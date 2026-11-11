México

Sabrina Sabrok destapa que Cristian Castro quería conocerla pese a que está casada: “Me volvió a escribir”

La famosa ya le compartió al artista su versión de ‘No podrás’

sabrina sabrok, cristian castro -México- 11 noviembre
(Instagram)
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Sabrina Sabrok asegura que Cristian Castro volvió a escribirle, le preguntó si seguía casada y le envió corazones durante una conversación en la que ella le compartió su versión rockera de No podrás.

La cantante argentina plantea invitarlo a un show para interpretar el tema y hacer una performance en el escenario.

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La revelación ocurre mientras Sabrok prepara una adaptación de la balada que popularizó el intérprete mexicano en la década de 1990.

Sabrok sostiene que su versión de No podrás tendrá guitarras y una estética de rock pesado. La artista planea enviarle el resultado final a Castro antes de lanzarlo, con la intención de recibir una nueva aprobación del cantante.

La argentina también contempla pedirle que aparezca en el videoclip. Durante su encuentro con la prensa, dijo que le gustaría que el intérprete se sumara al proyecto por tratarse de una canción ligada a su repertorio.

Sabrina Sabrok dice que Cristian Castro le pregunta si sigue casada

La cantante afirmó que el contacto con Cristian Castro no es reciente. Según su versión, el artista le escribía desde hace más de 10 años, cuando ambos usaban Twitter, y volvió a buscarla recientemente por redes sociales.

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Cristian Castro
CIUDAD DE MÉXICO, 13AGOSTO2026.- Cristian Castro responde preguntas a los medios de comunicación durante la conferencia de prensa en la que, junto a su banda Esfinge, presentó su tercer disco, realizada en el FuckOff Room. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

“Hace muchos años que Cristian me escribe. Desde que estaba Twitter, hace más de 10 años”, declaró Sabrina Sabrok. La artista relató que el cantante le preguntó dónde vivía y si seguía casada.

“Ahora me volvió a escribir, me dijo que dónde estaba viviendo, que si seguía casada, que tenía muchas ganas de conocerme”, dijo. Sabrok señaló que Castro sabe que ella mantiene un matrimonio y que su esposo conoce los mensajes.

La intérprete aseguró que aprovechó el intercambio para hablar de su cover. “Yo aproveché para mandarle la canción y él puro corazón que me pone, puro corazón”, comentó entre risas.

Sabrok evitó confirmar que exista una intención sentimental o un encuentro privado con Castro. Explicó que lo admira como artista y que el acercamiento se relaciona con la versión que prepara de “No podrás”.

“Él ya sabe que soy casada y yo la verdad aproveché para mandarle la canción y ya. Yo lo admiro mucho a él”, sostuvo la cantante argentina.

Sabrina Sabrok quiere subir al escenario con Cristian Castro

La artista propuso que Castro la invite a uno de sus conciertos para cantar juntos “No podrás” en su nueva versión. Sabrok planteó que el encuentro podría convertirse en una puesta en escena con elementos de dominación y referencias a su personaje público.

Sabrina Sabrok -México. 5 septiembre
(Youtube/delarosatv)

“Si él tanto se anima a escribirme y mandarme corazones, pues que se anime a invitarme al escenario”, dijo. “A cantar ‘No podrás’ y hacemos una performance donde yo le pegue y le haga algo en el escenario”.

Sabrok dijo que asumiría el papel de dominatriz durante el número musical. “Le daría nalgadas, le pegaría con látigo. Sí sería la domina, la dominatriz”, comentó al describir una posible presentación.

La cantante aclaró que esas posibilidades solo tendrían lugar dentro de un espectáculo. Ante las preguntas sobre una convivencia íntima con el artista, rechazó la idea de un encuentro privado.

“No, privado no”, respondió. También descartó participar en contenido para adultos. “Ya no hago yo esas cosas. Contenido para adultos ya no hago”.

Sabrok insistió en que un show sería distinto porque su propuesta artística incluye una imagen provocadora. “Todo puede pasar en el escenario”, señaló durante la entrevista.

Cristian Castro ya habría dado el visto bueno para “No podrás”

El proyecto musical de Sabrina Sabrok consiste en llevar No podrás a un terreno distinto al de la balada romántica. La cantante ha dicho que su versión será rockera y tendrá una atmósfera más oscura.

“Es en versión rockera”, explicó. Sabrok mencionó que Castro tiene afinidad con ese género por su participación en La Esfinge, banda con la que el intérprete mexicano ha explorado sonidos alejados de sus éxitos románticos.

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La argentina pretende terminar la canción y enviársela a Castro para que dé su aprobación definitiva. Después planea preguntarle si desea participar en el videoclip.

Sabrina Sabrok mantiene sus planes para superar su récord

Durante la misma conversación, Sabrok habló de sus cirugías estéticas y rechazó retirarse los implantes mamarios, pese a que una bioserie sobre su vida buscaría mostrar un cambio de imagen.

La cantante aseguró que ha pasado por más de 50 cirugías plásticas sin presentar complicaciones mayores. También afirmó que carga cerca de 5 kilos en cada implante y que quiere aumentar uno o dos kilos más por lado.

“Las boobies son mi marca y quiero tenerlas más grandes, quiero superar mi récord Guinness”, dijo. Sabrok agregó que el dolor de espalda que ha tenido es leve y que lo combate con ejercicio.

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