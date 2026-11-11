Semovi suspenderá trámites de licencias y control vehicular: dónde y en qué fecha se reanudará el servicio

Una mano sostiene una Licencia Permanente de Conducir de la Ciudad de México en una oficina gubernamental, con el letrero de la Secretaría de Movilidad (Semovi) en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Semovi suspenderá del 14 al 17 de noviembre de 2026 los trámites de licencias de conducir y control vehicular en sus módulos de atención, justo en el tramo final del programa de licencia permanente y en plena temporada de verificación vehicular en la Ciudad de México.

La medida, confirmada por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) en un comunicado del 10 de noviembre, obliga a reorganizar gestiones a miles de automovilistas capitalinos que tenían previsto acudir a los módulos durante esos cuatro días.

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Semovi CDMX (Facebook)

Motivo de la suspensión y fecha de reanudación

Un comunicado de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México anuncia la suspensión de trámites de licencias y control vehicular del 14 al 17 de noviembre por reparaciones eléctricas. (Semovi/X)

La Semovi informó que la interrupción responde a trabajos de reparación en el sistema de energía eléctrica de su edificio sede, ubicado en avenida Álvaro Obregón 269, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Según el comunicado, esas labores afectarán el funcionamiento de los sistemas informáticos necesarios para procesar los trámites de licencias y control vehicular en los módulos de atención ciudadana.

La suspensión de servicios de licencias y control vehicular en la Ciudad de México ocurrirá del sábado 14 al martes 17 de noviembre de 2026 por reparaciones eléctricas en la sede de Semovi en Álvaro Obregón 269. El organismo prevé restablecer la atención con normalidad el miércoles 18 de noviembre, una vez concluidos los trabajos de mantenimiento.

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La dependencia aclaró que se trata de una interrupción temporal de los servicios, no de la cancelación de licencias vigentes ni de la eliminación de los programas de expedición de documentos.

Quienes tengan una cita agendada para esos cuatro días deberán contactar a las autoridades correspondientes para conocer cómo proceder, de acuerdo con las recomendaciones difundidas tras el anuncio.

La dependencia aclaró que se trata de una interrupción temporal de los servicios, no de la cancelación de licencias vigentes ni de la eliminación de los programas de expedición de documentos. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

Módulos y servicios afectados

Los servicios suspendidos del 14 al 17 de noviembre incluyen:

Expedición de licencias de conducir

Renovación de licencias de conducir

Trámites de control vehicular

Registro y documentación de vehículos

Atención presencial para licencia permanente tipo A

Los módulos de atención que no operarán durante ese periodo son:

Módulo Central Insurgentes (avenida Insurgentes Sur 263, planta baja, colonia Roma Norte)

Módulo División del Norte (avenida Municipio Libre 314, colonia Emperadores)

Módulo Galerías Plaza de las Estrellas, Control Vehicular (Circuito Interior Melchor Ocampo 193, local J24, colonia Verónica Anzures)

Módulo de Agencias y Licencias (avenida Insurgentes Sur 263, primer piso, colonia Roma Norte)

Respecto a los servicios en línea, la Semovi no descartó afectaciones. Dado que la falla responde a la infraestructura tecnológica utilizada por la dependencia, no debe darse por sentado que todas las plataformas digitales funcionarán con normalidad durante esos cuatro días.

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Por ello, se recomendó a quienes necesiten iniciar un trámite, realizar un pago o consultar una cita que verifiquen el funcionamiento de los portales oficiales antes de intentar completar una gestión en ese periodo.

Una ilustración muestra la disparidad en los servicios de movilidad, con una ventanilla de SEMOVI cerrada y suspendida, contrastando con otra abierta exhibiendo licencias de conducir listas para entrega. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Licencia permanente tipo A, el trámite con más urgencia

Entre los procedimientos afectados, la licencia de conducir permanente tipo A concentra el mayor interés, debido a que su programa de expedición tiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2026.

Las autoridades capitalinas no han anunciado una prórroga ni una extensión del plazo. En 2025 el gobierno capitalino sí amplió el periodo del trámite, pero ese anuncio se emitió recién el 18 de noviembre de ese año, por lo que la fecha vigente se mantiene sin cambios hasta ahora.

