Nuevo frente frío llega a México este miércoles: alertan por lluvias fuertes y heladas en varios estados

El frente frío número 5 ingresa al noreste de México este 11 de noviembre con pronóstico de lluvias fuertes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El frente frío número 5 se aproximará este miércoles 11 de noviembre al noreste de México y activará lluvias de fuertes a muy fuertes en varias entidades, además de un descenso de temperaturas en zonas serranas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el sistema también favorecerá rachas de viento, bancos de niebla y oleaje elevado en distintos litorales.

La llegada del nuevo frente frío afectará sobre todo al noreste, oriente y sureste del país. Para este 11 de noviembre se esperan acumulados de hasta 75 milímetros de lluvia en seis estados, mientras que las sierras de Chihuahua y Durango podrían registrar temperaturas de hasta -5 °C, con heladas.

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Las lluvias más intensas se concentrarán en seis estados

El pronóstico del SMN prevé lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el suroeste de Tamaulipas, el centro y este de San Luis Potosí, el norte de Hidalgo y Puebla, el norte de Veracruz y el norte y este de Chiapas.

Las precipitaciones de esa intensidad podrían incluir descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo. La dependencia alertó que las condiciones incrementan el riesgo de crecidas en ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

También habrá lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el sur de Nuevo León, el norte de Querétaro, el noreste de Oaxaca, el sur de Tabasco y el sureste de Quintana Roo.

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Los intervalos de chubascos, de cinco a 25 milímetros, abarcarán Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Campeche y Yucatán.

Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Jalisco y Colima tendrán lluvias aisladas. Aunque los montos esperados serán menores, el fenómeno formará parte de un escenario de nubosidad y variaciones de temperatura en buena parte del territorio.

Las zonas serranas de Chihuahua y Durango registran temperaturas de hasta -5 °C y presencia de heladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El noreste y el Golfo de México enfrentarán viento, niebla y tormentas

La interacción del frente con una vaguada en altura sobre el norte de México y la corriente en chorro subtropical será uno de los factores que impulsarán las lluvias en el noreste y oriente del país.

Durante la noche, la masa de aire frío asociada comenzará a generar viento de componente norte en el litoral de Tamaulipas. En esa costa se esperan rachas de 30 a 50 km/h.

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El viento también alcanzará Veracruz, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Coahuila, donde las rachas podrán llegar a 50 km/h.

En Tamaulipas y el norte de Veracruz habrá bancos de niebla. El SMN señaló que esta condición puede reducir la visibilidad tanto en tramos carreteros como en zonas urbanas.

En el Golfo de México, el cielo permanecerá nublado durante el día. Las lluvias más intensas se concentrarán en el suroeste de Tamaulipas y el norte de Veracruz, mientras que Tabasco tendrá precipitaciones fuertes en el sur de su territorio.

Las rachas de viento pueden derribar árboles y anuncios publicitarios. Por ello, el organismo recomendó atender los avisos meteorológicos y considerar las condiciones de riesgo asociadas con las tormentas.

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Las heladas persistirán en las sierras de Chihuahua y Durango

Mientras las lluvias se extenderán por el centro, el este y el sureste, las temperaturas mínimas afectarán a regiones montañosas del norte y del centro del país.

Las zonas serranas de Chihuahua y Durango tendrán temperaturas de entre -5 y 0 °C, con heladas. En esas áreas también habrá ambiente muy frío durante la mañana.

Las sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca registrarán valores de entre 0 y 5 °C, con posibilidad de heladas.

En el Valle de México, la mañana será fresca a templada, con bruma y niebla. Las zonas altas tendrán ambiente frío antes de un aumento de temperatura durante la tarde.

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La Ciudad de México tendrá una mínima de 11 a 13 °C y una máxima de 23 a 25 °C. En Toluca se prevén entre 5 y 7 °C por la mañana, con máximas de 21 a 23 °C.

La capital del país y el Estado de México tendrán intervalos de chubascos por la tarde. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y de rachas de viento de hasta 50 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional reporta sistemas meteorológicos y lluvias en México. (SMN/CONAGUA)

Chiapas, Oaxaca y Puebla tendrán riesgo de deslaves e inundaciones

En el Pacífico Sur, Chiapas tendrá lluvias muy fuertes en el norte y el este. Oaxaca recibirá lluvias fuertes en el noreste y Guerrero presentará intervalos de chubascos.

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El pronóstico indica que las precipitaciones en Chiapas y Oaxaca podrían aumentar los niveles de ríos y arroyos, además de provocar deslaves, encharcamientos e inundaciones.

El istmo y golfo de Tehuantepec, entre Oaxaca y Chiapas, tendrá viento de componente norte de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h. El oleaje alcanzará entre uno y dos metros de altura.

En la Mesa Central, Hidalgo y Puebla tendrán lluvias muy fuertes. Querétaro registrará precipitaciones fuertes, mientras que Guanajuato, Morelos y Tlaxcala tendrán chubascos.

Las tormentas en el norte de Hidalgo y Puebla también pueden ocasionar afectaciones en cauces y vialidades. El viento soplará desde el este y noreste, con rachas de hasta 50 km/h en ambas entidades.

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El frente frío avanzará y reforzará el norte en los próximos días

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional indica que el frente número 5 se extenderá sobre la frontera noreste y mantendrá su interacción con un canal de baja presión en el occidente del golfo de México.

Durante esa etapa, el sistema favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste. El escenario contempla lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Puebla y Oaxaca.

La masa de aire frío asociada generará rachas de hasta 70 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec. También provocará un descenso de las temperaturas vespertinas en el norte, noreste, oriente y centro.

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El viernes 13 de noviembre, el frente se desplazará sobre el litoral del Golfo de México. Para esa jornada, se prevén lluvias muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, combinada con otro frente frío y la corriente en chorro polar, llevará lluvias fuertes a muy fuertes a la península de Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Ese sistema también podría dejar aguanieve en las sierras de Baja California. El panorama incluye rachas fuertes de viento y un descenso adicional de temperaturas en el noroeste del país.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre riesgo de deslaves e inundaciones en Chiapas, Oaxaca y Puebla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fin de semana el sistema quedará estacionario en el Golfo de México

El sábado 14 y el domingo 15 de noviembre, el frente número 5 adquirirá características de estacionario sobre la región central del Golfo de México y el noreste del territorio nacional.

La permanencia del sistema mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en esa zona. Los canales de baja presión en el oriente y sureste también favorecerán precipitaciones en esas regiones y en la península de Yucatán.

La masa de aire frío modificará de forma gradual sus características térmicas durante el fin de semana. Esto permitirá un aumento paulatino de las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro de México.

En tanto, las costas occidentales de Baja California tendrán oleaje de entre dos y tres metros. Jalisco, Colima y Michoacán, además del golfo de Tehuantepec, registrarán olas de entre uno y dos metros.