Reportan que 64% de las víctimas de abuso sexual en Puebla son menores de edad: 307 tienen entre 0 y 12 años, la mayoría niñas

Una composición de papel recortado presenta a estudiantes que caminan sobre un mapa hacia una balanza judicial entre sombras y manos protectoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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De enero a septiembre de 2026, la Fiscalía General de Puebla registró 801 víctimas de abuso sexual, de las cuales 517 son menores de edad, es decir, el 64.54% del total; seis de cada diez personas agredidas tenían menos de 18 años al momento del delito.

De acuerdo con el reporte, publicado por Periódico Central, 307 menores tenían entre 0 y 12 años al momento de la agresión, según el concentrado oficial de la FGE. La mayoría son niñas: 229 casos frente a 78 de niños.

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Las 210 víctimas restantes dentro del grupo menor de edad se ubican en el rango de 13 a 17 años. De ellas, 192 son mujeres adolescentes y 18 son hombres.

Niñas, mayoría de víctimas de abuso sexual en nueve meses

La distribución por grupos de edad entre los menores afectados muestra que la infancia temprana concentra la mayor parte de los casos. Del total de 517 víctimas menores de 18 años registradas entre enero y septiembre de 2026:

Entre 0 y 12 años: 307 víctimas. De ellas, 229 son niñas y 78 son niños .

Entre 13 y 17 años: 210 víctimas. De ellas, 192 son mujeres adolescentes y 18 son hombres.

En la población adulta, la Fiscalía contabilizó 161 víctimas de entre 18 y 29 años, con 151 mujeres y 10 hombres. El grupo de 30 a 60 años sumó 113 personas agredidas: 107 mujeres y seis hombres. Las personas mayores de 60 años registraron cuatro víctimas. En seis expedientes no se especificó la edad.

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El municipio de Puebla concentra 194 de los casos

La capital poblana es el municipio con mayor número de niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual en el estado. Entre enero y septiembre de 2026 se documentaron 194 casos en el municipio de Puebla, según datos de la FGE.

Otros siete municipios registran alta incidencia del delito en menores de edad:

San Andrés Cholula: 21 víctimas menores de edad.

Tehuacán: 20 víctimas menores de edad.

Huauchinango: 17 víctimas menores de edad.

Izúcar de Matamoros: 16 víctimas menores de edad.

San Pedro Cholula: 15 víctimas menores de edad.

Amozoc: 15 víctimas menores de edad.

En noviembre de 2025, Periódico Central notificó al gobierno de Puebla el caso de una niña indígena de Pahuatlán que intentó denunciar una agresión sexual. La falta de traductores certificados en la Fiscalía Regional de Huauchinango —la más cercana a su municipio— le impidió concretar la denuncia.

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El mandatario solicitó a la institución, a cargo de Idamis Pastor Betancourt, atender la falta de especialistas y abogados para acompañar a las víctimas. Días después se confirmó la detención de dos hombres que agredieron a la menor de 11 años: su tío, identificado como Eduardo N., de 32 años, y Ulises N., quien había huido al estado de Guanajuato.