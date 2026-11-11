Quién es Pedro Hernández Calderón, exportero de Atlas, Santos y Necaxa que enfrenta cargos en EEUU

El exportero mexicano está bajo custodia por presunta exportación-importación de relojes falsificados (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este martes 10 de noviembre se dio a conocer que Pedro Hernández Calderón, exportero de Atlas FC, Club Santos Laguna y Rayos del Necaxa, se encuentra en calidad de detenido en Texas por su presunta participación en el tráfico de relojes de lujo falsificados, una causa federal que podría derivar en una pena de hasta 10 años de prisión si es declarado culpable.

La Fiscalía del Distrito Sur de Texas informó que Pedro Hernández Calderón, de 45 años, se encuentra bajo custodia mientras avanza el procedimiento judicial. Según la Fiscalía, el exfutbolista operaba una red de importación-exportación desde Laredo para su distribución en México. Entre 2025 y 2026, las autoridades identificaron mercancía con un valor estimado de 5.4 millones de dólares si los relojes hubieran sido originales.

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Pedro Hernández comenzó su carrera como portero del Futbol Mexicano en Delfines de Coatzacoalcos

El exfutbolista deberá enfrentar a las autoridades en Estados Unidos. (Departamento de Justicia de Estados Unidos/Transfermarkt)

Antes de que su nombre esté vinculado en un proceso legal en Estados Unidos, el mexicano, Pedro Hernández Calderón, recorrió un camino profesional en el balompié mexicano al desempeñarse como arquero. Nativo de Guadalajara, Jalisco, Pedro Hernández debutó profesionalmente en 2003 con Delfines de Coatzacoalcos, entonces participante de la Primera División A.

Su paso por los cetáceos fue el trampolín que le dio el ascenso a la máxima categoría. En 2005, Hernández integró las filas del Club Santos Laguna, escuadra con el que tuvo sus primeras apariciones en la Primera División Mexicana. En la Comarca, el tapatío no se consolidó como titular. Registros de su carrera en el plantel de los Guerreros reporta cinco apariciones bajo palos.

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Atlas, el club donde Pedro Hernández pasó de ser suplente a competir por la titularidad

Club con el que participó la mayor cantidad de años durante su tiempo como portero profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras su etapa en Torreón, Coahuila, Pedro Hernández Calderón pasó por Jaguares de Tapachula, dentro de las categorías de ascenso. Su carrera cambió de ruta al ser contratado por los Rojinegros del Atlas FC, institución donde acumuló el mayor número de partidos disputados en su carrera por la Primera División y con la que tuvo una oportunidad para pelear por la portería.

Hernández Calderón arribó al Atlas FC después de su salida de Santos y Jaguares de Tapachula. Su etapa con la Academia comenzó en el 2007 y afrontó el reto de vivir una primera parte de su estadía como suplente. Durante varios certámenes fue una alternativa para resguardar la cabaña rojinegra. En el Clausura 2009 llegó su momento al obtener el puesto titular.

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El guardameta disputó más de 30 encuentros oficiales con el Atlas de Guadalajara, con quien permaneció hasta el 2010. Pedro Hernández estuvo asociado con la Furia Roja durante tres temporada aunque su paso no estuvo acompañado de un campeonato oficial de la Liga MX. La competencia por cuidar la cabaña y los movimientos propios de las plantillas hicieron que su continuidad no fuera permanente.

En Necaxa, Pedro Hernández ganó un título y el ascenso a la Primera División de México

Después de su periodo en Guadalajara, Jalisco, el tapatío llegó a los Rayos del Club Necaxa, con quien participó en dos períodos distintos. Su primer préstamo a con los hidrocálidos llegó en 2009. Más tarde volvió al club de Aguascalientes para una segunda etapa, que le permitió jugar en 14 compromisos.

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La estancia de Pedro Hernández con los Rayos del Club Necaxa coincidió con el torneo Bicentenario 2010 de la Liga de Ascenso. Los rojiblancos vencieron con global de 4-2 a los Panzas Verdes del Club León para conseguir el pase a la Primera División y el guardameta mexicano participó en la serie definitiva.

Su recorrido en el Club Necaxa combinó partidos como titular y como opción de la primera plantilla. Pese a ser útil en la búsqueda del título en la Liga de Plata, la falta de juego en el Máximo Circuito lo llevó a cerrar su actividad competitiva en la división de ascenso, donde encontró sus últimas oportunidades como portero profesional.

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Club Deportivo Irapuato fue el último equipo de Pedro Hernández Calderón

Antes de concluir su carrera como futbolista profesional, Hernández Calderón se incorporó al Club Deportivo Irapuato para la temporada 2011-12. Esa fue la última escala de su carrera como portero del Futbol Mexicano.

La fecha de su retiro señala el 1 de julio del 2012. No obstante, Pedro Hernández no se alejó de inmediato de los campos de futbol. Después de su ciclo como jugador profesional, se desempeñó como entrenador de porteros, con experiencias en proyectos vinculados a Querétaro y Chiapas.

Años después de su retiro, el exportero de los Delfines de Coatzacoalcos, Jaguares de Tapachula, Atlas FC, Club Santos Laguna y Club Necaxa, Pedro Hernández fue imputado en Estados Unidos por presunto tráfico de relojes falsificados, según lo que ahora describe la acusación federal estadounidense.

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El exportero mexicano permanece bajo custodia mientras continúa el procedimiento penal en su contra. La Fiscalía del Distrito Sur de Texas sostiene que la presunta red recibió relojes falsificados en Laredo para su distribución en México; su responsabilidad se tendrá que determinar ante un tribunal.