México

Sujetos abandonan los cuerpos de una cabra, un perro y un gallo en calles de la CDMX; ¿cuántos años de cárcel podría enfrentar?

Un sujeto viajaba por callejones de Coyoacán cuando se ve que otros deja unas bolsas con los cadáveres de los animales: el maltrato animal incluso por culto tiene penas severas

Manifestantes piden cárcel para responsables de maltrato animal. Foto: Armando Montes / Infobae México
Manifestantes piden cárcel para responsables de maltrato animal. Foto: Armando Montes / Infobae México
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Al menos dos personas habrían arrojado los cadáveres de una cabra, un perro y una gallina (o gallo) dentro de bolsas negras, afuera de una casa en la colonia Los Reyes, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México (CDMX).

En redes sociales se muestra un video de cámaras de seguridad de las casas contiguas donde se ve que los animales fueron abandonados desde una camioneta. En el primer reporte se mencionan una cabra y un perro; después se precisa que también había una gallina o gallo.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ya rastrea el vehículo relacionado con el caso, de acuerdo con su cuenta de X.

Existen personas con creencias como la santería cuyos rituales incluyen sacrificio de animales, actos completamente ilegales de acuerdo con la legislación capitalina.

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En otros hechos en la misma alcaldía la policía de investigación de la CDMX detuvieron a Blas Vargas Álvarez (45 años) y Marcelo Canacasco Coronel (47 años) en 2024 en un inmueble de la colonia San Francisco Coyoacán; aseguraron un perro y un gato con vida y varios animales muertos.

Existen antecedentes documentados y acciones policiales previas por maltrato animal y rituales de santería en el domicilio ubicado en Callejón o Cerrada de Huihuititla número 72, colonia Cuadrante de San Francisco, alcaldía Coyoacán. Si estos hechos están ocurriendo nuevamente en este momento, es necesario reportarlo de inmediato a las autoridades de emergencia y de protección animal de la Ciudad de México.

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Existen oyros antecedentes documentados y acciones policiales previas en 2023 por maltrato animal y rituales de santería en el domicilio ubicado en Callejón o Cerrada de Huihuititla número 72, colonia Cuadrante de San Francisco, alcaldía Coyoacán. En videos de redes sociales vecinos mostraron llantos de animales a los mataban y empalaban vivos. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) abrió el expediente PAOT-2023-4123-SPA-2974 por el encierro sin alimento de diversos animales utilizados en actos de santería en ese predio.

Matar, torturar o usar animales (como perros, cabras o gallinas, gatos u otros) en rituales, así como abandonar sus cuerpos en la vía pública, está estrictamente castigado tanto por la vía penal (cárcel) como por la administrativa (multas y arrestos) en la Ciudad de México y el Estado de México.

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Las sanciones se aplican sin importar si la persona alega motivos religiosos o de culto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó que la libertad religiosa no ampara el maltrato ni el sacrificio animal.

Sanciones en la Ciudad de México (CDMX)

Las leyes capitalinas aplican a cualquier especie animal no humana que no constituya una plaga (incluyendo animales domésticos y de granja como perros, cabras y aves).

Muerte por actos de crueldad o rituales 2 a 4 años de prisión y de 200 a 400 días multa. La pena aumenta en una mitad (hasta 6 años) si se utilizan métodos que provoquen grave sufrimiento o agonía prolongada antes de morir. Código Penal de la CDMX (Art. 350 Ter) y Ley de Protección a los Animales.

Dos manos sujetan barrotes de metal oscuro frente a un muro amarillo y edificios de varios niveles al fondo.
Un recluso sostiene los barrotes de una ventana en una cárcel de Ciudad de Panamá frente a un patio interior y edificios urbanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tortura o lesiones graves 6 meses a 2 años de prisión y de 50 a 100 días multa. Aumenta en una mitad si las lesiones ponen en peligro la vida del animal. Código Penal de la CDMX (Art. 350 Bis).

Tirar animales muertos en la calle Arresto inconmutable de hasta 36 horas, trabajo comunitario de 12 a 18 horas (enfocado en protección animal) y multas económicas. Ley de Cultura Cívica de la CDMX (Art. 29, reformado en 2026).

• Aseguramiento de animales. Si el responsable tiene otros animales bajo su resguardo, las autoridades proceden al decomiso definitivo y pierde el derecho a tener mascotas.

Si presenciaste este caso o buscas reportar una situación de abandono o maltrato animal en la Ciudad de México, puedes comunicarte con las autoridades correspondientes:

• Brigada de Vigilancia Animal (BVA). Atiende emergencias y rescates de animales en situación de riesgo a través de los servicios de emergencia o mediante la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Dos manos situadas tras la espalda con esposas metálicas en las muñecas, frente a una prenda de color oscuro y un fondo desenfocado.
Una mujer con ropa oscura permanece con las manos inmovilizadas a la espalda mediante unas esposas metálicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

• Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT). Recibe denuncias por maltrato y abandono animal en su portal oficial de denuncias o al teléfono 55 5265 0780.

• Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia. Brinda asesoría y canaliza reportes de maltrato animal a través de la Línea contra el Maltrato Animal al 55 5533 5533.

Sanciones en el Estado de México (Edomex)

En territorio mexiquense, el maltrato y la crueldad extrema se persiguen de oficio y cuentan con sanciones penales y administrativas severas.

Aspectos clave sobre los rituales y el abandono

  • Prohibición expresa de ritos. Tanto la Ley de Protección de los Animales de la CDMX (Art. 25) como la legislación mexiquense prohíben explícitamente el uso y sacrificio de animales en celebraciones de ritos o usos tradicionales que afecten su integridad. [1, 2]
  • Agravantes por difusión. En el Estado de México, si los actos de tortura o sacrificio son grabados y difundidos en redes sociales o medios electrónicos, la pena de cárcel se incrementa.
  • Delito ambiental y sanitario. Abandonar cadáveres en la vía pública tras un ritual no solo constituye una falta cívica. También puede derivar en denuncias sanitarias por riesgo a la salud pública y contaminación.

¿Dónde denunciar estos hechos?

Si presencias un acto de crueldad o encuentras animales sacrificados en la vía pública, puedes reportarlo a las siguientes instancias:

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