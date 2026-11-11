Wendy Guevara aclara si Televisa no la deja apoyar a Paola Suárez en La Mansión VIP 2

Wendy Guevara desmiente una supuesta prohibición de Televisa para apoyar a Paola Suárez en La Mansión VIP 2.

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Wendy Guevara salió al paso de los rumores que circularon en redes sociales sobre una supuesta restricción de Televisa para que no apoyara a su amiga Paola Suárez en La Mansión VIP 2, el reality de HotSpanish que arrancó el 8 de noviembre. En una transmisión en vivo, la integrante de Las Perdidas fue directa: nadie le ha dicho nada, puede hablar de ese proyecto y, aunque le dijeran algo, no cambiaría su postura.

Wendy Guevara dice que no tiene contrato de exclusividad con Televisa

La celebridad aclara que no mantiene un contrato de exclusividad con la televisora. (Especial)

La aclaración de Guevara partió de un punto que, según ella, mucha gente confunde: su vínculo laboral con la televisora no implica exclusividad. “Yo no soy exclusiva de Televisa”, afirmó en el vivo, dejando en claro que el tipo de relación que mantiene con la empresa no le impide participar ni opinar sobre proyectos de otras plataformas.

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Esa distinción, dijo, es la que explica por qué puede hablar libremente de La Mansión VIP sin que eso represente un conflicto. Según su propia lectura, el formato de HotSpanish y La Casa de los Famosos operan en canales distintos y no compiten entre sí de forma directa.

La diferencia entre televisión abierta e internet, según Wendy

Wendy Guevara descarta una competencia directa entre La Casa de los Famosos y La Mansión VIP debido a la diferencia entre televisión e internet. (@kimberly_lamaspreciosa)

Wendy fue explícita al trazar la línea que separa ambos proyectos. La Casa de los Famosos se transmite por televisión; La Mansión VIP lo hace por internet. Para ella, esa diferencia de plataforma es suficiente para que no exista una colisión real entre ambos formatos.

“Televisión. Y esto es por internet. No es como la competencia directa”, sostuvo durante el vivo, pidiendo a su audiencia que separara los dos espacios antes de sacar conclusiones sobre supuestas prohibiciones que, según ella, nunca ocurrieron.

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Rosa María Noguerón le comentó una historia donde aparece Paola Suárez

La productora Rosa María Noguerón comenta publicaciones de Wendy Guevara sin manifestar inconformidad por el apoyo al proyecto digital. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Para reforzar su punto, Guevara recurrió a un ejemplo concreto. Contó Rosa María Noguerón le comentó una historia que subió a sus redes junto a Paola Suárez y Karina Torres. Y justo antes de esa historia, había publicado contenido relacionado con La Mansión VIP.

“Mira, me comentó una historia que subí donde estamos Paola, Karina y yo. Me comentó la historia y una historia antes de esa estaba algo de la mansión que subí de Paola. Y ella no me dice nada”, relató. El argumento apunta a que, si hubiera alguna restricción real, esa interacción no habría ocurrido sin alguna señal de incomodidad.

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Wendy Guevara desestimó los videos que difundieron el rumor

La productora Rosa María Noguerón comenta publicaciones de Wendy Guevara sin manifestar inconformidad por el apoyo al proyecto digital. (Infobae/Jenifer Nava)

Guevara también fue directa contra los creadores de contenido que publicaron videos asegurando que la televisora la había regañado o limitado. Sin rodeos, les quitó credibilidad. “Esa gente que dice esas mamadas no tiene credibilidad, hermanas. No les crean”, disparó frente a su audiencia.

Los rumores en cuestión circularon tras las declaraciones de Paola Suárez alrededor del tercer lugar de Karina Torres en La Casa de los Famosos México. Algunos creadores de contenido aseguraron que Televisa habría llamado la atención a Wendy por las acciones de sus amigas y que incluso FZ Management, la agencia que la representa, habría sido contactada al respecto.

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Qué es La Mansión VIP 2 y por qué Paola Suárez está adentro

Paolita Suárez fue anunciada como la sexta participante confirmada de la nueva temporada del reality digital, que inicia este 8 de noviembre. (Especial )

La Mansión VIP es un reality impulsado por el creador de contenido Roberto González, conocido como HotSpanish. En su segunda temporada reunió a 16 participantes, entre ellos Paolita Suárez, confirmada como la sexta integrante del elenco antes del estreno.

Paola fue presentada en un video promocional caracterizada como Caperucita Roja, con un guiño al origen viral del grupo Las Perdidas. Dentro del formato, los participantes conviven durante 30 días y el público vota para definir quién avanza. El premio mayor asciende a 2 millones de pesos.

El apoyo de Wendy a Paola, sin condiciones

La ganadora de La Casa de los Famosos México sostiene su respaldo a Paola Suárez con independencia de cualquier postura externa. (Foto: Instagram/@paolitasuarez28)

Más allá de los argumentos contractuales o de plataforma, Wendy Guevara dejó en claro que su posición es personal: apoya a Paola Suárez porque es su amiga y eso no está sujeto a ninguna negociación externa. “Y además, si me regañaran o no, a mí me valiera madre y yo voy a apoyar a mi amiga, porque mi amiga está ahí adentro”, afirmó durante la transmisión.

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La relación entre ambas viene desde que un video de las dos buscando a unas amigas se viralizó en redes sociales, momento que les dio el nombre con el que se conoce al grupo. Desde entonces, Las Perdidas acumularon audiencias millonarias y varias apariciones en formatos de entretenimiento, coronadas por el triunfo de Wendy en La Casa de los Famosos México.

La aclaración llega en medio de la temporada activa de La Mansión VIP

El vivo de Guevara se da con La Mansión VIP 2 ya en marcha desde el 8 de noviembre. El reality cuenta con figuras como Karely Ruiz, Bellakath, Dani Flow y Paolita Suárez, entre los 16 participantes que integran la edición.

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Con su intervención, Wendy cerró la puerta a los rumores que buscaban instalar la idea de que su relación con Televisa le imponía límites sobre lo que puede o no puede decir en sus propios canales digitales. La respuesta fue sin matices: no hay restricción, no hay regaño y el apoyo a su amiga sigue en pie.