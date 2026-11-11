Tras casi 20 horas, Cámara de Diputados aprueba Presupuesto 2027 y pasa al Ejecutivo

Los diputados aprobaron en lo general y lo particular el PEF 2027. (Cámara de Diputados)

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La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este miércoles 11 de noviembre el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 con un gasto neto de 10 billones 636 mil 488 millones de pesos, tras una sesión que se extendió casi 20 horas y en la que se desecharon las mil 760 reservas presentadas por los seis grupos parlamentarios.

El dictamen, avalado en lo particular con 352 votos a favor y 130 en contra, pasa al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

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El presupuesto confirmó el recorte de 6 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), cuya asignación cayó de 42 mil 274 millones a 36 mil 274 millones, el nivel más bajo en seis años, en vísperas de las elecciones intermedias de 2027 en las que el organismo deberá organizar comicios para más de 20 mil cargos.

CIUDAD DE MÉXICO, 10NOVIEMBRE2026.- Laura Cristina Márquez, diputada del PAN, sube a tribuna acompañada de otros legisladores de su bancada, entre ellos Éctor Jaime Ramírez Barba, quienes muestran pancartas con mensajes críticos a los proyectos de Morena, durante la sesión ordinaria de reservas del Presupuesto de Egresos de la Federación en la Cámara de Diputados. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

La coalición gobernante —Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo— fue la misma que aprobó el dictamen en lo general el lunes 9 de noviembre con 372 votos, aunque en la votación en lo particular Movimiento Ciudadano se sumó a la oposición y acompañó al PAN y al PRI en los 130 votos en contra.

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Recorte al INE se reparte entre siete programas y dependencias

Los 6 mil millones restados al organismo electoral no desaparecieron del gasto público: se reasignaron en dos rondas a siete destinos. La primera ocurrió en el dictamen del 5 de noviembre, cuando la Comisión de Presupuesto retiró 5 mil millones al INE y los distribuyó entre el programa La Escuela es Nuestra (3 mil millones), la Secretaría de Medio Ambiente (mil millones), la Agencia Federal de Aviación Civil (700 millones) y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (300 millones).

La segunda ronda llegó durante la discusión de reservas. El PT obtuvo 618 millones adicionales del INE para el programa de Expansión de Educación Inicial, que financia los Centros de Desarrollo Infantil vinculados a ese partido. Morena sumó 361 millones para el programa de Atención Integral a Mujeres y 20 millones para la Secretaría de Turismo.

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CIUDAD DE MÉXICO, 10NOVIEMBRE2026.- Diputados del PRI sostienen una pancarta con el mensaje “Morena es Taddei” durante la sesión ordinaria de reservas del Presupuesto de Egresos de la Federación en la Cámara de Diputados. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

La presidenta de la Comisión de Presupuesto, la diputada de Morena, Merilyn Gómez Pozos, defendió la medida: “Los recursos recuperados de la alta burocracia electoral no van al olvido; se reasignan directamente a las prioridades de la nación para la prosperidad compartida y los derechos del pueblo”.

La oposición rechazó ese argumento. Legisladores del PAN calificaron el recorte como un castigo político al árbitro electoral, vinculado a los escándalos de tráfico de influencias de la exConsejera Presidenta Guadalupe Taddei, quien renunció al cargo. La presidenta Claudia Sheinbaum había respaldado la reducción al sostener que el presupuesto solicitado originalmente por el organismo “estaba inflado”.

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En la recta final de la sesión, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, descartó un recorte adicional al INE que había circulado como posibilidad durante el debate: “Hemos decidido que ya no habrá más recortes al Instituto Nacional Electoral ni a ningún otro organismo. Está muy estricto el gasto y está muy estricto el presupuesto”, dijo.

