México

Y todo por un “buenos días”: hombre arroja café hirviendo al dueño de un local porque no le respondió el saludo

Video del incidente, ocurrido en La Paz, Baja California, se viralizó en las redes sociales

Una cámara de vigilancia registró el incidente en el que un cliente sostuvo una discusión con el encargado de un puesto comercial en La Paz, Baja California. De acuerdo con los reportes, el hombre reclamó al empleado por no responder a su saludo matutino y posteriormente le arrojó el vaso con café caliente antes de retirarse del mostrador.
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Un intercambio de saludos terminó en una agresión que rápidamente se volvió viral. En La Paz, Baja California, un cliente perdió los estribos después de reclamarle al encargado de un negocio que no le había respondido los “buenos días” y terminó arrojándole el café caliente que acababa de comprar.

El incidente quedó registrado en video y muestra cómo una discusión aparentemente trivial escaló entre reclamos, insultos y amenazas, hasta que el consumidor lanzó la bebida contra el trabajador del establecimiento.

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Todo comenzó cuando el cliente llegó al local y pidió un café grande. Sin embargo, el encargado consideró que no había recibido respuesta a su saludo y decidió reclamarle.

Así fue la pelea por unos “buenos días” en La Paz

En la grabación se escucha al cliente cuestionar al vendedor: “Ni buenos días dices tú, ¿no? ¿Estás, estás enjaulado?”

El despachador respondió que sí había contestado el saludo, aunque el cliente insistió en que no lo había escuchado.

“Yo llego y digo: ‘Buenos días’, y tú no sabes decir buenos días. No, se dice: ‘Buenos días’”, reclamó el hombre, quien también le recordó que los consumidores eran quienes mantenían el negocio.

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“Es tu negocio y la gente que venimos y te consumimos”, expresó.

La discusión subió de tono cuando el encargado cuestionó la frecuencia con la que el cliente acudía al establecimiento. Este último le respondió: “Una vez al año viene, yo creo”.

Aunque ambos intercambiaron insultos y provocaciones, el enfrentamiento todavía parecía limitarse a una confrontación verbal. Sin embargo, el momento más agresivo llegó cuando el cliente terminó arrojando el café caliente contra el dueño o encargado del local.

Captura de cámara de vigilancia de un hombre que arroja un vaso con líquido hacia una persona detrás del mostrador de un negocio
Una cámara de seguridad registra el momento en que un hombre arroja café caliente contra el encargado de un puesto comercial en Baja California, México. (X)

VIDEO viral del café caliente desata burlas y críticas en redes sociales

Las imágenes provocaron una oleada de comentarios entre usuarios de redes sociales, donde algunos ironizaron sobre la intensidad de la discusión por un saludo que, según el cliente, sí había respondido.

“Lo bueno es que eran buenos días ... Imagínate los malos”, escribió una persona.

Otros analizaron el audio e hicieron bromas sobre el intercambio: “Después del que el pelónchas dice buenos días, me das un café grande, por favor. Él está dentro del refri y dice buenos días también, pero muy aguado, y el otro no lo escuchó”.

También hubo quienes compartieron experiencias personales sobre situaciones similares al saludar a desconocidos y no recibir respuesta.

“No sé qué ciudad será, pero donde yo vivo, en una ocasión les dije buenos días a un par de chavas, y me regresaron una mentada de madre, ¡qué coraje sentí e impotencia!, y otras tantas personas ni contestan el saludo!”, comentó otro usuario.

La discusión por un supuesto saludo ignorado terminó con una agresión captada en video y convirtió una visita cotidiana por un café en una escena viral que desató toda clase de reacciones.

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