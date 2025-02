Faitelson rechaza cercanía con Canelo Álvarez luego de que lo vetara de sus peleas

Canelo Álvarez habría vetado a David Faitelson de su pelea contra Munguía Foto: IG/david_faitelson Reuters

Es sabido que Saúl Canelo Álvarez no mantiene una buena relación con aquellos analistas y periodistas que critican su carrera en el boxeo internacional, como es el caso de David Faitelson. En repetidas ocasiones, Faitelson ha protagonizado encontronazos con Canelo al grado que el tapatío ya lo vetó de sus eventos.

Por ello, el periodista de TUDN aseguró que tras esos incidentes no existe una relación con Canelo, y compartió detalles de cómo fueron sus últimos intentos de acceder a las peleas del jalisciense, así como la manera en la que se enteró que no se podía acreditar.

En su programa Faitelson sin censura, el polémico periodista recibió la visita de Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal —mejor conocido como La Estaca— y conversaron sobre el hate que recibe David, por ello recordaron el tema de su relación con el boxeador mexicano.

(AP Foto/John Locher, archivo)

Faitelson niega algún tipo de relación con Canelo

Videgaray se encargó de burlarse de Faitelson y lanzó una pregunta con un tono irónico, pues le cuestionó sobre ¿cómo está su relación con Canelo?, de manera inmediata, Faitelson se encargó de aclarar este tema y dejó en claro que no le dirige la palabra al campeón de los supermedianos.

“No existe relación con Canelo“, sentenció.

Para complementar su comentario, David explicó que desde que fue vetado de las peleas de Saúl, no ha tenido algún tipo de acercamiento o entrevista profesional con Canelo, por lo que recordó la ocasión que le negaron la acreditación como prensa.

David explicó que desde que fue vetado de las peleas de Saúl (Reuters/Henry Romero9

“No hay ninguna relación, es más, no me ha dado ninguna credencial para entrar a las dos últimas peleas”.

Faitelson acusa a Canelo de vetarlo de sus peleas

En aquel momento, cuando Faitelson reveló que le negaron el acceso a los eventos de prensa de Saúl Álvarez, Canelo desmintió que él estuviera detrás de tal hecho y culpabilizó a los organizadores de las coberturas.

Por ello, el ex analista de ESPN volvió a lanzarse contra Canelo:

“Él dice que no, pero ¿quién es el que manda ahí? Entonces, yo llego de pronto, como llegaba siempre a la mesa que está afuera de la arena y digo: ‘Oiga, soy David Faitelson, vengo por mi acreditación, aquí está mi ID’. Una persona se metió a una oficinita, regresó y me dijo: ‘Usted no tiene acreditación, gracias’“, recordó.

El veto a Faitelson no es un caso aislado en la relación de Canelo Álvarez con la prensa (IG/ @david_faitelson)

El veto a Faitelson no es un caso aislado en la relación de Canelo Álvarez con la prensa. El boxeador mexicano, considerado uno de los mejores libra por libra en el mundo, ha sido objeto de críticas por parte de algunos periodistas deportivos, incluyendo a Faitelson, quien en diversas ocasiones ha cuestionado sus decisiones dentro y fuera del ring.