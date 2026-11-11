PRI advierte movilizaciones campesinas tras no aumentar recursos para el campo en el PEF 2027

Diputada PRI, Leticia Barrera Maldonado señaló recortes del PEF al campo mexicano (especial)

Guardar

La diputada federal del PRI, Leticia Barrera Maldonado, advirtió que la Confederación Nacional Campesina (CNC) podría iniciar movilizaciones en todo el país si el Gobierno federal no incrementa los recursos destinados al campo mexicano en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 y no atiende las demandas de los productores agrícolas y ganaderos.

La legisladora, quien preside la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, sostuvo que la propuesta presupuestal para el próximo ejercicio fiscal resulta insuficiente y representa un retroceso para el sector, pues, aseguró, contempla menos recursos que los destinados hace más de una década.

PUBLICIDAD

Durante una conferencia de prensa, acompañada de productores de Nayarit, Barrera Maldonado llamó a los legisladores a modificar el proyecto presupuestal e incrementar las partidas destinadas a las actividades agropecuarias.

“Hoy aprobar un presupuesto sin hacerle modificaciones, e incluso debemos incrementar el presupuesto para el campo. El presupuesto que hoy se está proponiendo para el campo es menor al que teníamos en el 2015, menor de lo que teníamos hace 12 años”, señaló.

CNC amenaza con movilizaciones campesinas en enero

CNC recorte al campo PEF 2027 PRI (CNC Nacional/FB)

La diputada priista advirtió que las organizaciones campesinas esperarán a conocer las reglas de operación de los programas federales para 2027, una vez aprobado el presupuesto, y evaluarán si las necesidades del sector reciben atención.

PUBLICIDAD

De no existir respuestas favorables, la CNC podría convocar a productores de distintas entidades para realizar movilizaciones a nivel nacional a partir del 1 de enero.

“Si a partir de la aprobación de este presupuesto no se atienden las necesidades, el primero de enero vamos a ver cómo vienen las reglas de operación y si no, la Confederación Nacional Campesina va a empezar movilizaciones con compañeros productores en todo el país”, afirmó.

Barrera Maldonado consideró que la situación del campo mexicano es insostenible debido a la falta de recursos y de políticas públicas que permitan garantizar condiciones adecuadas para producir y comercializar alimentos.

PUBLICIDAD

También cuestionó la responsabilidad compartida entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo federal. Explicó que los diputados deben aprobar un presupuesto acorde con las necesidades reales del sector, mientras que el gobierno debe garantizar que los recursos se ejerzan correctamente y no bajo criterios electorales.

Productores enfrentan falta de créditos y seguros agrícolas

(CNC Nacional﻿/FB)

Entre los principales problemas que enfrenta el campo, la legisladora destacó la desaparición o reducción de instrumentos de apoyo relacionados con el financiamiento, el aseguramiento y la comercialización de productos agrícolas.

Aseguró que los productores han perdido mecanismos que anteriormente les permitían proteger sus inversiones ante contingencias climáticas y dificultades económicas.

“Nos quitaron financiamiento, nos quitaron seguro catastrófico, nos quitaron la comercialización, nos quitaron todo. Lo que no le han podido quitar al campo son las ganas y a los compañeros campesinos son las ganas de trabajar y el amor por su tierra”, expresó.

PUBLICIDAD

Explicó que la falta de seguros agrícolas deja a los campesinos expuestos a perder sus cosechas y el dinero invertido ante fenómenos meteorológicos como heladas, lluvias torrenciales, granizadas y sequías.

Además, señaló que la ausencia de coberturas incrementa el riesgo para las instituciones financieras, lo que dificulta que los agricultores obtengan créditos y provoca que la banca privada establezca tasas de interés elevadas.

En materia de sanidad agropecuaria, recordó que el PRI había advertido sobre la llegada del gusano barrenador del ganado y aseguró que la problemática ha generado pérdidas superiores a mil 800 millones de dólares, además de afectar a la ganadería nacional.

PUBLICIDAD

Añadió que los productores tampoco cuentan con suficiente asesoría técnica y que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) carece de recursos para desarrollar una campaña nacional con la cobertura necesaria.

Nayarit denuncia abandono de productores de arroz y tabaco

Varias espigas de arroz maduras con granos dorados permanecen erguidas en un campo agrícola antes de la cosecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Carlos Castillón, representante de productores de Nayarit, respaldó la exigencia de mayores recursos y señaló que los agricultores de la entidad enfrentan precios bajos de comercialización, falta de apoyos e infraestructura insuficiente para procesar sus cosechas.

Como ejemplo, mencionó que Nayarit es el principal productor de arroz en México, pero carece de una planta para retirar la cascarilla del grano, por lo que debe enviarlo a otras entidades para su procesamiento e industrialización.

PUBLICIDAD

También denunció que los recursos presupuestales no se distribuyen de manera específica para atender las necesidades de cultivos como arroz, maíz, frijol y sorgo, considerados entre los principales productos agrícolas de la entidad.

Castillón afirmó que los agricultores nayaritas llevan ocho años sin recibir un tractor nuevo mediante recursos del Gobierno federal, situación que, dijo, refleja la falta de inversión en el sector productivo.

Aunque reconoció que los programas sociales representan un beneficio para la población, sostuvo que estos no sustituyen los recursos necesarios para fortalecer la producción agrícola, renovar maquinaria y construir infraestructura.

En el caso del tabaco, señaló que los productores de Nayarit, entidad que concentra más del 85 por ciento de la superficie sembrada de este cultivo en México, enfrentan dificultades por el comercio ilegal de cigarros, las importaciones y los cambios en la relación comercial con las empresas.

PUBLICIDAD

Indicó que las compañías han dejado de negociar con las organizaciones campesinas y ahora establecen acuerdos directamente con cada productor, lo que, desde su perspectiva, debilita la capacidad de negociación del sector.