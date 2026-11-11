Procesan a “El Panda”, líder regional del CJNG en Veracruz, por la desaparición y homicidio de tres víctimas

El presunto criminal fue detenido el pasado 3 de noviembre en Coatzacoalcos. Crédito: FGE Veracruz

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La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó este 10 de noviembre que obtuvo de un juez de control la vinculación a proceso de Samuel de la Cruz Anaya, alias “El Panda”, señalado como presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por la desaparición y homicidio de tres personas.

La autoridad judicial también ratificó la prisión preventiva oficiosa contra el imputado, dentro del proceso penal 94/2026. La Fiscalía sostuvo que las indagatorias relacionaron a “El Panda” con las víctimas identificadas con las iniciales A.E.T., J.L.C.A. y D.M.Z.

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La Fiscalía acusó a “El Panda” por desaparición y homicidio

La vinculación a proceso fue obtenida por la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

La dependencia informó que Samuel, también identificado como “El Panda”, fue investigado por su presunta participación en los delitos de desaparición cometida por particulares y homicidio doloso calificado.

Los hechos que integraron la carpeta de investigación estuvieron relacionados con la desaparición y muerte de tres personas.

La información oficial no detalló las fechas en que ocurrieron las desapariciones, ni los lugares donde habrían sido cometidos los homicidios. Tampoco precisó si existieron otras personas detenidas o investigadas por estos hechos.

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La captura de "El Panda" se concretó a la 1:05 pm del pasado 3 de noviembre. Crédito: SSPC/Especial

Durante la audiencia de continuación, el juez de control ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra el imputado. Samuel de la Cruz Anaya permanecerá recluido mientras continúan las investigaciones del caso.

La FGE Veracruz señaló que mantendría las diligencias para esclarecer los hechos y procurar justicia para las víctimas. También indicó que el proceso se llevaría con apego a la legalidad y al debido proceso.

La vinculación a proceso ocurrió días después de la captura de “El Panda” en Coatzacoalcos. De acuerdo con reportes previos de Infobae México, el hombre fue detenido el pasado 3 de noviembre mediante un operativo coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales.

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“El Panda” enfrentaría una pena de hasta 70 años de prisión por cada uno de los tres homicidios calificados que se le atribuyen, además de entre 10 y 25 años por cada caso de desaparición cometida por particulares. No obstante, el Código Penal de Veracruz establece que, al sumar las sanciones por concurso de delitos, el total no puede rebasar los 70 años de prisión, salvo que se acrediten cuatro o más agravantes en alguno de los homicidios, supuesto en el que la pena aplicable sería la prisión vitalicia.

La investigación inició tras el secuestro de dos empresarios en Cosoleacaque

Las indagatorias que llevaron hasta Samuel de la Cruz Anaya comenzaron en enero de 2026, luego del secuestro de dos empresarios en Cosoleacaque. Sin embargo, las autoridades no han detallado si se trata del mismo caso por el que ya fue procesado.

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Ese crimen permitió a las autoridades obtener datos sobre una organización criminal con presencia en el sur de Veracruz. Las pesquisas se enfocaron en posibles operaciones en los municipios de Jáltipan, Cosoleacaque y Minatitlán.

En enero, elementos de la Secretaría de Marina, corporaciones estatales y policías municipales intervinieron un inmueble que presuntamente era utilizado como casa de seguridad en la localidad de El Cocuital, en Jáltipan.

La captura se realizó el pasado martes 3 de noviembre. Crédito: Especial

Durante esa acción fue detenido un hombre identificado con el alias de “Sparta”. La información obtenida tras su captura habría permitido identificar a “El Panda” como presunto líder regional de la estructura investigada.

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Las autoridades señalaron que el grupo tendría posibles vínculos con secuestro, extorsión, venta de droga y comercialización ilícita de combustible. Estas líneas de investigación no representaban una sentencia contra el ahora vinculado a proceso.

La Secretaría de Marina realizó labores de inteligencia naval, análisis de información y seguimiento para ubicar a De la Cruz Anaya. Las autoridades identificaron sus patrones de movilidad y posibles ubicaciones en la región.

Con esos datos se desplegó un operativo en Coatzacoalcos. El Registro Nacional de Detenciones asentó que la aprehensión ocurrió a la 1:05 de la tarde del 3 de noviembre.

El operativo contra “El Panda” fue parte del refuerzo de seguridad en Coatzacoalcos

El Registro Nacional de Detenciones describió a Samuel de la Cruz Anaya como un hombre de complexión robusta y tez morena. Al momento de su captura llevaba una playera negra con un estampado de la Pantera Rosa, short deportivo negro con rayas amarillas y moradas, además de sandalias azules.

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Durante el operativo también fue asegurado un automóvil Mazda 3 blanco, con placas de Veracruz, según imágenes obtenidas por Infobae México. La unidad fue trasladada a una zona de resguardo vehicular.

El vehículo era un hatchback con la leyenda “Skyactiv” en la carrocería y el logotipo de Mazda Coatzacoalcos. Las autoridades no informaron si el automóvil tenía relación con las actividades atribuidas al detenido.

La captura de “El Panda” fue incluida en la Estrategia Refuerzo Coatzacoalcos, implementada por autoridades federales, estatales y municipales para combatir a grupos delictivos en el sur de Veracruz.