Tenis “fosfo fosfo” y acusaciones cruzadas marcan el debate por los acueductos

CIUDAD DE MÉXICO, 10NOVIEMBRE2026.- El diputado priista Arturo Yáñez Cuéllar muestra un par de tenis de papel con los colores naranja y guinda, en alusión a Movimiento Ciudadano y Morena, respectivamente, que mostró durante su intervención en tribuna, donde lanzó críticas contra Movimiento Ciudadano, durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

El momento más tenso de la sesión no giró en torno al INE sino a 6 mil 500 millones de pesos reasignados de la Comisión Nacional del Agua para construir el nuevo Acueducto Calderón–San Gaspar y el Acueducto Sustituto Chapala–Guadalajara, dos obras para resolver la crisis de abasto de agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

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Tanto Morena como Movimiento Ciudadano se adjudicaron la gestión de esos recursos, lo que derivó en un cruce de acusaciones en tribuna. La diputada morenista Merilyn Gómez Pozos acusó a los emecistas de “lambiscones” y negó que los fondos fueran producto de un acuerdo con el gobernador de Jalisco: “Lo que estamos materializando en este presupuesto no es ningún acuerdo; lo que estamos materializando es el rescate a Jalisco por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum”.

La diputada naranja Gloria Núñez le respondió señalando el pasado de Gómez Pozos como militante de Movimiento Ciudadano y cercana al exgobernador jalisciense Enrique Alfaro: “Es lastimoso que se olvide de su origen. Aquí mencionó a los diputados ‘fosfo fosfo’, pero en esta misma tribuna esa diputada traía los tenis ‘fosfo fosfo’. ¿O ya se le olvidó?”.

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CIUDAD DE MÉXICO, 10NOVIEMBRE2026.- Legisladores del PRI, entre ellos Rubén Moreira, ofrecieron una conferencia de prensa en el chacalódromo de la Cámara de Diputados, donde hablaron sobre “Lo que Jalisco merece” y mostraron pancartas con imágenes de Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, y Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

El PRI entró al debate con un par de tenis naranjas en tribuna. El diputado tricolor Arturo Yáñez los exhibió ante el pleno y los ofreció a los legisladores emecistas: “Aquí les traigo sus nuevos tenis ‘fosfo fosfo’ y guinda guinda. Vayan con los mexicanos y díganles que los traicionaron. Son un movimiento migajero, un movimiento de chapulines, de esquiroles de Morena”.

El diputado naranja Juan Ignacio Zavala replicó con una referencia directa a la historia del PRI: “Entiendo que aquí vengan a hablar de venderse, porque en el PRI lo han practicado. Ustedes entregaron Campeche, Sinaloa, Hidalgo, Sonora, todo a cambio de impunidad para sus exgobernadores. Esos son los pactos que no hacemos en Movimiento Ciudadano”.

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Zavala recordó que su partido anticipó desde el inicio de la discusión que votaría a favor del Presupuesto 2027, y que los diputados emecistas presentaron 215 reservas propias durante la sesión, ninguna de las cuales prosperó.

Deuda, salud y gasto social: las cifras

Votación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 en la Cámara de Diputados. (CUARTOSCURO)

Más allá del INE y los acueductos, el debate en lo general del lunes expuso la magnitud del endeudamiento que sostiene el PEF 2027. El costo financiero de la deuda absorberá 1 billón 574 mil 950 millones de pesos, equivalente al 15% de todo el presupuesto federal, una cifra que supera en 530 mil millones a la inversión física presupuestaria total, que se ubica en 1 billón 26 mil 474 millones.

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En materia de gasto social, el PEF 2027 destina un billón 25 mil millones de pesos a programas sociales, un billón 256 mil millones a servicios educativos, un billón 105 mil millones a salud y un billón 133 mil millones a inversión en infraestructura.

Entre las secretarías con mayor asignación figuran Bienestar con 897 mil 106 millones, Educación Pública con 580 mil 249 millones y Defensa Nacional con 185 mil 706 millones.

La sesión concluyó a las 4:28 horas del miércoles 11 de noviembre. La próxima sesión de la Cámara quedó citada para el miércoles 18 de noviembre a las 11:00 horas en modalidad semipresencial.