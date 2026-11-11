Semaglutida, principio activo de Ozempic y Wegovy, entra al sector público pese a alerta en EEUU: IMSS e ISSSTE podrán solicitarla

La incorporación de la semaglutida al IMSS y al ISSSTE coincide con advertencias sanitarias emitidas en Estados Unidos sobre su uso clínico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Consejo de Salubridad General actualizó el Compendio Nacional de Insumos para la Salud para incorporar la semaglutida, principio activo presente en medicamentos como Ozempic y Wegovy. La medida permite que instituciones como el IMSS, el ISSSTE e IMSS-Bienestar puedan solicitar el fármaco para pacientes con diabetes tipo 2, obesidad y riesgo cardiovascular.

La decisión fue publicada el 10 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entra en vigor este 11 de noviembre. La incorporación al catálogo nacional no representa una orden de distribución inmediata en hospitales públicos ni confirma que las instituciones ya cuenten con existencias para entregar a pacientes.

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La actualización contempla formulaciones inyectables y orales para el manejo de la diabetes tipo 2 y el control de peso. Su uso requerirá prescripción médica, valoración clínica, disponibilidad presupuestal y los procesos de adquisición que establezca cada institución pública de salud.

IMSS e ISSSTE podrán requerir semaglutida, pero deberán definir compras

El Compendio Nacional reúne los medicamentos e insumos que pueden ser utilizados por las instituciones del Sistema Nacional de Salud. La actualización publicada por el Consejo de Salubridad General incorpora la semaglutida como una opción terapéutica que las dependencias podrán considerar en sus requerimientos.

El documento no incorpora una marca comercial específica. La inclusión se refiere al principio activo, por lo que las instituciones podrían adquirir las presentaciones de semaglutida que satisfagan las características, concentraciones y condiciones sanitarias previstas en la ficha técnica.

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De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, la modificación forma parte de la actualización del catálogo que rige las opciones de atención en el sector público.

La existencia de semaglutida en clínicas, hospitales o farmacias institucionales dependerá de decisiones administrativas posteriores. Cada organismo deberá incluir el medicamento en sus necesidades de compra, disponer de recursos, realizar los procedimientos de contratación y establecer reglas de prescripción.

Por esa razón, la publicación no significa que cualquier derechohabiente pueda solicitar Ozempic o Wegovy y recibirlo de forma inmediata. La indicación deberá corresponder al diagnóstico de cada paciente y a los criterios que adopten el IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar.

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Semaglutida deberá utilizarse con seguimiento médico y cambios de hábitos

Para pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2, la semaglutida podrá indicarse cuando el personal médico determine que es apropiada para mejorar el control de glucosa. El tratamiento puede utilizarse junto con otras medidas terapéuticas, según la condición de salud de cada persona.

La actualización también incluye formulaciones para el control de peso, siempre como complemento de una alimentación con reducción calórica y una mayor actividad física. No se trata de un medicamento de venta o administración libre dentro de las instituciones públicas.

La ficha considera a adultos con obesidad, definida por un índice de masa corporal de 30 o más. También abarca a personas con sobrepeso, con un índice de masa corporal de 27 a menos de 30, cuando presenten padecimientos relacionados con el peso.

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Entre las condiciones que pueden ser valoradas están la prediabetes, la diabetes tipo 2, la dislipidemia, la hipertensión, la apnea obstructiva del sueño y la enfermedad cardiovascular. La decisión de prescribir el medicamento deberá tomar en cuenta antecedentes, contraindicaciones y seguimiento médico.

El Compendio también contempla el uso de semaglutida en adolescentes mayores de 12 años con obesidad y un peso corporal superior a 60 kilogramos, bajo los parámetros clínicos definidos. La dosis, la presentación y la continuidad del tratamiento deberán ser determinadas por profesionales de salud.

FDA pide advertir sobre un posible trastorno del nervio óptico

La incorporación de la semaglutida en el sector público mexicano coincide con una decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), sobre la información de seguridad de los medicamentos agonistas del receptor GLP-1.

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El 9 de noviembre, la FDA ordenó a los titulares de los registros sanitarios de estos productos añadir una advertencia sobre un posible aumento de riesgo de neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, identificada como NOIANA o NAION por sus siglas en inglés.

La agencia describe la NOIANA como una afección poco frecuente que puede causar disminución aguda e indolora de la visión en un ojo, incluida la pérdida permanente de la vista. El trastorno ocurre cuando se reduce el flujo de sangre hacia la parte frontal del nervio óptico.

Según la FDA, los análisis revisados identificaron 6.4 casos por cada 100 mil personas-año entre pacientes tratados con agonistas GLP-1, frente a 3.8 casos por cada 100 mil personas-año en los grupos de comparación.

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La FDA señala que los datos muestran un riesgo potencial, no una relación causal completamente explicada. La causa subyacente de la NOIANA aún no se conoce por completo y la agencia mantuvo la autorización de los medicamentos con la obligación de actualizar sus advertencias.

La medida alcanza a productos con semaglutida, como Ozempic, Rybelsus y Wegovy, así como a otros agonistas GLP-1. Las personas que presenten pérdida súbita de visión, visión borrosa, puntos ciegos o alteraciones visuales en un ojo deberán buscar atención médica inmediata, de acuerdo con la FDA.