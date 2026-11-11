México

Quién es Jorge Durán, el nuevo habitante que sacude La Mansión VIP tras la salida de Dani Flow

El reality de HotSpanish anunció al integrante que reemplazará a Dani Flow después de su polémico abandono días después del estreno de la segunda temporada

Un joven con gafas posa entre cuatro personas encapuchadas con máscaras de caballo, bajo su nombre y sobre el logotipo de La Mansión VIP.
El creador de contenido ocupará el lugar que dejó libre Dani Flow (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Mansión VIP, reality digital que celebra su segunda temporada bajo la conducción de HotSpanish, inició de manera controversial tras la inesperada salida del cantante de reguetón mexicano, Dani Flow, quien fue anunciado como uno los participantes sorpresa, pero debido al encierro prefirió renunciar al programa y su puesto quedará cubierto por el creador de contenido Jorge Durán.

Antes de las 20:00 horas (tiempo de México), la producción informó que otro participante llegaría a La Mansión Vip y su nombre se daría a conocer esta noche. HotSpanish reunió a todos los habitantes para recibir a Jorge Durán, quien ocupará la vacante del cantante mexicano luego de abandonar el reality durante la madrugada del 9 de noviembre.

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La presencia del intérprete de “Reggaetón Champagne” generó expectativa desde la noche de gala inicial. El cantante incluso interpretó ese tema junto a Bellakath, también participante de La Mansión VIP, antes de comenzar formalmente la convivencia con el resto de sus excompañeros durante casi un mes.

Sin embargo, los retos de aislamiento que enfrentó Dani Flow comenzaron afectar su “estado mental”, así que dejó el proyecto con las consecuencias de enfrentar una demanda por parte de HotSpanish, por no cumplir las normativas además de quedarse sin el dinero que habría pactado por participar en La Mansión Vip.

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Dani Flow abandonó La Mansión VIP 2 a pocas horas de ingresar, hubo dos eliminaciones en ¿Quién es la Máscara? pero también en La Granja VIP, aunque solo tenía que salir un famoso. (Infobae)

“Yo creo que está en las manos de HotSpanish empezar una demanda o no hacerlo, cobrarme lo que se tenga ahí que ver. pero pues ya eso sería de los equipos legales, yo no tengo ningún problema con HotSpanish, ni lo tendría por algo así. Y, pues con todas las consecuencias yo me salí porque creo que primero estaba mi salud mental”, dijo en entrevista con Sale el Sol.

Dani Flow aseguró que decidió abandonar el reality de internet porque temía seguir protagonizando episodios que, a su juicio, podían ser negativas ante el público. El cantante señaló que había solicitado apoyo psicológico durante el encierro, pero afirmó que la producción tardó en atender su petición. Aun así, aclaró que no busca evadir una posible sanción económica por dejar La Mansión antes de tiempo.

El cantante de reguetón prefirió salir para cuidar su salud mental. - (Captura de pantalla)
El cantante de reguetón prefirió salir para cuidar su salud mental. - (Captura de pantalla)

“Siento que iba a seguir así teniendo como apariciones que considero yo negativas con el público y pues yo quería detener eso ya. Este, también se me había dicho que iba a tener un psicólogo ahí a la mano y se tardaron mucho en hacerme caso, me estaban omitiendo y eso nos lo mandaron en el en vivo. Pero todo bien, no digo que por eso ya no me tengan que pedir la sanción económica o lo que sea. Simplemente, pues lo platico y ya”, comentó Dani Flow.

Jorge Durán ha construido presencia en TikTok y la música previo a participar en La Mansión VIP

El influencer mexicano entrará tras la salida de Dani Flow
El influencer mexicano entrará tras la salida de Dani Flow (jorgeduran_crew)

En medio de la búsqueda por tener a 16 participantes en La Mansión VIP, el nombre de Jorge Durán surgió en las redes sociales como el posible participante que tomaría el lugar de Dani Flow en la segunda temporada del reality de HotSpanish. En las primeras horas de la noche, los habitantes recibieron al influencer mexicano que se colocó en el ‘top 5’ de las figuras que el público quería ver en esta edición.

“Me están apoyando machin”, fueron las primeras palabras que Jorge Durán emitió al ingresar a La Mansión VIP. El perfil que se identifica con ese nombre corresponde a un creador mexicano nacido el 3 de marzo de 2006. Jorge Durán ha ganado notoriedad principalmente por videos de lipsync, bailes, retos y contenido humorístico en su página de TikTok.

Con cuatro millones de seguidores en dicha red social, los fans pedían a gritos que Jorge Durán fuera el nuevo miembro de La Mansión VIP. En su perfil se observan videos que se comenzaron a publicar desde agosto del 2021. Esa plataforma se convirtió en el espacio donde concentró una comunidad mediante tendencias musicales y filmaciones de corta duración.

Personas de pie en una sala colorida aplauden a un joven vestido de negro que entra por una puerta corrediza de vidrio.
El influencer es el nuevo miembro del reality que conduce HotSpanish (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su popularidad en redes sociales se expande por los diferentes medios sociales. En su cuenta de Instagram registra 49 mil 900 followers y su último clip confirma su asistencia en La Mansión VIp segunda temporada. “Que orgullo verlo ahí, Ahora Si plebes a darlo todo”, dice la frase con la que acompañó al video donde abre un maletín y la producción del reality lo anuncia como nuevo habitante.

Jorge Durán también es relacionado con una familia que incursiona en el ámbito digital. Es hermano de las creadoras de contenido Fernanda Durán, conocida como Fer Durán, y Carol Castro, quienes han aparecido en conversaciones virales y contenido para redes. De igual manera, el participante se ha dado a conocer como cantante en virtud del interés por la música, además de su actividad como generador de contenido.

Llegada de Jorge Durán abriría una nueva etapa dentro de La Mansión VIP

Un hombre joven con gafas y ropa oscura sonríe frente a columnas de focos brillantes y humo en un escenario.
El cantante y creador de contenido es recibido por los habitantes del reality (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de Jorge Durán modificaría la composición de un elenco que reúne perfiles de la música regional, el reguetón, la televisión digital y las redes sociales. Su audiencia en TikTok le brindaría al programa que conduce HotSpanish a una figura ligada a una generación acostumbrada a seguir contenido en tiempo real.

La experiencia con Jorge Durán sería distinta a la expectativa de tener a Dani Flow como uno de los principales elementos de esta nueva temporada, cuya participación terminó antes de que pudiera desarrollar una estrategia de juego o establecer vínculos duraderos con los demás competidores. La producción esperó el tiempo necesario para dar por hecha la participación definitiva del influencer.

La Mansión VIP se transmite a través de las plataformas de HotSpanish y coloca a sus participantes en una convivencia constante. El formato se atribuye a cumplir retos, realizar alianzas y vivir momentos cotidianos aparte de las posibles discusiones que llegarían a marcar esta segunda etapa del proyecto que reúne millones de visualizaciones en la transmisión en vivo por Youtube.

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