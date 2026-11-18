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St-Germain reunió a invitados, creadores de contenido y asistentes el 15 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México para la segunda edición de Le Tour, una rodada en bicicletas color menta que recorrió Polanco y Paseo de la Reforma antes de llegar al festival Food & Wine, con el objetivo de vincular a la marca con espacios de gastronomía, convivencia y lifestyle.

La edición de este año amplía el formato de la primera rodada y lleva la experiencia desde un brunch en Mandolina hasta el cierre de actividades en Food & Wine. La marca presentó el St-Germain Spritz como cóctel de bienvenida para los asistentes al festival.

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Le Tour de St-Germain plantea una ruta de promoción que combina movilidad urbana, contenidos digitales y consumo gastronómico. La rodada busca mantener una presencia anual en distintos puntos de la capital.

Mandolina recibe a los invitados antes de la rodada

La jornada inicia en Mandolina, restaurante ubicado en Polanco, donde los asistentes se reúnen antes de salir a las calles de la Ciudad de México. El encuentro incluye a invitados de la marca y creadores que participan en el recorrido.

Las bicicletas color menta forman parte de la imagen de Le Tour. Los participantes recorren zonas de Polanco y Paseo de la Reforma, dos de los corredores urbanos y comerciales con mayor afluencia en la capital.

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El trayecto vincula la actividad física con una propuesta de convivencia alrededor de bebidas y alimentos. St-Germain utiliza la rodada como punto de partida para llevar a los asistentes hacia una experiencia posterior centrada en la gastronomía.

La marca señala que el formato busca crear nuevas ocasiones de consumo del St-Germain Spritz en encuentros sociales. El producto se prepara con licor de flor de saúco, vino espumoso y agua mineral.

Pamela Mcbeath y Giuseppe Gamba documentan el recorrido

El Crew de Le Tour está integrado por Pamela Mcbeath, Giuseppe Gamba y otros participantes que registran el recorrido desde sus propias plataformas digitales. La cobertura incluye imágenes de las bicicletas, los puntos de salida y la llegada al festival.

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La participación de creadores permite que la actividad salga de las calles y se extienda a redes sociales. El contenido generado durante el trayecto forma parte de la estrategia de difusión de la experiencia.

St-Germain presenta Le Tour como una comunidad alrededor de recorridos urbanos, gastronomía y actividades presenciales. La segunda edición mantiene las bicicletas color menta como elemento central de identificación.

La rodada también reúne a asistentes interesados en propuestas de hospitalidad y bebidas. El trayecto funciona como una actividad previa al encuentro gastronómico en Food & Wine.

Food & Wine recibe por primera vez el St-Germain Spritz

El recorrido concluye en Food & Wine, donde St-Germain recibe por primera vez a los asistentes con el St-Germain Spritz como cóctel de bienvenida. El festival se convierte en el punto de llegada de la rodada y en una extensión de las actividades iniciadas en Polanco.

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La marca busca conectar el ambiente urbano de Le Tour con un espacio dedicado a la cocina, las bebidas y la hospitalidad. La llegada al festival permite que los asistentes conozcan la propuesta del cóctel después del recorrido en bicicleta.

El St-Germain Spritz se presenta como una bebida para acompañar momentos de convivencia y encuentros gastronómicos. La marca sostiene que el producto busca posicionarse dentro de las opciones de spritz vinculadas con este tipo de experiencias.

La edición de este 18 de noviembre integra dos momentos en una misma jornada: una rodada por calles de la Ciudad de México y la participación en Food & Wine. La propuesta reúne movilidad, contenidos digitales y una activación de marca enfocada en la gastronomía.

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Le Tour de St-Germain busca consolidarse como evento anual

Con la segunda edición de Le Tour, St-Germain plantea mantener esta actividad como una propiedad de marca que pueda crecer cada año. El formato prevé nuevas rutas, destinos y encuentros con comunidades vinculadas a la comida, las bebidas y la vida urbana.

La marca define la rodada como una plataforma para generar contacto directo con consumidores e invitados. La inclusión de Food & Wine amplía el alcance de la experiencia más allá de la bicicleta y suma un espacio de degustación.

El cierre en el festival deja abierta la posibilidad de que Le Tour incorpore otros escenarios de la Ciudad de México en futuras ediciones. Por ahora, las bicicletas color menta, las flores de saúco y el St-Germain Spritz marcan la ruta de su regreso a la capital.

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