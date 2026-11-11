México

Quién es Pedro Hernández Calderón, exportero de Atlas, Santos y Necaxa que enfrenta cargos en EEUU

El exfutbolista mexicano es acusado de traficar relojes falsos y permanece bajo custodia mientras mientras avanza el proceso judicial

Un hombre viste una camiseta deportiva roja con el escudo de Atlas mientras sostiene un balón amarillo en un campo con árboles al fondo.
El exportero mexicano está bajo custodia por presunta exportación-importación de relojes falsificados (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Este martes 10 de noviembre se dio a conocer que Pedro Hernández Calderón, exportero de Atlas FC, Club Santos Laguna y Rayos del Necaxa, se encuentra en calidad de detenido en Texas por su presunta participación en el tráfico de relojes de lujo falsificados, una causa federal que podría derivar en una pena de hasta 10 años de prisión si es declarado culpable.

La Fiscalía del Distrito Sur de Texas informó que Pedro Hernández Calderón, de 45 años, se encuentra bajo custodia mientras avanza el procedimiento judicial. Según la Fiscalía, el exfutbolista operaba una red de importación-exportación desde Laredo para su distribución en México. Entre 2025 y 2026, las autoridades identificaron mercancía con un valor estimado de 5.4 millones de dólares si los relojes hubieran sido originales.

PUBLICIDAD

Pedro Hernández comenzó su carrera como portero del Futbol Mexicano en Delfines de Coatzacoalcos

El exfutbolista deberá enfrentar a las autoridades en Estados Unidos.
El exfutbolista deberá enfrentar a las autoridades en Estados Unidos. (Departamento de Justicia de Estados Unidos/Transfermarkt)

Antes de que su nombre esté vinculado en un proceso legal en Estados Unidos, el mexicano, Pedro Hernández Calderón, recorrió un camino profesional en el balompié mexicano al desempeñarse como arquero. Nativo de Guadalajara, Jalisco, Pedro Hernández debutó profesionalmente en 2003 con Delfines de Coatzacoalcos, entonces participante de la Primera División A.

Su paso por los cetáceos fue el trampolín que le dio el ascenso a la máxima categoría. En 2005, Hernández integró las filas del Club Santos Laguna, escuadra con el que tuvo sus primeras apariciones en la Primera División Mexicana. En la Comarca, el tapatío no se consolidó como titular. Registros de su carrera en el plantel de los Guerreros reporta cinco apariciones bajo palos.

PUBLICIDAD

Atlas, el club donde Pedro Hernández pasó de ser suplente a competir por la titularidad

Un guardameta sonríe con guantes puestos mientras sostiene un balón de fútbol amarillo frente a las gradas.
Club con el que participó la mayor cantidad de años durante su tiempo como portero profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras su etapa en Torreón, Coahuila, Pedro Hernández Calderón pasó por Jaguares de Tapachula, dentro de las categorías de ascenso. Su carrera cambió de ruta al ser contratado por los Rojinegros del Atlas FC, institución donde acumuló el mayor número de partidos disputados en su carrera por la Primera División y con la que tuvo una oportunidad para pelear por la portería.

Hernández Calderón arribó al Atlas FC después de su salida de Santos y Jaguares de Tapachula. Su etapa con la Academia comenzó en el 2007 y afrontó el reto de vivir una primera parte de su estadía como suplente. Durante varios certámenes fue una alternativa para resguardar la cabaña rojinegra. En el Clausura 2009 llegó su momento al obtener el puesto titular.

El guardameta disputó más de 30 encuentros oficiales con el Atlas de Guadalajara, con quien permaneció hasta el 2010. Pedro Hernández estuvo asociado con la Furia Roja durante tres temporada aunque su paso no estuvo acompañado de un campeonato oficial de la Liga MX. La competencia por cuidar la cabaña y los movimientos propios de las plantillas hicieron que su continuidad no fuera permanente.

En Necaxa, Pedro Hernández ganó un título y el ascenso a la Primera División de México

Después de su periodo en Guadalajara, Jalisco, el tapatío llegó a los Rayos del Club Necaxa, con quien participó en dos períodos distintos. Su primer préstamo a con los hidrocálidos llegó en 2009. Más tarde volvió al club de Aguascalientes para una segunda etapa, que le permitió jugar en 14 compromisos.

La estancia de Pedro Hernández con los Rayos del Club Necaxa coincidió con el torneo Bicentenario 2010 de la Liga de Ascenso. Los rojiblancos vencieron con global de 4-2 a los Panzas Verdes del Club León para conseguir el pase a la Primera División y el guardameta mexicano participó en la serie definitiva.

