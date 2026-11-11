México

México logra respaldo de la ONU para plataforma en el Golfo en medio de la disputa por el cambio de nombre con Trump

La confirmación internacional de los límites marinos mexicanos aporta una base jurídica que refuerza el argumento de que ningún Estado puede renombrar unilateralmente un cuerpo de agua

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La Organización de las Naciones Unidas confirmó los límites exteriores de la plataforma continental extendida de México en el Polígono Oriental del Golfo de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó el 10 de noviembre que esos límites son ahora definitivos y obligatorios. El anuncio ocurre mientras sigue abierta la discusión por el nombre del Golfo, que desde 2025 enfrenta a México con la política de Estados Unidos.

¿Qué avaló la ONU?

(SRE)
(SRE)

La División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar publicó el resumen de recomendaciones de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC). Ese documento acepta la propuesta mexicana, conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

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Según la SRE, el resultado da a México plena certeza jurídica sobre una zona donde ejerce derechos soberanos exclusivos para explorar y explotar los recursos naturales del suelo y el subsuelo marinos. La dependencia precisó que los límites respetan las delimitaciones negociadas con Estados Unidos y Cuba.

Datos clave:

  • Se trata de fondo marino más allá de las 200 millas náuticas. Esa distancia equivale a más de 370 kilómetros de la costa.
  • El aval no cambia las fronteras marítimas ya acordadas.
  • México depositará ante la ONU los mapas y coordenadas que describen los límites de forma permanente.

Un trámite de casi 15 años

Golfo de México

México presentó su solicitud en diciembre de 2011. La CLPC aprobó sus recomendaciones en julio de 2026 y el resumen se publicó este martes. La SRE atribuyó el resultado al trabajo de su Consultoría Jurídica, el Inegi, la Secretaría de Marina, el Servicio Geológico Mexicano y Pemex.

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Por qué la plataforma continental importa en la disputa por el nombre

La plataforma continental es el término jurídico alrededor del cual México ha construido su respuesta al cambio de nombre.

El presidente Donald Trump ordenó el 20 de enero de 2025 renombrar el Golfo de México como “Golfo de América”. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió desde entonces con un argumento concreto. Dijo que el decreto se refiere solo a la parte de la plataforma continental que pertenece a Estados Unidos y donde ese país ejerce soberanía. También afirmó que México tiene soberanía sobre su propia plataforma continental.

Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exhibe un mapa histórico en el que el territorio de América del Norte figura bajo la denominación de América Mexicana. La mandataria hace referencia al reconocimiento internacional del Golfo de México y responde a las recientes declaraciones realizadas por Donald Trump sobre la región.

Según esa postura, cada país decide sobre su parte, y Estados Unidos no puede nombrar el Golfo completo, que comparten tres países. El mismo argumento sostuvo la demanda contra Google. México pidió que el nombre “Golfo de América” aparezca solo en la parte estadounidense, y que la mexicana y la cubana se llamen Golfo de México.

En ese marco, el aval de la ONU tiene un efecto práctico. Deja establecido por vía internacional hasta dónde llega la plataforma mexicana en el Polígono Oriental. La SRE lo planteó como certeza jurídica sobre derechos y recursos. México ya sostiene que el nombre es un asunto de cada Estado dentro de su propia plataforma, y ahora tiene límites reconocidos por la ONU para esa porción.

Lo que el aval no resuelve

El anuncio no se pronuncia sobre el nombre del Golfo. El comunicado de la SRE habla de límites exteriores, derechos soberanos y recursos, no de toponimia. Tampoco la ONU ni la SRE han presentado el aval como respuesta a la disputa. El trámite es anterior: se inició en 2011 y la CLPC concluyó su análisis en julio.

Son dos asuntos distintos. Uno es jurídico y técnico: dónde terminan los derechos de México sobre el fondo marino. El otro es político y simbólico: cómo se llama el cuerpo de agua.

¿Cómo se ha desarrollado la disputa por el nombre?

El presidente electo de Estados Unidos hizo estas declaraciones en el marco de una conferencia celebrada la mañana del 7 de enero. Crédito: (X/@disclosetv)

El cambio de nombre se aplicó en las dependencias federales de Estados Unidos. Google Maps muestra “Golfo de América” a los usuarios en EE.UU. y “Golfo de México” a los usuarios mexicanos. El resto del mundo ve ambos nombres.

Texas también se sumó. El Senado estatal aprobó en 2025 el proyecto SB 1717 para usar “Golfo de América” en las referencias oficiales del estado. Sheinbaum, por su parte, ha respondido que el Golfo de México es el nombre reconocido por el resto del mundo.

México ha insistido en que una decisión unilateral de EE.UU. solo puede aplicarse a su propia plataforma continental y no al conjunto del Golfo.

¿Qué sigue?

  • México depositará ante la ONU las cartas y datos geodésicos que describen los límites.
  • La SRE busca que los límites tengan publicidad internacional.
  • La discusión sobre el nombre continúa sin una instancia que la resuelva.

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