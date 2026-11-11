Niurka e Ivonne Montero protagonizan fuerte discusión en La Granja VIP 2026

Durante la dinámica "La Botica", ambas participantes se entregan pócimas simbólicas cargadas de reproches personales frente al resto del grupo.(Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

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Niurka e Ivonne Montero protagonizaron un enfrentamiento directo durante la dinámica “La Botica” de La Granja VIP, transmitida este martes 10 de noviembre, en la que ambas se acusaron mutuamente de deslealtad y falta de humildad frente al resto de los granjeros.

La actividad, correspondiente a la semana 10 del reality, consistió en preparar pócimas y tónicos con nombres simbólicos para que los participantes se dijeran de frente lo que piensan unos de otros. Niurka e Ivonne Montero convirtieron el ejercicio en un cruce de señalamientos personales.

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Niurka abrió su turno entregando a Ivonne Montero un “elixir de protagonismo”. “Ivonne, tienes un grave problema con eso. Aquí en la granja habemos muchas estrellas. Todas somos estrellas importantes”, dijo frente al resto del grupo.

La cubana continuó con un señalamiento sobre el comportamiento de Montero tras una nominación reciente. “Jueves de victimismo, porque lloraste cuando te nominó Fernando. Y es el juego, punto y se acabó”, expresó.

Acusaciones de traición, arrogancia y protagonismo marcan el intercambio entre las dos figuras del espectáculo dentro de la casa. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Niurka también cuestionó la relación de Montero con otros compañeros, a quien acusó de cambiar de actitud después de recibir un consejo familiar. “Tu familiar vino y te dijo: llévate con los demás porque te estás yendo de la ch*ng*d*. Entonces empezaste a llevarte con todo el mundo, hablarle bonito a todo el mundo, y eso no se hace así, se hace de manera genuina”, señaló.

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El cierre de su intervención fue el más tajante. “¿Sabes por qué no te quieren tus vecinos? Por lo mismo que no te quieren muchos aquí en la granja, porque piensas que eres mejor que todos y tratas a la gente mal, con mucha arrogancia. Eres arrogante, eres poco humilde”, afirmó Niurka, antes de entregarle el último frasco con una indicación directa: “Este no te lo voy a dar para que te lo tomes, mejor póntelo de supositorio para que te llegue más rápido”.

Ivonne Montero respondió con acusaciones de traición

Ivonne Montero tomó su turno para entregar una serie de pócimas a Niurka. La primera fue descrita como “gotas para cerrar la boca”, en referencia a las intervenciones de la cubana durante las discusiones del reality.

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Montero continuó con un “tónico de lealtad”, que vinculó a un episodio concreto dentro de la convivencia. “Tónico de lealtad, porque evidentemente traicionó a una persona que ya confiaba mucho en ella”, sostuvo.

La actriz agregó un “tónico de aceptación” dirigido a que Niurka reconociera errores propios, y una pócima “contra el ardor” con un comentario directo sobre el carácter de su compañera. “Como no trae uñas ahorita, pues como que le pica, le pica demasiado y le arde, que es lo peor”, dijo Montero entre risas.

La actividad semanal del reality se convierte en escenario de un choque directo entre dos de las participantes con mayor trayectoria. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

El último señalamiento de la actriz apuntó a una supuesta percepción de Niurka sobre el resto del grupo. “Ella de pronto, de repente, tiene como la idea de que nosotros la utilizamos para ella avanzar”, expresó, antes de rematar con un comentario final sobre la pócima de independencia: “¿Lo vas a recibir o qué hacemos? No, métetela en el c*l*”.

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El cruce se dio en plena semana 10 del reality

El enfrentamiento ocurrió durante la semana 10 de La Granja VIP, en el marco de una dinámica diseñada para que los participantes expresaran tensiones acumuladas durante la convivencia. Ambas mujeres aprovecharon el formato para dirigirse comentarios sin filtro.

Niurka hizo referencia explícita a un momento posterior a una nominación hecha por Fernando, mientras que Montero mencionó una traición hacia una persona que, según dijo, confiaba en Niurka. Ninguna de las dos amplió los nombres o detalles de los episodios previos que mencionaron durante sus intervenciones.

El cruce se sumó a la lista de tensiones que ambas mantuvieron a lo largo de las semanas dentro de la casa del reality, y quedó registrado como parte de la dinámica “La Botica” transmitida este martes.

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