México

“Se hizo mucho más grande”: Mariana Echeverría aclara polémica con los compañeros de Me Caigo de Risa tras llamarlos ‘antiprofesionales’

La conductora habló sobre el supuesto rechazo de integrantes de la Familia Disfuncional y explicó qué ocurrió cuando coincidieron en los foros

Mariana Echeverría contó que dio shows de comedia a narcotraficantes. (Instagram)
Mariana Echeverría contó que dio shows de comedia a narcotraficantes. (Instagram)
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Mariana Echeverría volvió a quedar en medio de la conversación por su distanciamiento con los integrantes de Me Caigo de Risa. Después de asegurar que algunos de sus antiguos compañeros habrían solicitado cambiar de área de maquillaje para evitar encontrarse con ella en Televisa, la conductora ofreció una nueva explicación y contó qué sucedió cuando finalmente coincidieron en las instalaciones de la televisora.

Durante un encuentro con los micrófonos del programa Hoy, Echeverría reconoció que sí recibió información sobre la supuesta petición, aunque aclaró que el esperado encuentro no terminó en una confrontación. “Al final no pasó nada. O sea, todos estamos en la misma área”, comentó al describir cómo transcurrió la convivencia.

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La presentadora también consideró que el asunto adquirió una dimensión mayor de la que realmente tuvo. “Creo que se hizo mucho más grande de lo que era”, expresó. Con esta declaración, Mariana buscó poner en perspectiva el episodio y dejó claro que, pese a las diferencias que puedan existir, todos continúan trabajando dentro de la misma empresa.

Mariana Echeverría cuenta qué pasó cuando se encontró con sus excompañeros

Mujer de cabello oscuro con pendientes largos, micrófono de diadema y vestido rojo con pedrería frente a un fondo rojo desenfocado.
Publicó una reflexión sobre saber enfrentar las críticas en redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conductora explicó que la información sobre el supuesto cambio de área de maquillaje llegó a sus oídos y que, finalmente, todos terminaron coincidiendo en el mismo espacio. Sin embargo, lejos de producirse una discusión, el encuentro transcurrió con normalidad.

“Me llegó un comentario sí comprobado que se iban a cambiar para no tener estos encuentros”, señaló frente a las cámaras de Hoy. Posteriormente, aclaró que todos llegaron al área correspondiente y se saludaron sin que ocurriera algún incidente.

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“Nos saludamos todos perfecto y ahí terminó”, relató. De esta manera, Echeverría descartó que el encuentro hubiera terminado en un enfrentamiento y dio a entender que cada persona continuó con sus respectivas actividades profesionales.

¿Por qué Mariana Echeverría está distanciada de Faisy y la Familia Disfuncional?

Mariana Echeverría - Yurem - Faisy
Mariana Echeverría - Yurem - Faisy

La controversia tiene antecedentes. Mariana formó parte de Me Caigo de Risa desde su estreno en 2014 y permaneció en el programa hasta la novena temporada. Durante esos años compartió escenario con Faisy y otros integrantes del elenco, conocidos como la Familia Disfuncional.

Sin embargo, su salida estuvo acompañada de versiones sobre diferencias personales y profesionales, particularmente relacionadas con Faisy y los cambios dentro de la producción. Con el paso del tiempo, la conductora ha protagonizado declaraciones que evidencian que la relación con algunos antiguos compañeros no quedó en los mejores términos.

En semanas recientes, Echeverría volvió a generar comentarios al señalar que algunos integrantes supuestamente querían evitar coincidir con ella en maquillaje. Incluso calificó esa actitud como “antiprofesional” e “infantil”. Por su parte, Faisy compartió una fotografía junto al elenco con un mensaje de respaldo a la Familia Disfuncional, mientras que Mariazel también publicó palabras de cariño hacia sus compañeros. Ninguno de los dos mencionó directamente a Mariana.

La conductora pide respeto y deja atrás el encuentro

Mariana Echeverría responde a Gala Montes por comentarios en su contra
Mariana Echeverría responde a Gala Montes (Captura de pantalla: IG/marianaecheve)

En sus declaraciones para Hoy, Mariana también reconoció que trabajar dentro de Televisa implica encontrarse constantemente con personas con quienes se han tenido diferencias. Por ello, consideró que lo importante es mantener una convivencia respetuosa y concentrarse en las responsabilidades laborales.

“Es un universo aquí en Televisa y siempre te vas a topar con la misma gente”, comentó. La conductora explicó que, independientemente de las relaciones personales, todos comparten un espacio de trabajo y tienen objetivos profesionales que cumplir.

Finalmente, resumió su postura con una frase que busca marcar distancia de cualquier posible enfrentamiento: “Nada más que respetar, saludar y dedicarnos a lo que tenemos que hacer”. Así, aunque las diferencias con Faisy y algunos integrantes de Me Caigo de Risa continúan despertando curiosidad, Mariana aseguró que el reciente encuentro no pasó de unos saludos y que no hubo ningún problema.

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