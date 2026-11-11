México

Sheinbaum celebra que Trump admitiera que políticas antinmigrantes le afectaran en las elecciones intermedias de EEUU

Durante la conferencia matutina, la mandataria remite a los dichos de Donald Trump en 60 Minutes y señala que su administración mantiene el trabajo diario de apoyo a las personas mexicanas

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La presidenta Claudia Sheinbaum evitó fijar una postura sobre la llegada de Stephen Miller como jefe de gabinete de la Casa Blanca, al ser cuestionada en conferencia matutina sobre si la relación bilateral tendrá un canal directo con él o pasará por otras vías.

La mandataria respondió que “vamos a ver hacia adelante”, remitió a las declaraciones del presidente Donald Trump en el programa 60 Minutes y afirmó que su gobierno sigue trabajando “todos los días en apoyo a las y los mexicanos”.

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¿Qué respondió Sheinbaum?

La presidenta mexicana respondió con mesura a las afirmaciones del mandatario estadounidense en el programa de CBS, en las que abordó el trato a los migrantes y su impacto en la dinámica electoral reciente

El reportero planteó dos puntos: cuál será el trato con Miller y si habrá interlocución directa con él. En su pregunta recordó que el funcionario es señalado como artífice de las redadas contra migrantes y de las deportaciones masivas.

Sheinbaum no abordó de forma directa ninguno de los dos. Dijo que Trump hizo “una buena declaración” el domingo en el programa de CBS sobre el trato a los migrantes y sobre lo que, según el propio mandatario, influyó en la votación reciente en Estados Unidos. Agregó que habrá que esperar.

¿Quién es Stephen Miller y qué cambia en la Casa Blanca?

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Trump nombró a Miller jefe de gabinete el viernes 6 de noviembre, en sustitución de Susie Wiles. Según el medio El Tiempo Latino, Miller asumió el cargo el lunes 9 de noviembre. Algunos de los datos reportados por medios:

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  • Cargo anterior: desde enero de 2025 era subjefe de gabinete para políticas y asesor de seguridad nacional.
  • Posición en la lista: sería el 33.º jefe de gabinete de la Casa Blanca.
  • Trayectoria: en el primer mandato de Trump fue señalado como arquitecto de la directiva de separación familiar y de la orden ejecutiva 13769, que vetó el ingreso de ciudadanos de varios países de mayoría musulmana.

Hubo reacciones de ambos lados. El vicepresidente JD Vance felicitó a Miller y el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que espera trabajar con él. Del lado demócrata, el líder del Senado, Chuck Schumer, se comprometió a oponerse a Miller sin tregua. El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, anunció que no negociará con él.

Lo que dijo Trump en 60 Minutes

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La entrevista se emitió el domingo 8 de noviembre en CBS, tras las elecciones intermedias. La condujo el analista Ross Douthat, quien señaló que una hora después de grabarla Trump eligió a Miller para sustituir a Wiles.

De acuerdo con los reportes de CNN, Telemundo y Voz.us, el presidente afirmó lo siguiente:

  • Su política de deportaciones quizá fue “demasiado dura”, con énfasis en inmigrantes con diez años o más en el país sin delitos graves.
  • Dijo estar dispuesto a trabajar con los demócratas en materia migratoria y aseguró que ya lo habían llamado.
  • Atribuyó la derrota electoral a que los votantes no respaldaban la guerra contra Irán ni el aumento de los precios de la gasolina.
  • Sobre el efecto electoral de la migración, dijo que “ayudó y perjudicó”.

CNN reportó que no está claro si Trump contempla cambios en su agenda migratoria, aun tras calificarla de demasiado dura.

Los antecedentes de Miller con México

Imagen de archivo del presidente de EEUU, Donald Trump (dcha), junto al subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, durante un acto de firma de órdenes ejecutivas en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EEUU. 6 agosto 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein
Imagen de archivo del presidente de EEUU, Donald Trump (dcha), junto al subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, durante un acto de firma de órdenes ejecutivas en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EEUU. 6 agosto 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein

Esta no es la primera vez que Sheinbaum responde a Miller. Los registros periodísticos muestran dos episodios:

  • Agosto de 2025: Miller dijo en Fox News que la Ciudad de México estaba dirigida por “cárteles criminales”. Sheinbaum respondió que enviaría un informe con las cifras de violencia de la capital.
  • Julio de 2026: Miller afirmó que los sistemas político, judicial y legal de México no funcionan por los cárteles; Sheinbaum evitó confrontarlo. Ella rechazó el señalamiento y dijo que en México gobierna el pueblo. También sostuvo que Estados Unidos debe mirarse a sí mismo, de acuerdo con Zeta Tijuana.

En otra ocasión, Sheinbaum dijo que no entraría en debate con Miller sobre narcotráfico y que hay coordinación y resultados en seguridad.

¿Qué falta por confirmar?

Hasta ahora, en la respuesta citada, la presidenta no detalló si la comunicación con la Casa Blanca seguirá por los canales actuales o si habrá una interlocución directa con Miller. Tampoco hay confirmación oficial de cambios en la política migratoria estadounidense tras la entrevista de Trump.

Medios como El Tiempo Latino reportaron que se espera que los demócratas lancen investigaciones sobre Miller cuando tomen el control de ambas cámaras en enero. Eso aún no ocurre y depende de la instalación del nuevo Congreso.

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