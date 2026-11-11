Suspenden clases en el CCH Vallejo tras ataque de porros contra estudiantes

Dos alumnos de 16 y 17 años fueron golpeados y uno fue trasladado al hos´pital por un fuerte sangrado en la cabeza por lo que suspendieron clases esta semana en el CCH Vallejo, en la CDMX Foto: Facebook Voces Vallejo

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El plantel del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Vallejo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) canceló las clases la noche del martes 10 de noviembre de 2026, después de que grupos de jóvenes encapuchados lanzaron petardos hacia el plantel y agredieron a dos alumnos en el exterior, sobre avenida Cien Metros, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Las actividades presenciales quedaron suspendidas hasta el próximo martes 17 de noviembre y la enseñanza continuaría a distancia.

Las detonaciones comenzaron alrededor de las 19:30 horas y provocaron miedo entre estudiantes, profesores, trabajadores y familiares que esperaban afuera del Colegio de Ciencias y Humanidades. Los artefactos explosivos fueron lanzados cerca de los accesos, mientras los agresores habrían atacado a los jóvenes que los grababan con teléfonos celulares.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que los lesionados tenían 16 y 17 años. Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas trasladó a uno de ellos a un hospital para una valoración especializada, debido a golpes en la cabeza; el segundo presentó heridas leves y se retiró por su propio pie.

La agresión habría sido cometida presuntamente por integrantes de un grupo porril vinculado con el Bachilleres 2, de acuerdo con versiones de alumnos y docentes, aunque esa identidad no quedó confirmada. El altercado inició en la vía pública, cuando los encapuchados encararon a los dos jóvenes y reaccionaron al notar que eran videograbados.

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El plantel activó el protocolo contra grupos hostiles

Durante los primeros minutos posteriores a las explosiones, funcionarios del CCH Vallejo enviaron mensajes a docentes mediante grupos de WhatsApp. Les pidieron mantener las clases y permanecer dentro de los salones, bajo el argumento de que las puertas estaban cerradas y el interior del colegio estaba seguro.

Un profesor relató que varios alumnos corrieron en distintas direcciones para resguardarse, sin saber qué ocurría. La movilización elevó la confusión entre la comunidad escolar, mientras comenzaron a escucharse sirenas de patrullas en los alrededores del inmueble.

A las 20:15 horas, una vez que los encapuchados se retiraron de la zona y llegaron elementos de la policía de la Ciudad de México, las autoridades determinaron desalojar el plantel bajo el protocolo de ataque de grupos hostiles. Una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana permaneció en el perímetro del colegio después de los hechos.

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Horas antes de la agresión, personal de la Marina revisó las mochilas a estudiantes para evitar que llevaran armas o sustancias ilícitas

La dirección suspendió las actividades presenciales desde el miércoles 11 de noviembre y hasta el martes 17. También solicitó al personal docente mantener comunicación con el alumnado y sostener las actividades de enseñanza y aprendizaje a distancia durante ese periodo.

Persisten dudas sobre otros hechos cerca de planteles universitarios

El lunes previo a la agresión, elementos de la Marina realizaron revisiones a jóvenes reunidos en un parque frente a la tesorería. De acuerdo con la información disponible, en ese sitio se congregaban personas relacionadas con el grupo delincuencial 3 de Marzo, que acudían a beber y consumir otras sustancias.

También se señaló que jóvenes utilizaban el camellón de avenida Cien Metros, una práctica que los exponía a riesgos. Las autoridades no establecieron un vínculo entre esas revisiones y el ataque registrado un día después en el exterior del CCH Vallejo.

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Tras la agresión, las autoridades del plantel cancelaron las clases e indicaron que este miércoles 12, jueves 12 y viernes 13 las clases serían en línea Foto: Vecinos Vallejo

Esa misma noche se escucharon explosiones en la Facultad de Filosofía y Letras, sin que la autoridad hubiera aclarado qué ocurrió en ese plantel. No se informó sobre personas lesionadas ni sobre una posible relación con los hechos en Vallejo.

Para el domingo 15 de noviembre estaba programado el partido de cuartos de final de la Conferencia de los 14 Grandes de la ONEFA entre Pumas CU y Burros Blancos del IPN. Ese encuentro suele derivar en episodios de violencia en planteles universitarios.