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Quienes no completen el procedimiento antes del cierre de diciembre deberán volver al esquema tradicional de licencias con renovación periódica, lo que implica trámites y pagos recurrentes cada vez que venza el documento.

Los pasos para tramitar la licencia permanente tipo A en el portal licenciapermanente.cdmx.gob.mx son los siguientes:

Ingresar al portal con una cuenta de Llave CDMX Completar la solicitud con datos personales y antecedentes de licencia de conducir Realizar el pago correspondiente, cuyo costo es de 1,500 pesos Aprobar la evaluación teórica de tránsito y seguridad vial, requisito solo para quienes nunca tuvieron licencia tipo A Seleccionar un módulo de atención, fecha y horario, siempre que existan espacios disponibles Descargar el comprobante de cita Presentarse el día señalado con identificación oficial, comprobante de domicilio y la documentación requerida

Automovilistas que buscan el documento han reportado dificultades para encontrar citas disponibles. De acuerdo con la Semovi, el sistema habilita nuevos espacios de manera automatizada con dos semanas de anticipación, por lo que se recomienda consultar la plataforma de forma periódica.

La falta de espacios en el calendario no significa que el programa haya concluido ni que exista una suspensión definitiva de las citas, según precisó la dependencia. Ante esa escasez, los módulos pueden recibir tanto a personas con cita como a quienes acudan directamente, aunque la atención sin turno queda sujeta a la capacidad y demanda de cada módulo.

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Los módulos fijos de la Semovi atienden en los siguientes horarios:

Lunes a viernes: de 9:00 am a 2:00 pm y de 3:00 pm a 5:00 pm

Sábados: de 9:00 am a 1:00 pm

La falta de espacios en el calendario no significa que el programa haya concluido ni que exista una suspensión definitiva de las citas, según precisó la dependencia Crédito: Cuartoscuro/Magdalena Montiel Velázquez

Calendario de verificación vehicular de noviembre

A la par de la suspensión de trámites de licencias, noviembre marca un punto de inflexión en el calendario de verificación vehicular 2026 que administra la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

El calendario vigente para noviembre establece lo siguiente:

Engomado verde, terminación de placas 1 o 2: fecha límite improrrogable el 30 de noviembre

Engomado azul, terminación de placas 9 o 0: inicia su periodo ordinario de dos meses, con plazo hasta el 31 de diciembre de 2026

El costo de la verificación en la Ciudad de México es de 765.40 pesos, tarifa aplicable para la obtención de cualquier holograma, incluidos el 0, 1, 2, rechazo o 00. La multa por verificación extemporánea asciende a 2,343 pesos, equivalentes a 20 Unidades de Medida y Actualización.

Quedan exentos de esta obligación los siguientes vehículos:

Tractores agrícolas

Maquinaria de construcción y minería

Motocicletas

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos

Vehículos eléctricos

Híbridos conectables

Eléctricos de rango extendido

Vehículos con matrícula de auto antiguo

Para agendar una cita en el portal del Servicio de Registro de Citas de Verificación Vehicular, el conductor debe tener a la mano los siguientes datos:

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Placa del vehículo

Número de serie

Modelo

Correo electrónico

Antes de acudir, es necesario comprobar que el vehículo no tenga adeudos por tenencia, multas de tránsito o sanciones fotocívicas.

Qué deben hacer los automovilistas en los próximos días

Ante la coincidencia entre la suspensión de servicios de Semovi y los plazos de la licencia permanente y la verificación vehicular, se recomienda a los usuarios consultar los canales oficiales de ambas dependencias antes de acudir a cualquier módulo entre el 14 y el 17 de noviembre.

Quienes tengan pendiente la licencia permanente tipo A deben considerar que, aunque el trámite continúa disponible hasta el 31 de diciembre, la suspensión temporal y la falta de citas disponibles podrían dificultar completar el proceso en las últimas semanas del año.

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En el caso de la verificación vehicular, los conductores con engomado verde y terminación de placas 1 o 2 deben priorizar su cita antes del 30 de noviembre, mientras que los de engomado azul con terminación 9 o 0 cuentan con el resto del año para cumplir con el requisito.

La Semovi agradeció la comprensión de la ciudadanía e invitó a consultar sus canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre el restablecimiento de los servicios suspendidos.