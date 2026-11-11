México

Ricardo Monreal descarta otro recorte al INE en el Presupuesto 2027: diputados acuerdan reducir reservas

El coordinador de Morena informó que las bancadas acordaron disminuir las propuestas de modificación al gasto federal, en una discusión que acumula más de mil 700 reservas

El INE pasaría de un presupuesto solicitado de 42 mil 274 millones a uno de 36 mil 274 millones de pesos. Crédito: @Isa_Uribe

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El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que existe un acuerdo para disminuir el número de reservas al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 y descartó que se apruebe una nueva reducción a los recursos del Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de un mensaje en redes sociales, el legislador señaló que las bancadas acordaron limitar las propuestas de modificación al dictamen, en medio de una discusión que acumula más de mil 700 reservas y que podría prolongarse durante la madrugada.

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Monreal estimó que, con el ajuste en el número de intervenciones, el debate podría concluir entre las cinco y las seis de la mañana, luego de que se establecieran tres rondas adicionales para presentar reservas.

Monreal anuncia acuerdo para reducir reservas al Presupuesto 2027

El legislador aseguró que no se aprobará otro recorte al presupuesto del INE, después de que durante la revisión del dictamen se autorizaran dos reducciones que suman seis mil millones de pesos respecto de los recursos solicitados por el organismo electoral.

Ricardo Monreal viste anteojos y un saco a cuadros frente a la bandera de México y una celosía de madera
Monreal descarta un tercer recorte al presupuesto del INE para 2027. (@RicardoMonrealA)

El anuncio se produjo mientras continuaba la discusión en lo particular del presupuesto, que contempla un gasto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2027.

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El proyecto fue aprobado en lo general el lunes 9 de noviembre con 372 votos a favor de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, así como 102 en contra del PAN y PRI. Sin embargo, su aprobación definitiva quedó pendiente de la resolución de las reservas presentadas por los legisladores.

INE ya acumula una reducción de seis mil millones de pesos

El presupuesto solicitado por el INE ascendía a 42 mil 274.5 millones de pesos. No obstante, durante el análisis en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se aprobaron dos modificaciones: una primera reducción de cinco mil millones y otra adicional de mil millones.

Con estos ajustes, los recursos previstos para el instituto quedaron en aproximadamente 36 mil 274 millones de pesos.

La Cámara de Diputados aprobó dos recortes al presupuesto electoral: uno de cinco mil millones y otro de mil millones de pesos. Crédito: Zenyazen Flores / Bloomberg
La Cámara de Diputados aprobó dos recortes al presupuesto electoral: uno de cinco mil millones y otro de mil millones de pesos. Crédito: Zenyazen Flores / Bloomberg

La presidenta de la Comisión de Presupuesto, Merilyn Gómez Pozos, defendió las modificaciones y sostuvo que la primera reducción respondió a criterios técnicos relacionados con los gastos ejercidos durante las elecciones de 2024 y la elección judicial de 2025.

Aunque reconoció que el tema se convirtió en parte de la confrontación política en el pleno, señaló que algunas propuestas adicionales buscan reducir todavía más los recursos del organismo, aunque sus promotores saben que podrían no prosperar.

Entre las reservas registradas por Morena se plantearon reducciones acumuladas superiores a 12 mil 300 millones de pesos al presupuesto electoral.

Morena propone reasignar recursos a educación y búsqueda de personas

Durante la discusión, la diputada de Morena Elena Segura defendió una propuesta para disminuir seis mil millones de pesos adicionales a los recursos solicitados por el INE y destinarlos a otras áreas del gasto público.

Elena Segura, de Morena, propuso reducir seis mil millones de pesos adicionales al presupuesto solicitado por el INE.
Elena Segura, de Morena, propuso reducir seis mil millones de pesos adicionales al presupuesto solicitado por el INE.

Entre los rubros mencionados se encuentran:

  • La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
  • Programas de medio ambiente.Educación inicial y Centros de Desarrollo Infantil.
  • Atención integral para el bienestar de las mujeres.
  • La Agencia Federal de Aviación Civil.
  • Promoción de destinos turísticos.

Segura argumentó que los recursos asignados al INE serían suficientes para organizar las elecciones de 2027, cuando se renovará la Cámara de Diputados y se elegirán 17 gubernaturas.

También comparó el presupuesto solicitado para el próximo año con el gasto ejercido en 2024, cuando se realizaron las elecciones presidenciales, legislativas y locales.

PAN acusa represalia contra el INE por señalamientos a Taddei

Las reducciones presupuestales también generaron cuestionamientos de la oposición.

El PAN vinculó la reducción de recursos al organismo electoral con los señalamientos por presuntas irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei. REUTERS/Henry Romero/File Photo
El PAN vinculó la reducción de recursos al organismo electoral con los señalamientos por presuntas irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei. REUTERS/Henry Romero/File Photo

La diputada panista Silvia Patricia Jiménez Delgado sostuvo que el recorte representa una represalia contra el organismo electoral, en medio de los señalamientos por presuntas irregularidades relacionadas con la gestión de su consejera presidenta, Guadalupe Taddei.

La legisladora advirtió que la disminución de recursos podría afectar las capacidades institucionales del INE de cara a los próximos comicios.

Por su parte, el diputado priista Mario Zamora señaló que las posibles irregularidades deben investigarse y que reducir el presupuesto no sustituye las responsabilidades de las autoridades encargadas de esclarecerlas.

Discusión del Presupuesto 2027 continúa en San Lázaro

Frente a las críticas, Gómez Pozos rechazó que las modificaciones respondan a una venganza política y defendió la reasignación del gasto bajo el argumento de que los recursos públicos deben destinarse a las necesidades de la población.

Ricardo Monreal informó que las bancadas acordaron reducir el número de reservas al Presupuesto de Egresos 2027. (Captura de pantalla)
Ricardo Monreal informó que las bancadas acordaron reducir el número de reservas al Presupuesto de Egresos 2027. (Captura de pantalla)

En tanto, la oposición también planteó cambios para aumentar los recursos destinados a salud, medicamentos, seguridad, carreteras y servicios públicos.

El debate se desarrolla sobre un presupuesto que contempla un gasto de 10.6 billones de pesos y cuya distribución todavía estaba sujeta a modificaciones durante la discusión en lo particular.

Con el acuerdo anunciado por Monreal para reducir el número de reservas y la previsión de que no se aplique otro recorte al INE, la Cámara de Diputados busca avanzar hacia la conclusión del debate y la votación definitiva del presupuesto para 2027.

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