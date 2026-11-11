¿Nuevo nepo babie en Morena? Pedro Haces pide licencia como diputado y buscará la candidatura de Tlalpan

Pedro Haces Lago solicita licencia para buscar la candidatura de Morena en Tlalpan. (Foto: RS)

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La carrera por la alcaldía de Tlalpan en Ciudad de México rumbo a las elecciones de 2027 ya arrancó para el oficialismo, Pedro Haces Lago, hijo del líder sindical y diputado federal Pedro Miguel Haces Barba, solicitó licencia a su cargo como diputado local de Morena para buscar la candidatura del partido guinda, una decisión que también abre un nuevo frente político al interior del oficialismo.

Pedro Haces Lago deja su curul para buscar la alcaldía de Tlalpan

El legislador local consiguió la autorización de su licencia en el Congreso de la Ciudad de México y anunció que comenzará a recorrer los barrios, colonias y pueblos originarios de Tlalpan. Su objetivo es ganar respaldo ciudadano y posicionarse como una de las principales opciones de Morena para competir por la alcaldía en 2027.

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Haces Lago justificó su salida del Legislativo al señalar que no considera congruente participar en un proceso interno mientras continúa desempeñando otro cargo público. También sostuvo que su decisión podría servir de ejemplo para otros funcionarios interesados en contender por una candidatura.

Sin embargo, su aspiración no ocurre en un escenario sencillo. La actual alcaldesa, Gabriela Osorio, también buscaría mantenerse al frente de la demarcación, por lo que la definición del abanderado morenista podría convertirse en una de las disputas internas más relevantes de la capital.

Pedro Haces pide licencia como diputado y buscará la candidatura de Tlalpan. (Foto: RS)

Pedro Haces Lago es hijo de Pedro Miguel Haces Barba, dirigente sindical y diputado federal, una figura con presencia en la política nacional.

¿Piso parejo o una disputa contra Gabriela Osorio?

Aunque el diputado con licencia negó tener diferencias personales con Gabriela Osorio, sí lanzó un mensaje a la dirigencia de Morena: pidió condiciones “piso parejo” para quienes participen en la contienda interna. Entre sus exigencias destacó que las encuestas sean transparentes y que todos los aspirantes tengan las mismas oportunidades.

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Su postura también dejó ver cierta desconfianza sobre las condiciones de competencia, particularmente por la ventaja que, desde su perspectiva, podrían representar los recursos institucionales de quienes actualmente gobiernan una alcaldía.

Sobre el mecanismo para elegir la candidatura, Haces Lago aseguró que respetará los resultados de Morena, aunque puso una condición:

“Si los resultados coinciden con los nuestros claro que lo aceptaremos”.

El aspirante también afirmó que ha sido blanco de una supuesta campaña de desprestigio, pero aseguró que no permitirá que eso desvíe su atención de los recorridos territoriales y del acercamiento con los habitantes.

Pide a Morena no “confiarse”

La contienda interna de Morena perfila una disputa con Gabriela Osorio rumbo a 2027. (Foto: RS)

Más allá de la disputa por la candidatura, Pedro Haces Lago reconoció que Morena no tiene garantizada una victoria en Tlalpan. Incluso advirtió que el partido no debe confiarse ni dar por hecho que conseguirá el respaldo mayoritario en las próximas elecciones.

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Uno de los principales desafíos, según sus propias declaraciones, será recuperar la confianza de la clase media de la demarcación, sector que consideró alejado del movimiento. Por ello, planteó la necesidad de acercarse a quienes tienen posiciones políticas distintas y construir acuerdos más allá de las bases tradicionales del partido.

El panorama electoral tiene antecedentes que explican la preocupación del legislador, Morena perdió Tlalpan en 2021, cuando la demarcación quedó en manos de Alfa González, quien posteriormente se incorporó al Partido Verde. Ahora, el oficialismo busca evitar que se repita ese escenario.