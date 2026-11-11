México

Noche de las Estrellas 2026 en el Planetario Luis Enrique Erro: entrada libre, telescopios y talleres para toda la familia

El Planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional (IPN) recibirá la Noche de las Estrellas 2026 con una jornada de actividades gratuitas

Personas con telescopios y mesas de talleres frente a un planetario con cúpula, una escultura de astronauta y el texto Noche de las Estrellas.
La Noche de las Estrellas 2026 ofrece actividades gratuitas de divulgación científica en el Planetario Luis Enrique Erro el 14 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Noche de las Estrellas 2026 se realizará el 14 de noviembre en el Planetario Luis Enrique Erro, con entrada libre y un programa de actividades de 16:00 a 22:00 h.

La jornada incluirá observación astronómica, talleres, charlas, una obra de teatro y experiencias sobre planetas, estrellas, radiación, robótica y astronomía mexicana. Las propuestas estarán distribuidas en cinco sedes del recinto.

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Ecosenda Politécnica reunirá talleres sobre planetas y ciencia

La Ecosenda Politécnica ofrecerá actividades centradas en Plutón, Saturno, la clasificación de los planetas, materiales luminiscentes y el Sistema Solar.

  • 16:00 a 18:00 h: Taller: El misterio de Plutón y las órbitas limpias.
  • 16:00 a 21:00 h: Taller: Saturnino.
  • 18:00 a 20:00 h: Taller: ¿Tienes lo necesario para ser un planeta?.
  • 19:00 a 21:00 h: Taller: ¡Que la ciencia brille!.
  • 20:00 a 22:00 h: Taller: Calendario “Burrito viajero espacial”.

El programa de esta sede permitirá conocer por qué Plutón dejó de ser considerado planeta, además de acercarse a Saturno, sus anillos y otros conceptos relacionados con el espacio.

El Kiosco abordará la formación de los planetas

El Kiosco tendrá dos pláticas programadas desde las 16:30 h. Ambas propuestas se enfocarán en los materiales, las características y los procesos vinculados con los planetas rocosos.

  • 16:30 a 20:00 h: Plática: Cocinando un planeta rocoso.
  • 16:30 a 20:00 h: Plática: Crafteando nuestro planeta.

Las actividades invitarán al público a conocer la formación de un planeta y los rasgos de la Tierra a través de explicaciones dirigidas a las familias asistentes.

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Silueta de una persona observando por un telescopio frente a una ciudad iluminada, bajo un cielo con la Luna, Saturno, Júpiter y estrellas.
El Área de Talleres vincula el estudio de las nebulosas y las constelaciones con el diseño de prendas sustentables mediante inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Aula Magna recordará la trayectoria de Paris Pismis

El Aula Magna “Alfredo Harp Helú” concentrará una puesta en escena y una conferencia dedicadas a Paris Pismis y a su aporte a la astronomía profesional en México.

  • 18:00 a 20:00 h: Obra de teatro: Universo de Pismis.
  • 19:00 h: Conferencia: Parish Pismish: perfil humano de la mujer que impulsó la astronomía profesional en México.

La obra y la charla permitirán revisar aspectos de la vida, el trabajo y las contribuciones científicas de la astrónoma, considerada una figura vinculada con el desarrollo de la disciplina en el país.

El Área de Talleres combinará galaxias, constelaciones y moda sustentable

El Área de Talleres contará con propuestas para construir un móvil planetario, seguir rutas entre las estrellas y crear prendas sustentables con apoyo de ciencia, tecnología y diseño.

  • 16:00 a 19:30 h: Taller: Móvil Planetario.
  • 16:00 a 20:00 h: Actividad: Misión Estación 21: encuentra tu ruta entre las estrellas.
  • 18:00 a 21:00 h: Taller: Viste el Futuro: Moda sustentable.

Las actividades incluirán contenidos sobre constelaciones, planetas, nebulosas, protoestrellas y evolución estelar. La propuesta de moda sustentable planteará la creación de una prenda con apoyo de inteligencia artificial.

La Explanada tendrá observación, telescopios y más de 30 actividades

La Explanada será la sede con la programación más extensa de la Noche de las Estrellas. El espacio reunirá experiencias de observación astronómica, talleres de física, actividades sobre el Sistema Solar, juegos, robótica y demostraciones.

