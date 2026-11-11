Pepe Aguilar explica el origen de su símbolo familiar y la historia detrás del diseño que se tatuó Nodal

El símbolo nace como marca de ganado en el rancho El Soyate, en Zacatecas, y hoy identifica discos, giras y mercancía oficial de la dinastía Aguilar. (FOTO: CORTESÍA FRENCH TOAST/CUARTOSCURO.COM)

Guardar

El logotipo de la familia Aguilar tiene origen en el fierro de herrar del rancho El Soyate, en Tayahua, Zacatecas. Christian Nodal se tatuó recientemente esa versión estilizada en la mano, donde antes llevaba un corazón verde, gesto que reabrió la conversación sobre el significado del emblema y su peso dentro de la dinastía.

El símbolo perteneció originalmente al abuelo y al padre de Pepe Aguilar. Don Antonio Aguilar lo usaba para marcar al ganado del rancho familiar y también lo bordaba o grababa en sus trajes de charro y sombreros a lo largo de su carrera artística, como parte de su identidad en los escenarios.

PUBLICIDAD

Pepe adoptó después esa marca como emblema personal de su legado. Actualmente la utiliza en discos, giras, accesorios y campañas oficiales, y la describe como una especie de “batiseñal”: el distintivo de todo lo que forma parte de su historia familiar, desde los caballos y el ganado hasta la música y las marcas comerciales que lleva su nombre.

El emblema funciona así como un hilo conductor entre el rancho ganadero de Zacatecas y la industria musical que hoy representa a tres generaciones de Aguilares, desde Antonio hasta Pepe y sus hijos Ángela y Leonardo.

Pepe Aguilar explicó en una entrevista de 2020 que el logotipo representa "unos testículos de toro" con una letra A añadida por su padre para suavizar el diseño. (FOTO: EDGAR NEGRETE /CUARTOSCURO.COM)

El 29 de octubre, Nodal y Ángela Aguilar compartieron en Instagram imágenes de una ofrenda montada en su casa con motivo del Día de Muertos. El elemento central era una figura de cempasúchil que remitía directamente al símbolo de la familia Aguilar, colocada en la parte alta del altar, sobre una cruz negra y con iluminación azul de fondo.

PUBLICIDAD

El gesto de portar el símbolo se interpretó como una adopción voluntaria de la identidad de la dinastía por parte de Nodal, semanas antes de llevar el emblema a la piel de forma permanente.

Fue el 6 de noviembre que el sonorense lo mostró orgulloso en una de sus manos, durante una aparición pública junto a la familia. Se suma así a una secuencia de gestos que lo vinculan de forma cada vez más visible con el apellido Aguilar, más allá de su matrimonio con Ángela.

Pepe Aguilar explicó el origen del logotipo en una entrevista con El Escorpión Dorado

En febrero de 2020, Pepe Aguilar detalló el significado del símbolo durante una conversación con El Escorpión Dorado. En ese momento portaba una gorra verde con el logotipo al centro, y fue ahí cuando Alex Montiel le preguntó directamente por su significado, tras una broma inicial sobre la mercancía oficial del cantante.

PUBLICIDAD

“Estas gorras las pueden comprar en pepeaguilar.com. Cómprenlas por favor, si son tan amables”, dijo Pepe antes de entrar al tema del diseño.

El diseño original se modificó generación tras generación dentro de la familia. (Captura de pantalla YouTube @Peluchenelestuche)

El Escorpión Dorado insistió con una pregunta directa: “¿Ese es tu logotipo? ¿Qué es? ¿Una espuela?”. Pepe Aguilar respondió sin rodeos: “Este es mi logotipo. Son unos huevos de toro, me cae”.

Ante la insistencia del conductor, que le preguntó “¿por qué tan fálico?”, Pepe Aguilar ofreció el contexto completo del diseño y su origen familiar. “Porque mi abuelo tenía un rancho ganadero”, explicó como primer antecedente del símbolo.

“Entonces mi padre dijo ‘eso está demasiado pornográfico’ y le puso abajo una A estilizada. Entonces ya los huevos con una A y luego yo le puse unos piquitos porque cada fierro tiene que ser diferente. Sino le robas el ganado a tu papá o viceversa”, detalló Pepe Aguilar sobre las modificaciones que cada generación hizo al diseño original.

PUBLICIDAD

El cantante agregó un dato sobre la versión que llevaba puesta ese día: “Y esta madre es una gorra que mi hijo diseñó”. El relato confirma que el símbolo ha pasado por al menos tres generaciones de la familia, cada una con una modificación propia sobre el fierro original del rancho en Zacatecas.

La versión que ahora porta Christian Nodal en el brazo corresponde a esa evolución del fierro original: de marca de ganado en Tayahua a logotipo comercial de la dinastía Aguilar, y ahora a tatuaje permanente de un integrante por matrimonio de la familia.