tres partidos a la misma hora.

La Jornada 10 no será la excepción, América vs Toluca y Juárez vs Pachuca se empalman el sábado a las 17:00 horas, así como los partidos León-Tijuana y Necaxa-Tigres que se disputarán a las 19:00 horas.