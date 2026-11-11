México

Xóchitl Gálvez respalda a Sasha Sokol ante los ataques por denunciar a Luis de Llano

La excandidata presidencial sostuvo que una adolescente de 14 años no puede aceptar un vínculo con un adulto de 39 en una posición de poder

Xóchitl Gálvez respalda a Sasha Sokol ante las críticas por su vínculo con Luis de Llano y sostiene que una menor no puede consentir una relación ante una figura de autoridad. (Archivo Infobae)
Xóchitl Gálvez respalda a Sasha Sokol ante las críticas por su vínculo con Luis de Llano y sostiene que una menor no puede consentir una relación ante una figura de autoridad. (Archivo Infobae)
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Xóchitl Gálvez respaldó a Sasha Sokol frente a los ataques en redes sociales por denunciar a Luis de Llano y sostuvo que una menor de edad no puede consentir una relación con un adulto que ocupa una posición de autoridad.

Gálvez presidencial señaló que el caso abrió una vía judicial para que otras víctimas de abuso sexual durante la niñez busquen justicia sin que el paso del tiempo implique impunidad.

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La excandidata afirmó que los mensajes contra Sokol crecieron después de que usuarios difundieron una entrevista de 2013 en la que la cantante hablaba con naturalidad sobre su vínculo con el productor Luis de Llano. A su juicio, esas reacciones ignoran que una víctima puede tardar años en identificar la violencia que vivió.

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De acuerdo con Xóchitl Gálvez, la Suprema Corte confirmó la condena contra Luis de Llano y ratificó la imprescriptibilidad en casos de abuso sexual a menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Un adolescente de catorce años no puede consentir una relación con un hombre de treinta y nueve, expresó. También calificó el caso como un referente cultural y sostuvo que agredir a la víctima mientras se justifica al abusador ocurre en una sociedad “profundamente patriarcal.

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La política señaló que los mecanismos de defensa psicológica, entre ellos la negación y la minimización, pueden formar parte de la forma en que las personas sobreviven emocionalmente a una experiencia traumática. Añadió que la comprensión de lo ocurrido puede llegar en la adultez o durante un proceso terapéutico, acompañada de culpa y vergüenza.

Sasha Sokol cuestiona los juicios contra víctimas de abuso infantil

Sasha Sokol / Luis de llano perdieron un bebé
La cantante rechaza el video de Luis de Llano porque incumple los términos de la disculpa fijados en la sentencia civil. (Instagram/@sashasokolva)

Sokol también publicó el pasado 8 de noviembre cinco preguntas dirigidas a quienes cuestionan los relatos de víctimas de abuso infantil. La intérprete planteó por qué una persona cambia su relato al comprender lo que vivió y cuál es la edad promedio para reconocer como abuso una experiencia continua durante la niñez.

La cantante preguntó: “¿Por qué la gente juzga a la víctima cuando finalmente decide revelar el abuso?”, “¿Por qué la gente tiende a culpar a los padres de la víctima?” y “¿Por qué a la gente le resulta más fácil juzgar en lugar de intentar comprender?”.

En el mismo mensaje, Sokol escribió: “Si el tiempo que dedican a atacar lo dedicaran a hacer estas preguntas en internet, obtendrían respuestas objetivas a sus preguntas”. Sus cuestionamientos se difundieron tras la inconformidad que manifestó por un video de disculpa pública publicado por Luis de Llano.

Más de un año después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo condenara, el productor Luis de Llano finalmente pidió perdón públicamente a la cantante Sasha Sokol por el daño moral que le causó cuando era menor de edad. (Redes sociales)

El productor difundió la grabación el pasado 2 de noviembre y la presentó como una disculpa pública. Sokol respondió que el contenido no correspondía al texto establecido en la sentencia civil.

“Ésa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal y cuyo texto quedó firme desde enero de este año”, expresó la cantante. También reprochó que el mensaje omitiera las circunstancias en que comenzó su vínculo con De Llano, incluida su edad, la diferencia entre ambos, la posición de poder del productor y que sus padres no fueron cómplices.

Nada de eso aparece en el video que publicó”, afirmó Sokol. Su equipo jurídico sostuvo que la grabación debía entregarse antes al juzgado para que la artista la revisara y la jueza autorizara su difusión, un procedimiento que, según la defensa, no se respetó.

La representación legal también indicó que el video presentó los hechos como una relación entre iguales, sin reconocer las condiciones de edad y poder valoradas en el proceso civil. Los abogados advirtieron que esa difusión podría constituir una nueva revictimización para la intérprete.

Condena civil abrió una vía para casos de abuso contra menores

Xóchitl Gálvez acusó que durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco aumentaron los feminicidios en Morelos. | X- Xóchitl Gálvez
Gálvez destaca que la reforma penal de 2023 garantiza que los delitos sexuales cometidos contra menores de edad no prescriban. (X- Xóchitl Gálvez)

Gálvez recordó que Sokol presentó en julio de 2022 una demanda civil por daño moral contra De Llano. Un tribunal condenó al productor a ofrecer una disculpa pública, obligación que, según la excandidata, no cumplió en los términos ordenados.

Después de promover un amparo contra la sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó por unanimidad la condena en 2025, de acuerdo con Gálvez. La resolución reconoció la imprescriptibilidad de la acción civil en casos de abuso sexual contra personas menores de edad.

La también senadora señaló que en octubre de 2023 se reformó el Código Penal para que los delitos sexuales contra menores no prescriban. Añadió que Sokol abrió una puerta en los tribunales y llamó a frenar el escarnio público contra las mujeres que denuncian.

Las autoridades imponen multas y arrestan a Luis de Llano por el desacato a la resolución judicial. (EFE/Sáshenka Gutiérrez)
Las autoridades imponen multas y arrestan a Luis de Llano por el desacato a la resolución judicial. (EFE/Sáshenka Gutiérrez)

El conflicto también ha derivado en multas contra De Llano por incumplimientos relacionados con la sentencia. El productor fue arrestado el pasado 2 de septiembre y la defensa de Sokol anticipó que promoverá las acciones legales necesarias para exigir el cumplimiento íntegro de la resolución.

Gálvez aprovechó su mensaje para formular una crítica a las cifras oficiales de homicidio doloso. Afirmó que el Secretariado Ejecutivo informó 24 mil 348 víctimas durante 2025, mientras que el INEGI contabilizó 29 mil 488, una diferencia de 21%.

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