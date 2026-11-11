Rechazan proyecto inmobiliario “Skyline” con protesta en calzada de Tlalpan, advierten sobre afectaciones al suministro de agua en Coyoacán

Vecinos de la alcaldía de Coyoacán bloquean la calzada de Tlalpan con pancartas en rechazo al proyecto inmobiliario Skyline y la gentrificación. (x)

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Este miércoles 11 de noviembre, habitantes de la alcaldía Coyoacán realizaron un bloqueo en la calzada de Tlalpan durante dos horas a la altura de la estación Las Torres, del Tren Ligero, para exigir a las autoridades capitalinas detener la construcción del proyecto inmobiliario “Sykiline Coyoacán”, que contempla 430 departamentos y 588 cajones de estacionamiento.

A través de un comunicado, la agrupación Damnificados Unidos explicó que “no permitirán que se construya un proyecto que no está destinado a vivienda para la población más vulnerable de esta ciudad, sino que, por el contrario, construye departamentos de lujo” que suma a la especulación inmobiliaria. Este inmueble advierte que provocará aumento en los precios de renta, así como despojo de población.

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Agua y recursos naturales en riesgo por el proyecto “Skyline” advierten habitantes

De acuerdo con los vecinos de Coyoacán, el proyecto inmobiliario “Skyline” estaría violando derechos humanos y ambientales como el desabasto y sobreexplotación de recursos natuales no renovables, saturación de drenajes, tráfico por el flujo de 588 automóviles y el aumento de la demanda de taxis por aplicación, así como el incremento de la generación de basura.

Sostienen que el inmueble pone en riesgo la vida de las personas “al construir altas torres en una zona cuyo suelo tiene composición lacustre” (hecho que se documentó en el sismo del 2017 con 3 colapsos cercanos y otras afectaciones).

CIUDAD DE MÉXICO, 30SEPTIEMBRE2026.- Tráfico y tránsito de vehículos sobre la Calzada Chivatito, a un costado del Bosque de Chapultepec, durante la tarde. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

Los habitantes de ocho colonias: Multifamiliar Tlalpan, Ciudad Jardín, La Educación, El Centinela, Campestre Churubusco, Atlántida, Parque San Andrés, La Espartaco y La Avante fueron los organizadores de la movilización. Acusaron en su comunicado que autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y de la alcaldía Coyoacán, se han acercado con ellos para “aclarar dudas” en relación al proyecto; ante esto, advierten que “Skyline no pasará” y mantendrán la defensa de su territorio.

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Durante el bloqueo, vecinos pidieron al alcalde, Giovani Gutiérrez Aguilar, que deje de aprobar este tipo de proyectos que impulsan la “gentrificación de la zona”.