México

¿Quién es Emilio Treviño? el actor cuya participación se conservará en el nuevo doblaje de Wildwood

El joven cuenta con amplia experiencia como actor de doblaje y ha trabajado en numerosos proyectos

Un joven con camiseta blanca sostiene una claqueta de cine con los datos de la producción Confesiones y el director Carlos Carrera.
El actor Emilio Treviño sostiene una claqueta en el set de filmación de la película Confesiones, dirigida por Carlos Carrera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Imagem Films Mx anunció esta mañana que se llevaría a cabo una nueva interpretación de doblaje para México de Wildwood: El bosque salvaje, que llegará a las salas del país el jueves 12 de noviembre de 2026.

La versión se presenta después de las críticas de fanáticos y especialistas a parte del elenco original, en una medida poco común durante la corrida comercial de una película animada.

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La distribuidora formalizó la decisión este martes 10 de noviembre mediante un comunicado en el que plantea la nueva pista de audio como una alternativa para el público mexicano. Las funciones con este doblaje podrán programarse en cines de toda la República Mexicana.

La compañía sostuvo que escuchó las opiniones de los espectadores y consumidores de cine animado antes de producir la adaptación. Su postura busca responder a la conversación generada alrededor de la película sin desacreditar el trabajo realizado en la primera versión.

“En Imagem Films Mx creemos en el poder de las historias para emocionar, conectar y crear experiencias que trascienden la pantalla. Con ese espíritu, hemos trabajado en una nueva interpretación de doblaje para México de Wildwood: El bosque salvaje, buscando ofrecer una alternativa al público mexicano”, expuso la empresa.

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El redoblaje llega a salas mexicanas este 12 de noviembre de 2026, según informó Imagem Films México.

El doblaje previo contó con la participación de personajes famosos como Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche pero sin experiencia real en el campo del doblaje por lo que serán sustituidos en la nueva entrega.

Sin embargo, se dio a conocer que se conservará el trabajo de uno de los talentos, en este caso, se respetará el doblaje de Emilio Treviño un joven que sí es actor de doblaje profesional y cuenta con una amplia trayectoria en este campo, tal como te contamos a continuación.

En la versión original, Javier Ibarreche interpretaba a Brendan, Macarena García daba voz a Prue y Natalia Téllez a Alexandra. (Instagram / LAIKA Studios)
En la versión original, Javier Ibarreche interpretaba a Brendan, Macarena García daba voz a Prue y Natalia Téllez a Alexandra. (Instagram / LAIKA Studios)

¿Quién es Emilio Treviño? actor de doblaje mexicano cuya participación se conservará en Wildwood

Emilio Treviño es un actor mexicano de cine, teatro, televisión y doblaje egresado del Instituto de Cine y Teatro de Lee Strasberg en Nueva York.

Comenzó a trabajar desde niño como actor en teatro y cine para después incursionar en el doblaje profesional. Es reconocido sobre todo por ser la voz en español latino de Miles Morales en las películas animadas de Spider-Man. También ha doblado a Denji en Chainsaw Man, Paul Atreides en Duna y Mark Grayson en Invencible, entre otros personajes.

En Wildwood: El bosque salvaje, Treviño interpreta a Curtis Mehlberg, uno de los personajes centrales de la historia. Su participación se mantiene en la nueva versión del doblaje latino anunciada para México, a diferencia de otras voces del reparto original.

A través de sus redes sociales, Treviño escribió: “Para todos los que me han preguntando.. mi trabajo seguirá presente en esta nueva versión del doblaje”. El actor agrega: “Nos vemos en los cines”.

Emilio Treviño
Emilio Treviño (Instragram)

Imagen Films explicó que la decisión no busca invalidar el trabajo de la primera versión, sino ofrecer al público otra oportunidad de conectar con la película.

La compañía también señala que recibe comentarios respetuosos sobre el proceso artesanal de la producción.

Trabajos de doblaje que ha realizado Emilio Treviño a lo largo de su carrera

Emilio Treviño tiene una trayectoria amplia en cine, series, anime y animación. Este es un listado de sus papeles más conocidos y documentados:

Cine y animación

  • Niño castorLa Era de Hielo 2
  • Greg HeffleyEl diario de un chico en apuros
  • Oscar SchellTan fuerte y tan cerca
  • Norman BabcockParaNorman
  • Victor FrankensteinFrankenweenie
  • Rudy SteinerLa ladrona de libros
  • HuevoLos Boxtrolls
  • Ollie TaylorTerremoto: La falla de San Andrés
  • Nando San Juan — películas de Las Leyendas, entre ellas La leyenda del Chupacabras, La leyenda del Charro Negro y La leyenda de los Chaneques
  • RobinLEGO Batman: La película
  • Miles Morales / Spider-ManSpider-Man: Un nuevo universo y Spider-Man: A través del Spider-Verso
  • Ian LightfootUnidos
  • Paul AtreidesDuna y Duna: parte dos
  • YuleNo miren arriba
  • CandlewickPinocho de Guillermo del Toro
  • Billy Batson / Shazam¡Shazam! La furia de los dioses
  • MahitoEl niño y la garza
  • Willy WonkaWonka
  • Aaron SamuelsChicas pesadas
  • BrilloRobot salvaje
  • DenjiChainsaw Man – La película: Arco de Reze
  • DiecisieteLa ladrona del tiempo
  • Curtis MehlbergWildwood: El bosque salvaje

Series y anime

  • Mark Grayson / InvencibleInvencible
  • DenjiChainsaw Man
  • Manjirō “Mikey” SanoTokyo Revengers
  • KobyOne Piece
  • Haruto AmakawaSeirei Gensouki: Spirit Chronicles
  • BeelzebubSand Land
  • Gilbert BlytheAnne with an E
Emilio Treviño
Emilio Treviño (Instagram)

Treviño también es identificado como una de las voces recurrentes en español latino de Timothée Chalamet. Lo dobla, entre otras producciones, como Henry V en El rey, Paul Atreides en la saga Duna y Willy Wonka en Wonka.

Sus personajes más asociados con el público son Miles Morales, Denji, Paul Atreides, Mark Grayson, Mahito, Robin e Ian Lightfoot.

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