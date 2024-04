¿Qué hará Ricardo Salinas Pliego en el partido Mazatlán vs Juárez? Esto es lo que sabemos

El ‘Tío Richie’ será el invitado de lujo para el cotejo del “Viernes Botanero”. Foto: Jovani Pérez

Luego de hilar otro torneo lleno de altibajos y estar prácticamente eliminados a falta de dos jornadas, el dueño del Mazatlán FC, Ricardo Salinas Pliego, decidió estar más al pendiente de lo que acontece con el equipo en este cierre de certamen y por ello, se dio a conocer que estará presente en el juego del próximo viernes en el estadio Encanto; aunque sin aclarar si lo hará como aficionado o en una nueva faceta como comentarista.

Llegando ya al ocaso del Clausura 2024, resalta el hecho de que en los duelos inaugurales de la Jornada 16, se tendrá el choque entre cuatro equipos que ya se encuentran matemáticamente eliminados: Mazatlán vs Juárez y Tijuana vs Puebla. No obstante, con el fin de hacer más “atractivo” el cotejo entre ‘Cañoneros’ y fronterizos, Azteca Deportes compartió que contarán con la presencia de Ricardo Salinas Pliego, pero dejando en el aire la duda sobre que rol tendrá o asumirá en el “Viernes Botanero”.

Fue a través de sus redes sociales, donde se dio a conocer que el ‘Tío Richie’ será el invitado principal para el partido con sede en el Encanto; sin embargo, en la publicación no aclaran si su presencia será detrás de los micrófonos o bien, estará como aficionado en su palco del recinto.

Visitas y apuestas para motivar al equipo

Como bien se sabe, no es usual que el ‘Tío Richie’ se presente en los juegos de los ‘Cañoneros’, a menos que sea por algún motivo en especial, así como ocurrió a principios del 2023. En aquel entonces, en una situación similar (malos resultados), el dueño del Mazatlán, buscó por medio del dinero la forma en la que los “Cañoneros” pusieran más de su parte para poder obtener su primer triunfo del certamen, pues luego de ocho jornadas, tan solo cosechaban un punto, por lo que les propuso una apuesta a sus jugadores.

Uno de los momentos que más llamó la atención durante el partido contra Pumas, fue el momento en el que Ricardo Salinas entro al vestidor para hablar con sus muchachos. Más allá de tener una charla respecto a los malos resultados que han tenido durante el Clausura 2023, el motivo de su presencia fue para proponerles una apuesta.

Yo estoy seguro que ustedes tienen lo necesario para salir adelante, pero puede que no. Vamos a hacer una apuesta. Si hoy pierden, ustedes me van a regalar a mi 30 mil dólares para comprarme dos carritos de golf... y se los voy a descontar de su nómina, pero si ganan, yo les voy a regalar 300 mil dólares y ustedes se lo reparten. Aceptan o no?