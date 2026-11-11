¿Quién es Emilio Treviño? el actor cuya participación se conservará en el nuevo doblaje de Wildwood

Imagem Films Mx anunció esta mañana que se llevaría a cabo una nueva interpretación de doblaje para México de Wildwood: El bosque salvaje, que llegará a las salas del país el jueves 12 de noviembre de 2026.
La versión se presenta después de las críticas de fanáticos y especialistas a parte del elenco original, en una medida poco común durante la corrida comercial de una película animada.
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La distribuidora formalizó la decisión este martes 10 de noviembre mediante un comunicado en el que plantea la nueva pista de audio como una alternativa para el público mexicano. Las funciones con este doblaje podrán programarse en cines de toda la República Mexicana.
La compañía sostuvo que escuchó las opiniones de los espectadores y consumidores de cine animado antes de producir la adaptación. Su postura busca responder a la conversación generada alrededor de la película sin desacreditar el trabajo realizado en la primera versión.
“En Imagem Films Mx creemos en el poder de las historias para emocionar, conectar y crear experiencias que trascienden la pantalla. Con ese espíritu, hemos trabajado en una nueva interpretación de doblaje para México de Wildwood: El bosque salvaje, buscando ofrecer una alternativa al público mexicano”, expuso la empresa.
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El redoblaje llega a salas mexicanas este 12 de noviembre de 2026, según informó Imagem Films México.
El doblaje previo contó con la participación de personajes famosos como Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche pero sin experiencia real en el campo del doblaje por lo que serán sustituidos en la nueva entrega.
Sin embargo, se dio a conocer que se conservará el trabajo de uno de los talentos, en este caso, se respetará el doblaje de Emilio Treviño un joven que sí es actor de doblaje profesional y cuenta con una amplia trayectoria en este campo, tal como te contamos a continuación.
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¿Quién es Emilio Treviño? actor de doblaje mexicano cuya participación se conservará en Wildwood
Emilio Treviño es un actor mexicano de cine, teatro, televisión y doblaje egresado del Instituto de Cine y Teatro de Lee Strasberg en Nueva York.
Comenzó a trabajar desde niño como actor en teatro y cine para después incursionar en el doblaje profesional. Es reconocido sobre todo por ser la voz en español latino de Miles Morales en las películas animadas de Spider-Man. También ha doblado a Denji en Chainsaw Man, Paul Atreides en Duna y Mark Grayson en Invencible, entre otros personajes.
En Wildwood: El bosque salvaje, Treviño interpreta a Curtis Mehlberg, uno de los personajes centrales de la historia. Su participación se mantiene en la nueva versión del doblaje latino anunciada para México, a diferencia de otras voces del reparto original.
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A través de sus redes sociales, Treviño escribió: “Para todos los que me han preguntando.. mi trabajo seguirá presente en esta nueva versión del doblaje”. El actor agrega: “Nos vemos en los cines”.
Imagen Films explicó que la decisión no busca invalidar el trabajo de la primera versión, sino ofrecer al público otra oportunidad de conectar con la película.
La compañía también señala que recibe comentarios respetuosos sobre el proceso artesanal de la producción.
Trabajos de doblaje que ha realizado Emilio Treviño a lo largo de su carrera
Emilio Treviño tiene una trayectoria amplia en cine, series, anime y animación. Este es un listado de sus papeles más conocidos y documentados:
Cine y animación
- Niño castor — La Era de Hielo 2
- Greg Heffley — El diario de un chico en apuros
- Oscar Schell — Tan fuerte y tan cerca
- Norman Babcock — ParaNorman
- Victor Frankenstein — Frankenweenie
- Rudy Steiner — La ladrona de libros
- Huevo — Los Boxtrolls
- Ollie Taylor — Terremoto: La falla de San Andrés
- Nando San Juan — películas de Las Leyendas, entre ellas La leyenda del Chupacabras, La leyenda del Charro Negro y La leyenda de los Chaneques
- Robin — LEGO Batman: La película
- Miles Morales / Spider-Man — Spider-Man: Un nuevo universo y Spider-Man: A través del Spider-Verso
- Ian Lightfoot — Unidos
- Paul Atreides — Duna y Duna: parte dos
- Yule — No miren arriba
- Candlewick — Pinocho de Guillermo del Toro
- Billy Batson / Shazam — ¡Shazam! La furia de los dioses
- Mahito — El niño y la garza
- Willy Wonka — Wonka
- Aaron Samuels — Chicas pesadas
- Brillo — Robot salvaje
- Denji — Chainsaw Man – La película: Arco de Reze
- Diecisiete — La ladrona del tiempo
- Curtis Mehlberg — Wildwood: El bosque salvaje
Series y anime
- Mark Grayson / Invencible — Invencible
- Denji — Chainsaw Man
- Manjirō “Mikey” Sano — Tokyo Revengers
- Koby — One Piece
- Haruto Amakawa — Seirei Gensouki: Spirit Chronicles
- Beelzebub — Sand Land
- Gilbert Blythe — Anne with an E
Treviño también es identificado como una de las voces recurrentes en español latino de Timothée Chalamet. Lo dobla, entre otras producciones, como Henry V en El rey, Paul Atreides en la saga Duna y Willy Wonka en Wonka.
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Sus personajes más asociados con el público son Miles Morales, Denji, Paul Atreides, Mark Grayson, Mahito, Robin e Ian Lightfoot.
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