  • 16:00 a 18:00 h: Taller: La historia de las estrellas: lo que la luz cuenta de ellas.
  • 16:00 a 18:00 h: Taller: Astrodiversión.
  • 16:00 a 18:20 h: Taller: Houston, tenemos un problema: una misión matemática lunática.
  • 16:00 a 19:00 h: Taller: Arma la estación espacial internacional (ISS).
  • 16:00 a 20:00 h: Actividad: Campos magnéticos “Fuerza invisible”.
  • 16:00 a 20:00 h: Actividad: El interferómetro y el universo.
  • 16:00 a 20:00 h: Cuento: ¡Se busca planeta! Razón: Plutón se hizo chiquito.
  • 16:00 a 20:00 h: Actividad: Descubriendo la emisión de la línea H I.
  • 16:00 a 20:00 h: Taller: Desafío órbita.
  • 16:00 a 20:30 h: Taller: Robots animadores divulgadores.
  • 16:00 a 20:30 h: Taller: Observación con planetario Stellarium y videoproyector.
  • 16:00 a 20:30 h: Taller: Observación astronómica en pantalla grande con telescopio y videoproyector.
  • 16:00 a 20:30 h: Demostración-maqueta: El examen a los planetas.
  • 16:00 a 20:30 h: Taller: Maqueta El baile del átomo de hidrógeno.
  • 16:00 a 20:30 h: Taller: Carrera de alebrijes robóticos con cascos de astronauta.
  • 16:00 a 21:00 h: Actividad: Sistema solar en movimiento.
  • 16:00 a 21:30 h: Taller: Memorama astronómico.
  • 16:00 a 21:30 h: Taller: Astrolotería.
  • 16:00 a 21:30 h: Taller: Adivina quién de astronomía mexicana.
  • 16:00 a 21:30 h: Taller: Construye tu telescopio tipo kepleriano.
  • 17:00 a 18:00 h: Taller: ¿Qué onda con las ondas? ¿Y la radiación de 21 cm?.
  • 17:00 a 19:00 h: Taller: Tan fácil como observar los planetas y tan complejo como eso.
  • 17:00 a 19:00 h: Taller: Enfrascando el espacio.
  • 17:00 a 20:00 h: Taller: Curiositos.
  • 17:00 a 20:00 h: Taller: Partículas subatómicas: protagonistas en la radiación de 21 cm del hidrógeno y en la energía nuclear.
  • 18:00 a 19:00 h: Observación.
  • 18:00 a 20:00 h: Taller: Salud sexual y el espacio.
  • 18:00 a 20:00 h: Actividad: Misión UV: los secretos del universo.
  • 18:00 a 21:00 h: Taller: Pega tu planeta.
  • 18:00 a 21:00 h: Taller: ¿De qué estamos hechos?.
  • 18:20 a 21:30 h: Taller: ¡Rescate lunar! Calcula o quédate en la Luna.
  • 20:00 a 21:00 h: Taller: Trampas de luz y ventanas mágicas.

Las sesiones con telescopios y videoproyector permitirán observar el cielo en pantalla grande. A la vez, los talleres abordarán temas como la luz de las estrellas, el átomo de hidrógeno, los campos magnéticos, las ondas, la radiación de 21 centímetros y las partículas subatómicas.

La Explanada también tendrá juegos para conocer a figuras de la astronomía mexicana, armar una estación espacial, construir un telescopio tipo kepleriano y participar en una carrera de alebrijes robóticos.

Personas agrupadas sobre el césped observan el cielo con telescopios junto a carpas iluminadas durante la noche.
Las Islas de Ciudad Universitaria albergan telescopios y planetarios de la UNAM con acceso libre para observar la Luna y las estrellas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Museo de Historia Natural y Las Islas de Ciudad Universitaria también tendrán actividades

Además de la programación en el Planetario Luis Enrique Erro, la Noche de las Estrellas contará con una sede en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. El recinto ofrecerá acceso gratuito de 18:00 a 21:30 h.

La propuesta del museo incluirá observación con telescopios, talleres, charlas, experimentos, demostraciones científicas y presentaciones de música y danza. Las actividades estarán dirigidas a visitantes de todas las edades y se desarrollarán de forma paralela dentro del recinto.

Otra sede será Las Islas de Ciudad Universitaria, donde la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizará una jornada gratuita de 15:00 a 22:00 h. La programación contempla observación del cielo mediante telescopios y planetarios, además de charlas, materiales informativos y actividades de divulgación astronómica.

La sede de Ciudad Universitaria estará abierta al público general y no requerirá conocimientos previos ni equipo propio. La actividad buscará acercar a estudiantes, familias y visitantes a la observación de la Luna, planetas, estrellas y otros objetos celestes.

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