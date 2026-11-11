Rosy Arango, embajadora de la música mexicana, ofrecerá concierto gratis en Iztapalapa por la Feria de los Sonidos, Colores y Sabores

Una mujer porta maquillaje alusivo a la catrina con pedrería facial, un tocado con una flor y una blusa con bordados florales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cantante Rosy Arango, conocida como “la Rosa mexicana”, se presentará en un concierto gratuito este viernes 13 de noviembre en Iztapalapa, como parte de la Feria de los Colores, Sonidos y Sabores.

La artista, oriunda de esa demarcación, invitó personalmente a sus vecinos a sumarse a la celebración con canto y baile, en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

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Rosy Arango en Bellas Artes (Instagram)

Cuándo y dónde se presentará Rosy Arango

El concierto está programado para las 6:30 de la tarde del viernes 13 de noviembre, en la Explanada Jardín Cuitláhuac de la Alcaldía Iztapalapa.

El punto de reunión se ubica en el Barrio San Lucas, entre las calles Aztecas y Victoria, zona donde la Alcaldía Iztapalapa instaló la sede de la Feria de los Colores, Sonidos y Sabores.

Quienes busquen asistir a este evento gratuito deben saber que la presentación de Rosy Arango se realizará el viernes 13 de noviembre a las 6:30 de la tarde en la Explanada Jardín Cuitláhuac, dentro del Barrio San Lucas de Iztapalapa, entre las calles Aztecas y Victoria, como parte de las actividades de la feria.

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Un cartel de la alcaldía Iztapalapa anuncia la presentación musical de Rosy Arango y una pasarela en la Explanada Jardín Cuitláhuac. (Alcaldía Iztapalapa)

“Los quiero ver a todos cantando conmigo”

La cantante se dirigió a sus seguidores con un mensaje cargado de cercanía hacia la comunidad donde creció.

“Mi Barrio de Iztapalapa, mi gente querida, los quiero ver a todos cantando conmigo este viernes 13 de noviembre”, escribió Rosy Arango.

La intérprete extendió la invitación más allá de su propio concierto y pidió a los vecinos recorrer el resto de la feria.

“Dense una vuelta por la Feria y vamos a hacer lo que mejor sabemos los que crecimos en el Barrio de Iztapalapa, disfrutar la vida cantando y bailando”, escribió la artista.

El mensaje cerró con una convocatoria directa a sus seguidores: “¡Ahí los veo!”, expresó Arango, en una publicación que hasta el momento acumuló 299 “me gusta”.

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Una pasarela acompañará la presentación musical

Feria de los Sonidos, colores y sabores (Alcaldía Iztapalapa)

Antes del concierto, la Alcaldía Iztapalapa contempló una pasarela como parte de las actividades de esa jornada.

Rosy Arango mencionó en su mensaje a quienes estarán a cargo de esta actividad: Juan Manuel Bautista, Suilma Tuunik y Araceli Huerta.

Huerta participa como diseñadora en la pasarela, mientras que Bautista y Tuunik forman parte del elenco que desfilará antes de la presentación musical, de acuerdo con la información disponible hasta el momento.

No se detalló públicamente el tipo de vestuario o la temática específica que se mostrará durante ese segmento previo al concierto.

Una feria pensada para “sentir” la interculturalidad

El concierto de Rosy Arango se inserta dentro de la Feria de los Colores, Sonidos y Sabores, un evento organizado por la Alcaldía Iztapalapa bajo la consigna de acercar a los vecinos a distintas expresiones culturales a través de los sentidos.

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La feria se enmarca además en la conmemoración de los 550 años de Cuitláhuac, figura histórica vinculada a esa demarcación, y cuenta con la participación de organismos internacionales como el Consejo de Europa, a través de un programa de Ciudades Interculturales.

Esa vinculación internacional busca posicionar a Iztapalapa dentro de una red de intercambio cultural entre ciudades, aunque no se precisaron detalles adicionales sobre otras actividades, fechas de inicio o actos paralelos a la jornada del viernes 13 de noviembre.

La gestión actual de la alcaldía, que comenzó en 2024 y se extiende hasta 2027, promueve la feria bajo la consigna “Iztapalapa, Orgullo de la Transformación”, enfocada en destacar la identidad cultural de la zona.

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El repertorio que Iztapalapa podría escuchar

Una vez recuperado, Céspedes continuó con el show junto a Rosy Arango, invitada especial. (Instagram: Francisco Céspedes)

Rosy Arango llega a este compromiso después de un paso reciente por otro escenario capitalino, donde demostró el tipo de repertorio que suele interpretar ante su público.

El sábado 7 de noviembre, la cantante se presentó en el Teatro Ángela Peralta, en la alcaldía Miguel Hidalgo, con un espectáculo de más de dos horas dedicado al cancionero mexicano.

Esa noche, la intérprete cantó temas que hablan de la muerte, del amor, del desamor y de la cotidianidad de quienes viven en la capital, en una puesta en escena decorada con flores de cempasúchil, una trajinera de Xochimilco y alebrijes iluminados, alusivos al Día de Muertos.

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El repertorio de esa presentación incluyó canciones como “El Jinete”, “Tata Dios”, “Ni Parientes Somos”, “Tragos Amargos” y “Cerró sus Ojitos Cleto”, además de “La Calaca”.

Un momento especial de esa noche llegó con “La Bruja”, pieza que generó una ovación entre los asistentes.

El concierto en el Teatro Ángela Peralta cerró con “Amor Eterno”, una de las canciones más asociadas al recuerdo de seres queridos fallecidos.

Ese tipo de repertorio, centrado en la música vernácula mexicana, es el que Rosy Arango suele llevar a sus presentaciones en vivo, incluida la que ofrecerá este viernes ante su público natal en Iztapalapa.

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