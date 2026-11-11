¿Quién es Emilio Treviño? el actor cuya participación se conservará en el nuevo doblaje de Wildwood

El actor Emilio Treviño sostiene una claqueta en el set de filmación de la película Confesiones, dirigida por Carlos Carrera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Imagem Films Mx anunció esta mañana que se llevaría a cabo una nueva interpretación de doblaje para México de Wildwood: El bosque salvaje, que llegará a las salas del país el jueves 12 de noviembre de 2026.

La versión se presenta después de las críticas de fanáticos y especialistas a parte del elenco original, en una medida poco común durante la corrida comercial de una película animada.

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La distribuidora formalizó la decisión este martes 10 de noviembre mediante un comunicado en el que plantea la nueva pista de audio como una alternativa para el público mexicano. Las funciones con este doblaje podrán programarse en cines de toda la República Mexicana.

La compañía sostuvo que escuchó las opiniones de los espectadores y consumidores de cine animado antes de producir la adaptación. Su postura busca responder a la conversación generada alrededor de la película sin desacreditar el trabajo realizado en la primera versión.

“En Imagem Films Mx creemos en el poder de las historias para emocionar, conectar y crear experiencias que trascienden la pantalla. Con ese espíritu, hemos trabajado en una nueva interpretación de doblaje para México de Wildwood: El bosque salvaje, buscando ofrecer una alternativa al público mexicano”, expuso la empresa.

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El redoblaje llega a salas mexicanas este 12 de noviembre de 2026, según informó Imagem Films México.

El doblaje previo contó con la participación de personajes famosos como Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche pero sin experiencia real en el campo del doblaje por lo que serán sustituidos en la nueva entrega.

Sin embargo, se dio a conocer que se conservará el trabajo de uno de los talentos, en este caso, se respetará el doblaje de Emilio Treviño un joven que sí es actor de doblaje profesional y cuenta con una amplia trayectoria en este campo, tal como te contamos a continuación.

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En la versión original, Javier Ibarreche interpretaba a Brendan, Macarena García daba voz a Prue y Natalia Téllez a Alexandra. (Instagram / LAIKA Studios)

¿Quién es Emilio Treviño? actor de doblaje mexicano cuya participación se conservará en Wildwood

Emilio Treviño es un actor mexicano de cine, teatro, televisión y doblaje egresado del Instituto de Cine y Teatro de Lee Strasberg en Nueva York.

Comenzó a trabajar desde niño como actor en teatro y cine para después incursionar en el doblaje profesional. Es reconocido sobre todo por ser la voz en español latino de Miles Morales en las películas animadas de Spider-Man. También ha doblado a Denji en Chainsaw Man, Paul Atreides en Duna y Mark Grayson en Invencible, entre otros personajes.

En Wildwood: El bosque salvaje, Treviño interpreta a Curtis Mehlberg, uno de los personajes centrales de la historia. Su participación se mantiene en la nueva versión del doblaje latino anunciada para México, a diferencia de otras voces del reparto original.

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A través de sus redes sociales, Treviño escribió: “Para todos los que me han preguntando.. mi trabajo seguirá presente en esta nueva versión del doblaje”. El actor agrega: “Nos vemos en los cines”.

Emilio Treviño (Instragram)

Imagen Films explicó que la decisión no busca invalidar el trabajo de la primera versión, sino ofrecer al público otra oportunidad de conectar con la película.

La compañía también señala que recibe comentarios respetuosos sobre el proceso artesanal de la producción.

Trabajos de doblaje que ha realizado Emilio Treviño a lo largo de su carrera

Emilio Treviño tiene una trayectoria amplia en cine, series, anime y animación. Este es un listado de sus papeles más conocidos y documentados:

Cine y animación

Niño castor — La Era de Hielo 2

Greg Heffley — El diario de un chico en apuros

Oscar Schell — Tan fuerte y tan cerca

Norman Babcock — ParaNorman

Victor Frankenstein — Frankenweenie

Rudy Steiner — La ladrona de libros

Huevo — Los Boxtrolls

Ollie Taylor — Terremoto: La falla de San Andrés

Nando San Juan — películas de Las Leyendas , entre ellas La leyenda del Chupacabras , La leyenda del Charro Negro y La leyenda de los Chaneques

Robin — LEGO Batman: La película

Miles Morales / Spider-Man — Spider-Man: Un nuevo universo y Spider-Man: A través del Spider-Verso

Ian Lightfoot — Unidos

Paul Atreides — Duna y Duna: parte dos

Yule — No miren arriba

Candlewick — Pinocho de Guillermo del Toro

Billy Batson / Shazam — ¡Shazam! La furia de los dioses

Mahito — El niño y la garza

Willy Wonka — Wonka

Aaron Samuels — Chicas pesadas

Brillo — Robot salvaje

Denji — Chainsaw Man – La película: Arco de Reze

Diecisiete — La ladrona del tiempo

Curtis Mehlberg — Wildwood: El bosque salvaje

Series y anime

Mark Grayson / Invencible — Invencible

Denji — Chainsaw Man

Manjirō “Mikey” Sano — Tokyo Revengers

Koby — One Piece

Haruto Amakawa — Seirei Gensouki: Spirit Chronicles

Beelzebub — Sand Land

Gilbert Blythe — Anne with an E

Emilio Treviño (Instagram)

Treviño también es identificado como una de las voces recurrentes en español latino de Timothée Chalamet. Lo dobla, entre otras producciones, como Henry V en El rey, Paul Atreides en la saga Duna y Willy Wonka en Wonka.

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Sus personajes más asociados con el público son Miles Morales, Denji, Paul Atreides, Mark Grayson, Mahito, Robin e Ian Lightfoot.