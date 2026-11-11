Rels B anuncia conciertos en la Ciudad de México: fechas, preventa y sede

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Rels B sorprendió a sus seguidores mexicanos al anunciar tres conciertos en la Ciudad de México como parte de su Flakk Tour 2027. El cantante español eligió el Palacio de los Deportes para reencontrarse con su público los próximos 7, 8 y 10 de septiembre, una noticia que rápidamente despertó entusiasmo entre quienes esperaban conocer los detalles de su regreso a la capital.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de su anuncio fue la intención de ofrecer una experiencia diferente, sin apostar por los grandes recintos al aire libre. A través de Instagram, el intérprete compartió un mensaje directo para sus fans: “Nada de Foro Soles ni cosas gigantes, les quiero bien cerca para disfrutar”. Con estas palabras dejó clara su intención de privilegiar la cercanía durante sus presentaciones.

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La propuesta contempla un espectáculo de aproximadamente dos horas y media, con un repertorio de 42 canciones que recorrerá distintas etapas de su trayectoria. Bajo la identidad de Skinny Flakk, el artista ha construido una comunidad de seguidores que esperan escuchar tanto sus primeros temas como los éxitos que lo consolidaron dentro de la música urbana en español.

¿Cuándo serán los conciertos de Rels B en CDMX y dónde comprar boletos?

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Los tres encuentros con el público capitalino tendrán lugar en el Palacio de los Deportes los días 7, 8 y 10 de septiembre de 2027. El anuncio confirma el regreso del mallorquín a uno de los recintos donde ya ha protagonizado presentaciones exitosas en México.

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La preventa Banamex está programada para el lunes 16 de noviembre de 2026, a partir de las 11:00 horas, mientras que la venta general comenzará el martes 17 de noviembre a la misma hora. Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster.

Además, el anuncio contempla la posibilidad de pagar a tres meses sin intereses con Banamex, de acuerdo con las condiciones de la promoción. Así, quienes quieran acompañar al cantante tendrán que estar pendientes de las fechas de comercialización, especialmente ante la expectativa que generan sus presentaciones en el país.

Un espectáculo de 42 canciones y dos horas y media

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Uno de los elementos que más destacan del Flakk Tour 2027 es la duración anunciada: 2 horas y 30 minutos. El espectáculo contempla 42 canciones, una selección que permitirá recorrer diferentes momentos de la carrera musical de Rels B y conectar con los seguidores que lo acompañan desde sus primeros lanzamientos.

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La propuesta también recupera la expectativa que generó el pizarrón que el artista compartió anteriormente en redes sociales, donde mostró una lista titulada “Ciudad de México” con canciones de distintas etapas de su discografía. Entre ellas figuran temas de sus inicios como Skinny Flakk, además de producciones más recientes.

Con este repertorio, el español apunta a ofrecer una experiencia extensa, pensada para quienes desean escuchar canciones que no siempre forman parte de sus presentaciones habituales. Por ahora, el anuncio establece la cantidad de temas y la duración estimada, aunque no se ha confirmado el orden definitivo del setlist.

Rels B apuesta por la cercanía con sus seguidores mexicanos

El artista español planea un concierto de dos horas y media en la Ciudad de México con una selección preliminar de 42 canciones. (Instagram/ @skinnyflakk)

La elección del Palacio de los Deportes cobra relevancia por el mensaje que acompañó el anuncio. En lugar de buscar un recinto de dimensiones mayores, el cantante expresó que prefiere tener a sus seguidores cerca para disfrutar de cada presentación. Una decisión que marca el concepto de estos tres encuentros en la capital.

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México se ha convertido en una plaza importante para el artista. En 2023 se presentó en el entonces Foro Sol y en 2024 formó parte del Coca-Cola Flow Fest. Posteriormente, regresó al Palacio de los Deportes en septiembre de 2025, donde ofreció varias presentaciones ante sus seguidores.

Ahora, con tres nuevas fechas confirmadas, Rels B prepara otro capítulo de su historia con el público mexicano. El Flakk Tour 2027 promete una noche extendida de música, recuerdos y canciones que han acompañado su crecimiento artístico. Y si algo dejó claro con su mensaje, es que esta vez quiere sentir a sus fans mucho más cerca.

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