Natalia Téllez reacciona a la noticia del nuevo doblaje de 'Wildwood: El bosque salvaje'

Natalia Téllez aseguró entender las críticas del público y dijo quedarse "con el aprendizaje". (CUARTOSCURO)

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Horas después del anuncio del redoblaje de la película Wildwood: El bosque salvaje —impulsado por las quejas de fanáticos en redes sociales— Natalia Téllez reaccionó y habló por primera vez sobre su salida del proyecto.

La actriz y conductora se mostró serena, defendió el trabajo del equipo y aseguró quedarse con el aprendizaje, luego de que por la mañana del martes Imagem Films MX anunciara que una nueva versión en español acompañará la película en los cines mexicanos a partir del jueves 12 de noviembre de 2026.

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La declaración ocurrió en la alfombra roja de Atrápelo quien pueda, cinta que Téllez coprotagoniza junto a Jaime Camil. Fue ahí, en medio de la promoción de su propio proyecto, donde tuvo que responder por primera vez sobre su salida de la producción de LAIKA, que costó 16 años de desarrollo y está realizada completamente con la técnica de stop motion.

(Instagram / LAIKA Studios)

El redoblaje también dejó fuera a Macarena García, quien daba voz a la protagonista Prue McKeel, y a Javier Ibarreche, quien interpretaba a Brendan, el Rey Bandido. El único integrante del elenco principal que conserva su participación es Emilio Treviño, quien seguirá dando voz a Curtis Mehlberg.

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Natalia Téllez defiende el profesionalismo del equipo original

La actriz no eludió el tema. Con calma, dejó claro que su participación en Wildwood estuvo marcada por el respeto y la entrega, y que entiende que el público tiene todo el derecho de expresarse.

“Yo solo puedo decirles que cada proyecto que hago lo hago con cariño, con profesionalismo, que había un equipo de personas que estaban de verdad haciendo su parte”, dijo Téllez a medios de comunicación.

CIUDAD DE MÉXICO, 10NOVIEMBRE2026.- Natalia Téllez a su paso por la alfombra roja de la película “Atrápelo quien pueda”, en su noche de estreno en Plaza Miyana. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

La conductora reconoció que estar expuesta a las críticas es parte del oficio. “El público tiene todo el derecho. Hay opiniones distintas y creo que eso es muy válido. Nosotros nos exponemos también a críticas, opiniones, yo aprendo de eso, lo tomo con todo el respeto”, agregó.

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Téllez cerró con una reflexión sobre lo que significa cada proyecto en su trayectoria personal. “Al final para nosotros cada proyecto es precioso y se queda en algo personal, se queda impreso en nuestra historia personal y con aprendizaje, no hay nada más”, puntualizó.

Las críticas que recibió Téllez en redes sociales fueron considerablemente menores que las dirigidas a García e Ibarreche, cuyo trabajo fue calificado de plano y sin emotividad. A la conductora se le señaló principalmente por abusar del susurro en sus líneas, lo que dificultaba seguir algunos diálogos. Su personaje, Alexandra “La Reina Cuervo”, antagonista de la historia, será interpretado en la nueva versión por Erica Edwards, actriz profesional de doblaje.

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La polémica que derivó en el redoblaje

Wildwood debuta en la cartelera mexicana con una duración de 140 minutos y un doblaje integrado por figuras mediáticas para disputar las salas de cine. (X: LAIKAStudios)

La controversia estalló días después del estreno de Wildwood en México, el 29 de octubre de 2026. En redes sociales, espectadores cuestionaron la selección de figuras ajenas al doblaje profesional para los papeles principales de la adaptación al español latino.

Las críticas se concentraron en la presencia de los llamados star talents: celebridades y creadores de contenido convocados por su fama, no por su experiencia frente al micrófono. La inconformidad tomó forma en una petición en Change.org que reunió alrededor de 3,000 firmas antes del anuncio oficial del redoblaje.

El texto de la petición señalaba que “la inclusión de star talents, destacando mayormente a quienes doblaron a Prue y Brendan, afectan la inmersión y la calidad interpretativa de los personajes” y exigía una versión que “dignifique la profesión del doblaje en nuestra región”.

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El desempeño en taquilla también alimentó el descontento. Wildwood registró cerca de 200,000 asistentes en su primer fin de semana en México, una cifra tres veces menor a la de La venganza del Charro Negro, la animación mexicana con la que compitió en cartelera.

Javier Ibarreche ya había reaccionado públicamente el 6 de noviembre, antes del anuncio del redoblaje. En un comunicado en redes sociales, el creador de contenido explicó que aceptó el proyecto con la intención de dar sus primeros pasos en el doblaje profesional. “No acepté un trabajo para quitárselo a un actor de doblaje, lo acepté para volverme uno”, escribió.

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Imagem Films defiende la versión original pero abre la puerta al cambio

La compañía reveló que habrá opciones en las voces de doblaje. (LAIKA)

Al confirmar el redoblaje, Imagem Films MX cuidó el tono del comunicado. La distribuidora defendió explícitamente la primera versión y agradeció a todos los involucrados, al tiempo que anunció la nueva alternativa para el público.

“La primera versión del doblaje se realizó conforme a los estándares creativos y profesionales establecidos, contando con la participación y aprobación de todas las partes involucradas en Latinoamérica”, indicó la compañía.

La distribuidora aclaró que el nuevo doblaje no pretende desacreditar a ninguno de los integrantes del elenco original. “La creación de una nueva versión no busca invalidar ni desacreditar el proceso anterior, ni ninguna de las contribuciones artísticas realizadas”, puntualizó.

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Los cambios de elenco confirmados son tres: Danna Alcalá reemplaza a Macarena García en el papel de Prue; Erica Edwards toma el personaje de Téllez; y Erick Selim sustituye a Ibarreche como Brendan.