México

Yuri responde si se besaría con Lucero como Danna Paola y Belinda en Mentiras

La jarocha reaccionó a la reciente polémica protagonizada por las cantantes pop del momento

Yuri y Lucero en Juego de voces - Foto: Televisa
Yuri afirma que los besos en el escenario representan una moda entre los artistas jóvenes. (Foto: Televisa)
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En un reciente encuentro con los medios de comunicación, Yuri reaccionó al beso que Danna Paola y Belinda protagonizaron el pasado 8 de noviembre durante el cierre de temporada de Mentiras All Stars en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Cuando los conductores de Hoy le preguntaron si haría algo similar a lo que hicieron Danna y Belinda en el escenario, Yuri no dejó espacio para la duda. “Lucero y yo ya estamos muy viejas, aunque nos vemos muy bonitas y estamos espectaculares”, dijo, arrancando risas entre sus compañeros. Acto seguido, fue aún más directa: “Yo no me voy a besuquear por Lucero, me da pena. Y aparte yo no estoy en ese canal”.

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Yuri y Lucero son amigas de larga data dentro de la industria musical mexicana y tienen en puerta una gira conjunta que arrancaría en noviembre, confirmada por Yuri desde agosto de 2026. La cercanía entre las dos cantantes hizo que la pregunta cayera de manera natural en el programa, justo dos días después de que el beso de Danna y Belinda dominara las conversaciones en redes sociales.

Yuri aseguró que besarse es una moda entre “los chavos”

Lucero, Yuri, Emmanuel y Mijares - Entre Amigos concierto
Yuri descarta besarse con Lucero en el escenario tras el beso de Danna Paola y Belinda. (Foto: Laura Villegas, OCESA)

Yuri no se quedó solo en su postura personal, sino que leyó el gesto de Danna y Belinda como parte de algo más amplio. “La onda de los chavos de ahora es eso, porque yo veo otras artistas, europeas, Tini y otra chica, Lola y todas esas niñas, y se besuquean, como que está de moda”, señaló. Y remató: “Como que ahorita está el rollo de que me besuqueo”.

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Galilea Montijo y Andrea bromean sobre beso

Durante el matutino, las conductoras reprobaron el doble estándar en redes sociales contra las madres y salieron en defensa de Dalay.
Galilea Montijo y Andrea Legarreta bromean en el programa Hoy sobre las muestras de afecto entre amigas. (Especial)

Galilea Montijo no dejó pasar la declaración sin responder. Frente a cámaras, afirmó que las amigas sí se pueden besar en la boca y, para demostrar su punto, se inclinó hacia Andrea Legarreta con la intención de besarla en vivo. La reacción de Legarreta combinó incomodidad y risas.

Legarreta intentó sostener la postura de Yuri al responder: “Se refiere como a las que lo hacen de show, sí que lo hacen las chavitas”. Luego añadió que no podría darle un beso a Galilea porque no quiere poner en riesgo la amistad de años que tienen.

El beso de Danna Paola y Belinda

Danna besó a Belinda durante el número "Amiga mía" en la función de cierre de "Mentiras All Stars" en el Auditorio Nacional, un momento que detonó euforia entre el público y se volvió viral en redes sociales. (X @CarneDeAzucar)

El episodio que detonó la conversación ocurrió el domingo 8 de noviembre durante la segunda función de Mentiras All Stars en el Auditorio Nacional. Danna participó como invitada especial en el papel de Yuri, mientras Belinda encarnó a Daniela. Ambas interpretaron “Amiga mía” y “Ese hombre no se toca”, dos de los números en los que la tensión emocional entre los personajes alcanza su punto más alto dentro del universo narrativo del musical.

Dentro de la historia de Mentiras, Yuri está enamorada de Daniela desde hace años, aunque durante gran parte de la trama guarda ese sentimiento detrás de una amistad muy cercana. En esa segunda función, Danna tomó la iniciativa y besó a Belinda en los labios ante miles de espectadores. Los videos grabados por el público mostraron a Belinda retroceder levemente tras el contacto, una reacción que dividió a los usuarios entre quienes la interpretaron como sorpresa real y quienes aseguraron que fue parte de la actuación.

Las redes divididas entre el guion y la espontaneidad

Mentiras All Stars
La trama del musical Mentiras expone el conflicto amoroso del personaje de Yuri hacia Daniela. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Después de que los clips comenzaron a circular en X, TikTok e Instagram, el debate tomó dos carriles. Un sector señaló que Danna le habría robado el beso a Belinda sin consentimiento previo, argumentando que el retroceso de la cantante evidenciaba que no lo esperaba. Otro grupo sostuvo que el gesto estuvo contemplado en el guion y que la reacción de Belinda fue parte de su interpretación del personaje de Daniela, quien en la historia tampoco está lista para aceptar abiertamente los sentimientos de Yuri.

Hasta el cierre de esta nota, ni Danna ni Belinda habían emitido declaraciones públicas sobre lo sucedido. La ausencia de una versión oficial de las dos protagonistas alimentó la especulación en redes y mantuvo el tema en tendencia por más de 48 horas seguidas.

El “Mentiverso” que nadie esperaba que llegara tan lejos

Mentiras All Stars reunió a doce artistas para interpretar cuatro personajes del musical en sus distintas versiones, dentro del concepto que el proyecto llamó el “Mentiverso”. Además de Danna y Belinda, el elenco de la función del 8 de noviembre incluyó a Paola Gómez, Paloma Cordero, Lorena Vignau, Georgina Levin, Regina Voce, Carlos Fonseca, Fher Soberanes y Ángel Ferreyro. Esa presentación marcó el cierre de la temporada del musical en el Auditorio Nacional, también conocido como el Coloso de Reforma.

Yuri y Lucero arrancan el “Entre Amigas Tour” el 27 de noviembre

Lucero y Yuri se disfrazaron de Mijares y Emmanuel (Foto: Televisa)
Yuri y Lucero inician la gira conjunta Entre Amigas Tour con presentaciones en foros de Estados Unidos. (Foto: Televisa)

Mientras el beso imaginario con Lucero queda descartado, el escenario compartido con ella está a días de hacerse realidad. Yuri y Lucero lanzan el “Entre Amigas Tour”, una gira conjunta producida por Cardenas Marketing Network que arranca el 27 de noviembre de 2026 en el Smart Financial Centre de Sugar Land, Texas, y se extiende hasta el 9 de mayo de 2027 con cierre en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey.

La primera etapa del tour concentra tres fechas en Texas durante noviembre: Sugar Land el 27, San Antonio en el Freeman Coliseum el 28 y la ciudad de Hidalgo en el Payne Arena el 29. La gira retoma en abril de 2027 con presentaciones en San José, Los Ángeles en el Crypto.com Arena, San Diego, Ontario y Glendale, para luego pasar por El Paso, Grand Prairie, Chicago y Fairfax antes de cerrar en Nueva Jersey.

Lucero confirmó su participación en el proyecto desde agosto de 2026, cuando Yuri anunció la gira al concluir uno de sus conciertos en el Auditorio Nacional. Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster y los canales oficiales de CMN, con alta demanda desde el momento en que salieron a la venta el 21 de agosto pasado.

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