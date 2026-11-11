México

Repartidores vandalizan edificio en la Del Valle tras amenazas con arma contra uno de sus compañeros

Un video difundido en redes sociales registra el momento en el que un hombre amenaza de muerte a un motociclista por presuntamente haber cancelado su pedido

Grabación captada en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, donde se observan daños materiales en los cristales y la estructura de una caseta de vigilancia residencial. El incidente ocurrió tras el reporte de una presunta amenaza con arma de fuego contra un repartidor por parte de un habitante del lugar. El video registra a varias personas reunidas frente al inmueble durante la noche y las afectaciones en el acceso.

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Un grupo de repartidores de plataformas digitales vandalizó la entrada de una unidad habitacional y una caseta de vigilancia en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, luego de que uno de sus compañeros denunciara haber sido amenazado con un arma de fuego por un vecino.

Los hechos ocurrieron la noche de este martes 10 de noviembre, cuando los trabajadores bloquearon el Eje 8 Sur para exigir una disculpa por la agresión. Durante la protesta, algunos manifestantes derribaron la puerta de acceso al inmueble y ocasionaron destrozos en las instalaciones de vigilancia.

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La movilización provocó afectaciones a la circulación en la zona y requirió la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, que acudieron para contener la situación y dialogar con los inconformes.

¿Por qué repartidores vandalizaron un edificio en la colonia Del Valle?

De acuerdo con la SSC, la protesta fue motivada por las amenazas que recibió uno de los repartidores el día anterior, presuntamente por parte de un residente del inmueble que portaba un arma de fuego.

Los trabajadores exigieron que el vecino señalado ofreciera una disculpa a su compañero. Sin embargo, la manifestación escaló cuando algunos participantes arremetieron contra los accesos de la unidad habitacional y la caseta de vigilancia.

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Un grupo de repartidores de plataformas digitales causó daños en la entrada y la caseta de vigilancia de una unidad habitacional en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez. Las grabaciones registradas durante la noche muestran a personas con cascos de motociclista reunidas frente al acceso del inmueble, donde se observa presencia de humo. La concentración se derivó de una denuncia por presuntas amenazas con arma de fuego contra un trabajador del sector.

En su reporte, la corporación informó que, ante la presencia policial, algunos de los manifestantes se dispersaron, mientras otros permanecieron en el lugar.

Personal de la SSC mantuvo conversaciones con los repartidores para escuchar sus demandas y buscar alternativas que permitieran retirar el bloqueo y recuperar la circulación sobre Eje 8 Sur.

La dependencia también confirmó que investigaría las denuncias difundidas en redes sociales y que trabajaría en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para iniciar las diligencias correspondientes contra el vecino señalado por las amenazas.

Captura de pantalla de una publicación digital con texto en color negro sobre fondo blanco y logotipos en la parte superior
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó las acciones policiales ante un bloqueo de repartidores en la colonia Del Valle. (X: SSC CDMX)

Repartidores de aplicaciones anuncian protesta para el 13 de noviembre

La movilización en la colonia Del Valle ocurre en un contexto de creciente inconformidad entre los trabajadores de plataformas digitales, quienes durante los últimos meses han protagonizado bloqueos y marchas en distintos puntos de la capital.

El 30 de marzo de 2026, conductores y repartidores de Uber y DiDi, convocados por el Movimiento Colectivo de Trabajadores de Plataformas, marcharon desde el Ángel de la Independencia para exigir mejores tarifas ante el incremento de los costos operativos y las comisiones.

El 9 de noviembre, cientos de trabajadores de Uber Eats, DiDi Food y Rappi bloquearon vialidades de Santa Fe, entre ellas Prolongación Paseo de la Reforma, Vasco de Quiroga y la carretera México-Toluca.

La protesta respondió al plan piloto de la Secretaría de Movilidad (Semovi) que contemplaba placas mercantiles y licencias especiales de carga para motocicletas de reparto. Tras las movilizaciones, el Gobierno capitalino suspendió temporalmente la medida.

Además, organizaciones como Ni Un Repartidor Menos convocaron a una jornada de bloqueos intermitentes para el 13 de noviembre, en el marco del Buen Fin.

Entre sus demandas figuran la cancelación definitiva de las placas de carga, transparencia sobre el impuesto del 2% y frenar iniciativas relacionadas con la prohibición del servicio de mototaxi por aplicación.

Sobre los incidentes en la colonia Del Valle, la Fiscalía capitalina deberá esclarecer tanto las amenazas denunciadas por el repartidor como los daños ocasionados durante la protesta.

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