Nuevo elenco de doblaje de la película Wildwood: quiénes son Danna Alcalá, Érica Edwards y Erick Selim (Foto: Instagram/@soydannaalcala/@erickselim)

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Imagem Films México confirmó el 10 de noviembre que Danna Alcalá, Erica Edwards y Erick Selim sustituirían a Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche en tres papeles de Wildwood: El bosque salvaje.

La versión alternativa entraría a salas el jueves 12 de noviembre, después de las críticas al primer doblaje y una petición que acumuló más de 14,000 firmas para exigir la participación de actores especializados.

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La nueva pista de audio conviviría con la primera versión en los complejos cinematográficos mexicanos. El ajuste no representaría un reestreno de la cinta de LAIKA, sino una segunda opción para los espectadores.

El reparto conservaría a Emilio Treviño como Curtis Mehlberg. El actor confirmó, por medio de la agencia Jerry ML, que su interpretación se mantendría en las dos versiones disponibles de la película.

Danna Alcalá asumiría a Prue McKeel

Danna Alcalá asumiría la voz de Prue McKeel, protagonista de Wildwood: El bosque salvaje. El personaje había sido interpretado inicialmente por Macarena García, cuya participación recibió parte de las críticas difundidas en redes sociales tras el estreno mexicano de la producción.

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Alcalá había desarrollado una carrera como actriz, cantante e intérprete de doblaje. Su preparación incluyó estudios en el Centro de Educación Artística de Televisa y en Voz Genius, donde recibió formación de Toni Rodríguez y Elsa Covián.

La actriz recibió el Premio Bravo a Mejor Actriz de Doblaje de Dibujos Animados en 2023. Ese mismo año obtuvo un reconocimiento de Histriones del Doblaje por su trayectoria en la industria.

Entre sus trabajos figuraban Olivia Morandin en The Boys y Riley Andersen en el tráiler de Intensa mente 2. También participó en producciones como Stranger Things y ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret.

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La actriz de doblaje Danna Alcalá posa con auriculares y sostiene un micrófono frente a un fondo blanco. (@soydannaalcala)

Su trayectoria incluyó trabajos de locución para campañas de LEGO, Mattel, Nike y Amazon Prime en Estados Unidos. La asignación de Prue la colocaría al frente de una de las voces centrales del redoblaje anunciado por Imagem Films México.

Erica Edwards interpretaría a Alexandra Svik

Erica Edwards interpretaría a Alexandra Svik, personaje que Natalia Téllez había doblado en la primera versión. Edwards pertenecía a una familia ligada al doblaje mexicano y acumulaba más de tres décadas de experiencia frente al micrófono.

La actriz era hija de Juan Antonio Edwards y Keta Leonel de Cervantes. También era nieta de Raúl Leonel de Cervantes, uno de los nombres asociados a las primeras generaciones del oficio en México.

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Su carrera comenzó en 1987, cuando participó en el doblaje de Aliens: El regreso. La invitación llegó por medio de su tía Magdalena Leonel de Cervantes, de acuerdo con la información biográfica disponible sobre la intérprete.

Edwards era reconocida por dar voz a la maestra Tigresa en la saga Kung Fu Panda, a Rem en Death Note y a Claire Underwood en House of Cards. También realizó doblajes recurrentes de Helena Bonham Carter y Michelle Rodríguez.

En la franquicia Fast and Furious, Edwards había sido la voz de Letty Ortiz desde 2009. Su incorporación al elenco de Wildwood fue presentada como una apuesta por una actriz con experiencia sostenida en cine, televisión, series y videojuegos.

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La actriz de doblaje Erica Edwards posa de frente con anteojos en un retrato en primer plano.

Erick Selim daría voz a Brendan, el Rey Bandido

Erick Selim asumiría a Brendan, conocido como el Rey Bandido. El personaje había sido interpretado por Javier Ibarreche, creador de contenido que reconoció que el resultado de su participación no habría cumplido con las expectativas de una parte del público.

Selim contaba con 17 años de experiencia como actor y locutor, según su perfil en VictoriaKmanagement. Su carrera comenzó en el teatro en Cancún y contempló giras por la República Mexicana, además de una participación en el Festival del Humor Aquelarre, realizado en Cuba en 2006.

El actor inició en el doblaje en 2013. Entre sus créditos aparecían Orochimaru en Boruto: Naruto Next Generations, Toji Fushiguro en Jujutsu Kaisen y Stain en My Hero Academia: Vigilantes.

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También participó en proyectos como Barbie, The Simpsons y Spider-Man: Into the Spider-Verse, donde interpretó al Duende Verde. Su trabajo incluyó videojuegos como Call of Duty: Cold War y Shadow of the Tomb Raider.

La llegada de Selim al papel de Brendan formó parte de una sustitución limitada a tres personajes. SensaCine México reportó que el ajuste no modificaría el trabajo de Treviño como Curtis Mehlberg, quien permanecería en el reparto de ambas pistas de audio.

El actor de doblaje Erick Selim posa con los brazos abiertos frente a un panel promocional de la película El gran aviso. (@erickselim)

Imagem Films México respondió a críticas por los llamados star talents

La controversia surgió tras el estreno de Wildwood: El bosque salvaje a finales de octubre. Parte de los espectadores cuestionó que los papeles principales hubieran sido asignados a figuras de televisión, cine y redes sociales junto con actores de doblaje.

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Las críticas se concentraron en la expresividad de algunas interpretaciones y en el uso de celebridades para encabezar el reparto. La inconformidad derivó en una petición de Change.org que reunió más de 14,783 firmas.

Imagem Films México sostuvo que la primera versión se realizó bajo los estándares creativos y profesionales establecidos. La empresa señaló que la nueva grabación no buscaría invalidar las aportaciones del elenco anterior, sino ofrecer una alternativa para el público mexicano.

La recepción del nuevo elenco todavía no podía medirse en salas, ya que la versión con Alcalá, Edwards y Selim entraría en cartelera el 12 de noviembre. La reacción previa se concentró en el anuncio del redoblaje y en la exigencia de que las voces principales fueran ocupadas por profesionales del sector.

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Transformers Uno y Dragon Ball Z tuvieron disputas por sus doblajes

El caso de Wildwood se sumaría a otros episodios en los que la audiencia mexicana cuestionó la selección de voces para películas animadas. En 2024, Transformers Uno provocó críticas por incorporar a figuras de internet en personajes centrales y por dejar fuera de la versión cinematográfica a actores que habían participado en avances promocionales.

La producción contó con dos doblajes para América Latina. Una pista reunió a celebridades y otra a intérpretes profesionales, aunque la segunda no llegó a salas mexicanas.

En 2013, los seguidores de Dragon Ball Z: La Batalla de los Dioses organizaron campañas para pedir el regreso de Mario Castañeda y René García. La movilización llevó a la distribuidora a negociar con los actores para conservar las voces reconocidas por el público.

Disney también había realizado redoblajes de películas como La Cenicienta y Blancanieves y los siete enanos por conflictos relacionados con regalías y derechos de interpretación. Esos cambios generaron rechazo entre espectadores que identificaban las versiones anteriores como parte de la memoria del doblaje mexicano.