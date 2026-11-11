México

Sheinbaum pide investigar fraude electoral del 2006 tras confesión de Fox, acusa que oposición busca desacreditar comicios de 2027

La presidenta reafirmó que las próximas elecciones están garantizadas, pero insistió en investigar las irregularidades en el INE

Sheinbaum respaldó el llamado de Morena a investigar el fraude electoral del 2006. | Presidencia
Sheinbaum respaldó el llamado de Morena a investigar el fraude electoral del 2006. | Presidencia
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó el llamado de Morena a que se investigue el presunto fraude electoral del 2006, luego de que el exmandatario Vicente Fox dijo en una entrevista que actuó para garantizar el triunfo de Felipe Calderón en los comicios de ese año y evitar que Andrés Manuel López Obrador llegara a la Presidencia de la República.

“Es muy muy relevante esa entrevista que da Fox la semana pasada. Muy relevante, porque dice que, en efecto, él no iba a permitir que llegara López Obrador a la presidencia. Es decir, reconoce que participó para que no llegara López Obrador. ¿Por qué no llegó López Obrador? Por un fraude electoral.

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“(...) Entonces, que se investigue también. Ayer creo que sacó Morena, que se investigue el fraude del 2006. Esto, muy relevante en el país, porque si alguien ha luchado por la democracia no han sido ellos, con todo respeto”, dijo en Palacio Nacional.

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