Van más allá del reality show, Natalia Alcocer y Pablo Montero planean reencuentro tras la La Granja VIP

Guardar

Natalia Alcocer y Pablo Montero se verán esta semana tras varios días de distancia, según reveló el periodista de espectáculos Gerardo Escareño a través de Vaya Vaya, luego de que ambos dejaran entrever el reencuentro en sus historias de Instagram.

Alcocer abandonó la segunda temporada de La Granja VIP el domingo 8 de noviembre para priorizar su salud mental, mientras que Montero había sido eliminado del reality la semana anterior. Desde entonces, la pareja no se había visto en persona.

PUBLICIDAD

Natalia Alcocer le escribió “te extraño” a Pablo Montero

Según el reporte de Escareño, Alcocer publicó una historia dirigida a Montero con el mensaje: “Te extraño, Óscar, Pablo Montero, contando los días”. La actriz se encuentra reconstruyendo su rutina familiar tras la salida del reality, en un proceso que ella misma vinculó con el reencuentro con sus hijas.

Historias de Natalia Alcocer y Pablo Montero

Montero respondió reposteando la misma historia con la frase “Esta semana por fin, yo a ti más”, acompañada de emojis de flores. El intercambio confirma que la pareja, formalizada dentro de la competencia de TV Azteca, mantiene comunicación constante pese a no haberse visto en persona desde la salida del actor.

PUBLICIDAD

El cantante explicó por qué no recibió a Natalia Alcocer al salir del reality

Pablo Montero también abordó un tema pendiente: su ausencia el día que Alcocer dejó La Granja VIP. El cantante explicó que fue Michael, expareja de la actriz, quien se encargó de recibirla, debido a que él estaba a cargo de las tres hijas de Natalia ese día.

El actor y cantante dijo respetar por completo esa decisión, tomada en función del cuidado de las menores. La explicación surge después de que trascendiera que Pablo Montero no estuvo presente en un momento sensible para la actriz tras una salida marcada por el llanto y la petición explícita de atender su bienestar emocional.

PUBLICIDAD

La salida de Natalia Alcocer se dio entre lágrimas y advertencias contractuales

Natalia Alcocer permanece frente a las cámaras durante una emisión del programa de telerrealidad La Granja VIP.

Alcocer pidió su salida durante la gala de eliminación conducida por Adal Ramones, quien le advirtió sobre las consecuencias contractuales de abandonar la competencia antes de tiempo. “Quiero ir a tratar mi salud mental, a ser una mujer fuerte, una mujer que mis seguidores y mi gente se sienta orgullosa”, dijo la actriz en ese momento.

Previo a su salida, Alcocer protagonizó al menos dos episodios de crisis dentro de la casa: uno derivado de celos hacia Montero por su cercanía con otras participantes, y otro marcado por llanto prolongado que obligó a la producción a subir el volumen de la música para disimular la situación.

PUBLICIDAD

Pablo Montero respaldó públicamente la decisión de Natalia Alcocer

Tras confirmarse la salida de la actriz, Montero —quien se encontraba fuera del reality al salir la semana anterior— publicó un video de apoyo en sus redes sociales: “Amo completamente que te hayas priorizado y que tu decisión haya sido pensando en ti y lo que tú deseas. Nos vemos pronto. Aquí estoy para ti”.

El cantante y actor Pablo Montero publicó un video en redes sociales dirigido a Natalia Alcocer tras su salida de un programa de telerrealidad. En la grabación, el intérprete viste una camisa estampada, gafas de sol y sombrero vaquero mientras habla frente a una pared decorada con reconocimientos y fotografías, expresando palabras de respaldo a la decisión tomada por la actriz.

El mensaje generó reacciones entre los seguidores del programa, que han seguido de cerca la relación surgida dentro de La Granja VIP desde que la pareja formalizó su noviazgo frente a cámaras.

El reencuentro llega en medio de la recta final de La Granja VIP

El acercamiento entre Alcocer y Montero ocurre mientras La Granja VIP avanza hacia su etapa final, con nueve participantes activos tras una doble salida registrada la semana pasada. Montero, ya eliminado, sigue la competencia desde fuera, al igual que Alcocer.

PUBLICIDAD

Ninguno de los dos ha compartido hasta el momento imágenes del encuentro ni ha detallado el lugar o la fecha exacta en que se verán. Escareño adelantó que se espera que la pareja comparta registros del momento una vez concretado.