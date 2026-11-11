Quién es Daniel Delgado, el misterioso futuro esposo de Lambda García que gracias a su profesión se enamoraron (RS)

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Lambda García y Daniel Delgado anunciaron su compromiso matrimonial después de retomar una relación que había comenzado cuando el conductor tenía 19 años y que, tras una separación amistosa, se transformó nuevamente en noviazgo durante un viaje a Puebla.

El productor teatral y el ex conductor de Hoy se conocían desde un periodo en el que mantuvieron cercanía personal y coincidieron por la carrera de Delgado en las artes escénicas.

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La pareja había mantenido una relación de seis años durante su primera etapa. Después de la ruptura, ambos siguieron en contacto y Delgado permaneció como uno de los amigos más cercanos de García.

El compromiso se dio tras un reencuentro que profundizó la relación entre ambos. García había enfrentado a principios de 2026 una cirugía de emergencia por hernias discales, antes de compartir públicamente la noticia de su futura boda con el productor.

Daniel Delgado estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana

Daniel Delgado había estudiado la carrera de Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Su formación académica se desarrolló fuera de una escuela especializada en teatro, aunque su interés por los escenarios había surgido desde la infancia.

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Delgado había tenido una admiración temprana por las artes escénicas. Con el paso de los años, orientó su actividad profesional hacia la producción teatral y se integró a proyectos de la escena independiente en México.

Su perfil se había mantenido alejado de la exposición frecuente en televisión, a diferencia de García. Su trabajo se concentró en la construcción de montajes, la coordinación de producciones y el desarrollo de proyectos para público teatral.

Daniel Delgado estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana (Instagram)

La trayectoria de Delgado lo había llevado a participar en títulos de teatro musical, dramas y propuestas de formatos distintos. Esa experiencia también había abierto un espacio de coincidencia profesional con Lambda García, quien había trabajado como actor y conductor.

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Playhouse reunió a Daniel Delgado con montajes como Waitress y Wicked

Delgado trabajaba en Playhouse, una productora con la que había colaborado en el desarrollo de varios montajes. Entre sus créditos aparecieron obras como Waitress, Siete veces adiós, Asesinato para dos y Desde el Cero Musical.

En esos proyectos, Delgado había formado parte de una industria que reunió a productores, intérpretes, directores, músicos y equipos técnicos. Su carrera se desarrolló en un circuito teatral que mantuvo presencia en Ciudad de México y que también había dado espacio a figuras conocidas de la televisión.

El productor también había participado en Bule Bule el show, Los últimos 5 años, Canciones para un mundo nuevo, Buenas personas y La madriguera. La lista había mostrado un recorrido por musicales, obras contemporáneas y producciones de distintos formatos.

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Otro de los títulos en los que había trabajado fue Wicked, montaje que había requerido una operación de producción amplia por sus necesidades escénicas. Delgado había consolidado así una trayectoria ligada a espectáculos de gran formato y producciones independientes.

La profesión teatral había sido uno de los puntos que volvió a acercarlo a García. El conductor había tenido experiencia como actor en televisión, telenovelas y proyectos de entretenimiento, mientras Delgado se había desarrollado detrás de escena como productor.

Lambda García y Daniel Delgado habían sido pareja durante seis años

La primera relación entre Lambda García y Delgado había iniciado cuando el conductor tenía 19 años. Ambos eran jóvenes cuando comenzaron el noviazgo, una etapa que se extendió durante seis años.

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García había hablado sobre esa relación desde una perspectiva de aprendizaje. La pareja había decidido separarse sin romper el vínculo afectivo que habían construido desde el inicio de su historia.

Lambda García y Daniel Delgado habían sido pareja durante seis años (Instagram)

La falta de madurez emocional había sido uno de los motivos que explicaron el final de aquel primer noviazgo. García había reconocido que, por la edad que tenían, no contaban con la conciencia emocional necesaria para sostener una relación a largo plazo.

La ruptura no había derivado en un distanciamiento definitivo. Delgado y García habían elegido seguir caminos personales y profesionales distintos, aunque mantuvieron comunicación y amistad durante los años posteriores.

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Delgado se había convertido en el mejor amigo de García después de la separación. Esa cercanía se mantuvo antes de que ambos reconsideraran su vínculo sentimental y dieran una nueva oportunidad a su relación.

Un viaje a Puebla había reactivado el noviazgo de la pareja

El reencuentro sentimental entre García y Delgado se había fortalecido durante un viaje a Puebla. La convivencia había permitido que ambos retomaran una conexión que no desapareció pese al tiempo que permanecieron fuera de una relación amorosa.

El vínculo evolucionó de la amistad al noviazgo después de años de conocerse. La pareja había anunciado su compromiso tras 24 años de relación personal, entre el primer noviazgo, la amistad y su posterior reconciliación.

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García se había mantenido activo en la conducción y la actuación durante 2026. Había participado como conductor de los programas previos y posteriores de ¿Apostarías por mí? en ViX.

También había formado parte de Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales como conductor y se había relacionado con proyectos de ficción como Juego de Amor y Poder. Su actividad en televisión había continuado mientras Delgado desarrollaba su trabajo en los escenarios.

La pareja había compartido el anuncio de su compromiso después de superar esa etapa de distancia y amistad. Delgado había quedado identificado como el productor de teatro que acompañó a García desde su juventud y con quien retomó una relación que terminó en planes de matrimonio.

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