Su recorrido en el Club Necaxa combinó partidos como titular y como opción de la primera plantilla. Pese a ser útil en la búsqueda del título en la Liga de Plata, la falta de juego en el Máximo Circuito lo llevó a cerrar su actividad competitiva en la división de ascenso, donde encontró sus últimas oportunidades como portero profesional.

Club Deportivo Irapuato fue el último equipo de Pedro Hernández Calderón

Antes de concluir su carrera como futbolista profesional, Hernández Calderón se incorporó al Club Deportivo Irapuato para la temporada 2011-12. Esa fue la última escala de su carrera como portero del Futbol Mexicano.

La fecha de su retiro señala el 1 de julio del 2012. No obstante, Pedro Hernández no se alejó de inmediato de los campos de futbol. Después de su ciclo como jugador profesional, se desempeñó como entrenador de porteros, con experiencias en proyectos vinculados a Querétaro y Chiapas.

Años después de su retiro, el exportero de los Delfines de Coatzacoalcos, Jaguares de Tapachula, Atlas FC, Club Santos Laguna y Club Necaxa, Pedro Hernández fue imputado en Estados Unidos por presunto tráfico de relojes falsificados, según lo que ahora describe la acusación federal estadounidense.

El exportero mexicano permanece bajo custodia mientras continúa el procedimiento penal en su contra. La Fiscalía del Distrito Sur de Texas sostiene que la presunta red recibió relojes falsificados en Laredo para su distribución en México; su responsabilidad se tendrá que determinar ante un tribunal.

Temas Relacionados

AtlasSantos LagunaClub SantosNecaxaIrapuatoLiga MXmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados de la Lotería Nacional, Sorteo Mayor 4035: premio mayor y números ganadores de este martes 10 de noviembre

El plazo de 60 días naturales para solicitar el premio comenzará al día siguiente de la publicación de los resultados

Resultados de la Lotería Nacional, Sorteo Mayor 4035: premio mayor y números ganadores de este martes 10 de noviembre

Tributo a Michael Jackson en Gustavo A. Madero: fecha, horario y sede del concierto con entrada libre

El tributo a Michael Jackson llegará al Centro Cultural Futurama con una función gratuita de Starlife Show que contará con voz y músicos en vivo

Tributo a Michael Jackson en Gustavo A. Madero: fecha, horario y sede del concierto con entrada libre

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

Sigue en vivo con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos que ocurren en el país

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

Ernestina Godoy se reúne con la ONU para reforzar la lucha contra las drogas sintéticas en México

La reunión fue con Stacy de la Torre, jefa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en México

Ernestina Godoy se reúne con la ONU para reforzar la lucha contra las drogas sintéticas en México

Amarte Duele regresa al cine a 25 años de su estreno: fecha y lugar de la proyección con parte del elenco

Alfonso Herrera confirmó su asistencia a la función especial de la película. Conoce dónde, fecha y horario de la proyección

Amarte Duele regresa al cine a 25 años de su estreno: fecha y lugar de la proyección con parte del elenco
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

Ernestina Godoy se reúne con la ONU para reforzar la lucha contra las drogas sintéticas en México

Fiscalía de Chihuahua niega que la gobernadora Maru Campos supiera de la presunta operación de la CIA en el estado

Mexicano queda detenido sin derecho a fianza tras hallarle 200 kilos de metanfetamina en Georgia, Estados Unidos

Organizaciones registran desplazamiento forzado masivo en la Sierra Tarahumara por acciones del crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Negó ser cómplice de su hermano: destapan fotos de Vadhir y José Eduardo Derbez en un crucero que lo tiene bajo investigación

Negó ser cómplice de su hermano: destapan fotos de Vadhir y José Eduardo Derbez en un crucero que lo tiene bajo investigación

Tributo a Michael Jackson en Gustavo A. Madero: fecha, horario y sede del concierto con entrada libre

Amarte Duele regresa al cine a 25 años de su estreno: fecha y lugar de la proyección con parte del elenco

El historial amoroso de Vadhir Derbez: quiénes han sido sus parejas y romances

Belinda publica extraña indirecta tras la filtración de fotos de su amiga Renata Notni junto a su ex Gonzálo Hevia Baillères

DEPORTES

El directivo más exitoso de América podría decir adiós: Santiago Baños apuntaría a la presidencia en Tigres para su reconstrucción

El directivo más exitoso de América podría decir adiós: Santiago Baños apuntaría a la presidencia en Tigres para su reconstrucción

Quién fue Alfredo Echávarri, excapitán histórico que logró el ascenso de Pumas al máximo circuito

Irma “Torbellino” García: de inspectora policial en la PBI a coronarse como campeona mundial unificada

Pitbull Cruz olvida a Ryan García: va por campeonato absoluto del CMB ante Dalton Smith

Canelo Álvarez le obsequia inesperado detalle a Josh Allen, jugador de los Bills, tras brillar en el Monday Night Football