Saskia Niño de Rivera presenta a YosStop como “sobreviviente”: redes advierten revictimización de Ainara

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Saskia Niño de Rivera presenta a YosStop como una “sobreviviente” durante una entrevista en el podcast Sobrevivientes, donde la creadora de contenido habla de los cinco meses que pasó en Santa Martha Acatitla y de las secuelas que, asegura, dejó su proceso legal.

La conversación ocurre mientras YosStop promueve su libro Cancelada, encarcelada: de los likes a las rejas, sobre el caso de Ainara Suárez.

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La activista plantea que la detención de YosStop se convirtió en una puesta en escena mediática y cuestiona que, según su versión, los agresores de la adolescente no estuvieran presos cuando la influencer fue detenida.

“¿Cómo puede ser posible que te encarcelaron a ti mientras los agresores reales estaban libres?”, pregunta Saskia Niño de Rivera.

La creadora de contenido relató que el encierro intensificó su depresión, incluyó pensamientos suicidas y convirtió cada jornada en una lucha por conservar la cordura. (Especial)

YosStop sostiene que enfrentó un juicio paralelo fuera de los tribunales.

“Para mí siempre fue como un show. Vamos a hacer un show de esto, vamos a prenderla con cincuenta elementos, vamos a poner su cara en todos lados”, dice al describir el operativo de su detención.

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Saskia Niño de Rivera habla del proceso de YosStop en Sobrevivientes

La entrevista parte de la publicación del libro de YosStop, en el que relata su paso por prisión y el proceso que siguió después de recuperar su libertad. La conductora define a la youtuber como una sobreviviente y asegura que su historia permite discutir el uso de la cárcel, la prisión preventiva y el juicio mediático.

“Si tuviera que definir qué hacemos en Sobrevivientes, ella es la definición de lo que es sobrevivir, literalmente”, afirma Niño de Rivera al presentar a su invitada.

YosStop reconoce que retomar el caso para escribir el libro le resultó doloroso. También dice que buscó exponer una parte de su experiencia que, desde su perspectiva, no había sido escuchada durante los años posteriores a su detención.

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“Ha valido la pena poner también esta parte de la historia que no había sido contada, poner mi experiencia y también vulnerarme ante la gente que me pueda leer”, señala la creadora de contenido.

La entrevistada asegura que, durante el proceso, se le atribuyeron conductas que no formaban parte de la acusación que enfrentó. También afirma que su figura pública concentró la atención del caso y desplazó la discusión sobre la agresión sexual denunciada por Ainara Suárez.

De la psicología forense a 'explotar las historias de presos' para un podcast; este es el currículum de Saskia Niño de Rivera (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

“Tuve como el juicio mediático y el juicio legal”, sostiene YosStop. “En la vía legal hablaban exclusivamente de una descripción, lo cual era absurdo”.

Niño de Rivera insiste en que la crítica al manejo del caso no supone justificar el contenido que publicó YosStop ni las expresiones que utilizó contra la víctima. “No estoy diciendo que lo que hiciste estuvo bien. Estoy diciendo que todo se tiene que poner en su justa dimensión”, le dice.

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YosStop dice que la prisión dejó secuelas en su vida personal y laboral

Durante la charla, YosStop relata que salir de Santa Martha Acatitla no significó el fin de las consecuencias. Dice que enfrentó episodios de despersonalización y desrealización, además de dudas sobre su vida personal, su carrera y la forma en que debía volver a comunicarse en redes sociales.

“Me despertaba y yo no sabía si era real. Yo decía: ‘¿Estaré soñando?’”, relata. “Adentro soñaba con que estaba afuera. Entonces, cuando estaba afuera, yo decía: ‘¿Estoy soñando o seguiré ahí adentro?’”.

La influencer también habla de un proceso de reconstrucción que incluyó maternidad, terapia y psicotraumatología. Según expone, las repercusiones alcanzaron su imagen pública y su posibilidad de conseguir acuerdos laborales.

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“A mí nadie me reinsertó. Yo me reinserté solita”, afirma. “Yo me pagué mis terapias, yo me autoeduco, yo hago todo lo que puedo para poder estar y encajar en una sociedad que estigmatiza”.

El libro de YosStop busca dar voz y apoyo a quienes enfrentan traumas similares derivados de procesos judiciales mediáticos en el país (IG)

YosStop asegura que una marca de belleza descartó trabajar con ella en una campaña sobre reinserción social para mujeres que salieron de prisión. La influencer señala que esa experiencia reflejó una aceptación selectiva de los discursos de segunda oportunidad.

“Estás diciendo que quieres apoyar a las mujeres en reinserción, pero yo no”, expresa sobre el episodio.

Los comentarios rechazan que Saskia llame “sobreviviente” a YosStop

La publicación del episodio genera críticas contra Saskia Niño de Rivera y YosStop. Parte de los comentarios cuestiona que la entrevista se centre en la experiencia de la influencer y no en Ainara Suárez, la adolescente que denunció haber sido víctima de agresión sexual.

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“Que la hayan castigado más que los que realmente cometieron el delito obviamente es injusto, dado que ella no lo hizo, pero lo que sí hizo fue revictimizar a una chica que fue abusada”, señala uno de los mensajes.

Otros usuarios rechazan que el programa presente a YosStop como sobreviviente. “La única sobreviviente y víctima aquí es la adolescente que sufrió abuso sexual”, escribe otra persona.

Otros comentarios incluyen:

“La definicion de sobreviviente es AINARA ,Saskia se paso horrible esta vez ,te estas burlando en la cara de una víctima”.

“No aprendió nada, y la entrevistadora tampoco”.

“Unos minutos y aburre con sus justificaciones. Un dislike para esa youtuber. Y a qué sobrevive si ella fue agresora”