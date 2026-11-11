Morena Sonora desmiente el supuesto relevo de Célida López en Hermosillo

Célida López Cárdenas continúa como titular de la Coordinación Municipal de los Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. (Archivo Infobae)

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El Comité Ejecutivo Estatal de Morena Sonora desmintió el supuesto relevo de Célida López Cárdenas como titular de la Coordinación Municipal de los Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Hermosillo, según un comunicado emitido este 10 de noviembre.

Afirmó el partido que López Cárdenas continúa al frente de esa responsabilidad y encabeza los trabajos de organización y fortalecimiento territorial de Morena en la capital de Sonora. La dirigencia estatal respalda su labor dentro de la organización territorial.

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Morena Sonora pidió a los medios de comunicación y a la ciudadanía verificar la información en los canales oficiales del partido y evitar difundir versiones sin sustento.

Célida López rompe en llanto tras el anuncio de la coordinación estatal de Morena

Videos difundidos en redes sociales la muestran limpiándose las lágrimas y sin sumarse al aplauso durante la ceremonia donde designaron las coordinaciones estatales. (Captura de pantalla)

Lorenia Valles asumió la coordinación de Morena en Sonora rumbo a 2027, un nombramiento que la perfila como virtual candidata a la gubernatura y ante el cual Célida López rompió en llanto durante el acto celebrado el pasado 28 de septiembre en el World Trade Center de la Ciudad de México.

Videos e imágenes difundidos en redes sociales muestran a la exalcaldesa de Hermosillo mientras se limpia las lágrimas y permanece sin aplaudir cuando se anuncia el resultado del proceso interno. La reacción generó señalamientos entre usuarios, quienes la interpretaron como inconformidad con la decisión.

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Horas antes de conocer el nombramiento, López publicó en X un mensaje en el que expresó entusiasmo por la jornada: “¡Hoy es el día esperado! Con la misma alegría que nos llevó a recorrer cada rincón de nuestro bello estado, llegamos hasta la Ciudad de México, arropados por el cariño del pueblo sonorense”.

La senadora con licencia se había declarado confiada en que las encuestas la favorecerían. Días antes también exigió que Morena diera a conocer los resultados, las cifras y la metodología de los estudios antes de pedir a los aspirantes cerrar filas.

López y Lamarque no aplaudieron durante el anuncio

Ni Célida López ni Javier Lamarque aplaudieron durante el anuncio, Froylán Gámez fue el único contendiente que felicitó abiertamente a Valles en redes. (X/@michelleriveraa)

La periodista Águeda Barojas difundió uno de los videos del momento en que López se seca las lágrimas. En las grabaciones también se aprecia que no respondió al llamado de aplauso que hizo Valles para sus compañeros de contienda.

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Javier Lamarque, otro de los aspirantes a la coordinación estatal, tampoco aplaudió durante el anuncio, de acuerdo con videos que circularon entre las comitivas de ambos precandidatos. Después declaró que estaba conforme con el resultado y que se sumaría a las tareas que requiera la Cuarta Transformación.

Froylán Gámez fue el único contendiente que felicitó abiertamente a Valles en redes sociales. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, también reconoció a la nueva coordinadora y destacó el trabajo de los demás participantes, incluidos López y Lamarque.

Valles afirmó durante la ceremonia: “Asumo esta coordinación con el corazón puesto en Sonora, con la responsabilidad de seguir recorriendo el estado bajo el sol, con la unidad de nuestro movimiento, con la convicción y la certeza de que estamos del lado correcto de la historia”.

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La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, felicitó a la senadora y sostuvo que la responsabilidad de preservar la unidad corresponde a todos los integrantes del movimiento, no únicamente a quien encabece la coordinación.

La exalcaldesa Célida López destaca sus 16 años de trayectoria ante el proceso interno de Morena

Célida López ocupó tres dependencias en el gabinete estatal de Alfonso Durazo antes de buscar la coordinación en Sonora. (X/@CelidaLopezc)

Célida López fue diputada local por el PAN de 2015 a 2018, año en que se integró a Morena. Ganó la alcaldía de Hermosillo en 2018 y ocupó el cargo hasta 2021, cuando perdió su intento de reelección.

Después formó parte del gobierno estatal de Durazo como titular de la Secretaría de Turismo, jefa de la Oficina del Ejecutivo y secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura. Dejó esta última responsabilidad para participar en el proceso interno rumbo a la elección de 2027.

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En una entrevista con Quadratín realizada en julio, López afirmó que tenía posibilidades de ganar la encuesta y mencionó sus 16 años de trayectoria, su paso por la alcaldía de Hermosillo y el trabajo territorial que realizó en municipios de Sonora.

Gobernador de Sonora admite que algunas designaciones de Morena pueden surgir de incentivos perversos

El gobernador de Sonora lanzó un regaño para las "corcholatas" de Morena en la VIII sesión ordinaria. (Crédito: Morena)

Alfonso Durazo admitió que algunas designaciones de Morena pueden surgir de incentivos “perversos”, al advertir que pagar a medios para elevar de forma ficticia el potencial electoral no sirve al movimiento ni refleja el trabajo de base que exige la Cuarta Transformación rumbo a los comicios de 2027.

Durante la VIII Sesión Ordinaria de Morena, el gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional tomó protesta a los 17 coordinadores estatales designados como candidatos del oficialismo, con respaldo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

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Durazo recordó que Morena adoptó la encuesta como método para definir a sus representantes en elecciones, una fórmula impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para que quienes buscan un cargo de elección popular “escuchen la voz de la gente”.

El mandatario sostuvo que las designaciones obtenidas mediante ese procedimiento confirman que “ninguna aspiración puede estar por encima de la voluntad colectiva”. Añadió que la finalidad es otorgar legitimidad a los liderazgos a partir de la ciudadanía y no de “acuerdos cupulares”.